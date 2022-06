Libro de Pases. La plataforma creada por un argentino para que futbolistas, clubes y representantes se muestren y conecten

Ser futbolista profesional y salvarse para siempre. En el mundo del fútbol no es difícil alcanzar pensamientos que incurran en la deducción de que, si llegás a Primera de un club, tenés la vida asegurada. Pero lo cierto es que eso cuaja solo en el terreno de lo onírico, está lejos de asomar como verdad para la gran mayoría. Se cuentan de a miles las historias de jugadores que quedaron en el camino, o que terminaron sin nada y peleando por un futuro.

Casos como el de Julián Álvarez son la excepción. La mayoría de los futbolistas, algunos muy talentosos, otros menos, intentan hacer de sus habilidades una caja de ahorros que les permita asegurar el resto de los años que van a estar fuera de una cancha. Otros directamente quedan al margen, olvidados y nadie se pregunta por ellos. Juan Cruz Gotta vio de cerca muchas de estas situaciones mientras se desarrolló como futbolista en clubes como Boca Juniors, River Plate y Gimnasia de La Plata, y cuando jugó profesionalmente en Suiza, España, Portugal, Italia, Inglaterra y Colombia. Y en una charla desde Europa con su mamá, Sandra Giraudo, llegaron a la conclusión de que había que generar una herramienta que ayudara a potenciar la carrera de un jugador, algo que abriera nuevas oportunidades.

La plataforma ya tiene más de 200 mil usuarios registrados, entre ellos figuras como Rodrigo de Paul Alexandre Schneider - Getty Images South America

En un afán solidario, imaginaron un sitio web que funcionara como red social para conectar jugadores, agentes y clubes de fútbol, sin importar zona geográfica ni perfil, amateur o profesional. Así nació Libro de Pases. “La idea surgió en 2013. Yo estaba jugando en Inglaterra y tuve con mi mamá una típica charla familiar en la que nos preguntábamos cuál era la diferencia entre los chicos que sí tenían oportunidades y los que no. Todo recaía en que no había una herramienta que les permitiera mostrarse , independientemente de donde estuvieran o los contactos que tuviesen –cuenta Gotta–. En 2014 creamos la empresa con los primeros desarrollos, mientras yo seguía jugando al fútbol. En 2016 tomé la decisión de dejar de jugar, empecé a estudiar Licenciatura en Marketing y en 2018 lanzamos oficialmente la plataforma”.

Este sitio llamó la atención de los futbolistas, pasó a ser toda una novedad para el ambiente y para ajenos. Su aspecto social y de vinculación se convirtió en la punta de lanza y los usuarios comenzaron a arribar de distintas partes del mundo. “Queremos ayudar a reducir la brecha, para que quienes se encuentren en condiciones socialmente vulnerables y busquen generar una experiencia de vida a través del fútbol lo puedan hacer”, describen en su sitio oficial. “La práctica del fútbol desde temprana edad entretiene y fomenta el trabajo en equipo, transmite conceptos y valores que forman a la persona y demuestra la importancia de hacer las cosas bien como medio para lograr el mejor resultado”.

Juan Cruz Gotta y Nicolás Maccari, exfutbolistas y socios gentileza

Libro de Pases cuenta con la participación de jugadores de relevancia, como Rodrigo de Paul, Cristian Erbes, Juan Sánchez Miño, Eduardo Salvio, Lucas Martínez Quarta, Agustina Barroso y Milagros Menéndez, entre otros. Ya tienen más de 200 mil usuarios registrados , que se reparten entre jugadores, agentes y clubes. Hay inscriptos de la Argentina, Colombia, México y Chile, principalemente, y de otros lugares del mundo.

“A Juan lo conozco desde muy chico –cuenta a LA NACION revista Cristian Erbes, quien actualmente juega en Deportes La Serena, de Chile–. Cuando me contó del proyecto, yo venía de una lesión y estaba tratando de reinsertarme en el fútbol. En su momento se dijeron muchas cosas de mi futuro, entre ellas que no iba a poder jugar más. En ese momento estaba en Chacarita. Y cuando me enteré de esta plataforma, me pareció interesante y me metí. Desde que ingresé hasta ahora, fue creciendo muchísimo y creo que esto de que la tecnología avance cada vez más hace que hoy se dé a conocer más rápido y la gente pueda utilizarla para mostrarse”.

Libro de pases, la app argentina gentileza

Tanto Gotta como Erbes destacan que este proyecto acorta distancias y elimina barreras. Todos pueden crearse un perfil, no importa sexo, si sos amateur o profesional. La experiencia del fútbol, o de estar cerca de ese mundo, vincularse con otras partes del mundo y mostrar las cualidades con la pelota, es el objetivo principal . “La idea siempre fue conectar las puntas, principalmente centrándonos en el jugador de fútbol, porque era de donde yo venía, entendiendo que al jugador teníamos que darle una herramienta para conectarse. Entre un montón de necesidades que tienen, sabíamos que la principal era darle un lugar donde ellos pudieran cargar sus fotos, sus videos y conectarse. Por eso, también, incorporamos un perfil de agentes y después uno de clubes”, explica Gotta.

El exfutbolista y actual emprendedor agrega: “En estos momentos estamos incorporando Inteligencia Artificial y creamos perfiles premium para los clubes. Nos dimos cuenta de que los jugadores no solamente necesitaban mostrarse, sino que también había otro montón de necesidades. Por ejemplo: el 50% de los chicos no terminó el colegio, principalmente en la Argentina, por lo cual también hicimos acuerdos dentro de la plataforma para que universidades y colegios publicaran sus ofertas y los chicos puedan terminar sus estudios”.

Muchos futbolistas se encontraron con la posibilidad de contactar con otros clubes y lograron obtener una prueba, o directamente ser contratados. No todos llegan a conseguir un agente, ya sea por realidades geográficas o sociales, o por el simple anonimato, y a través de este sitio han logrado esquivar ciertos impedimentos del ambiente. “Me armé el perfil para meterme en el mercado y que se empiecen a contactar conmigo. Fui uno de los primeros en ingresar y sé que esto sigue creciendo muchísimo. Tengo muchos conocidos que mediante la página han accedido a oportunidades. Hay jugadores que antes no iban a Chile ni a Bolivia, siempre apuntaban a Europa, pensaban que era el único lugar, pero hoy te das cuenta de que muchos futbolistas con trayectoria están jugando en países a los que antes no iban ni de casualidad ”, cuenta Erbes.

Cristian Pichi Erbes, hoy en Deportes La Serena, de Chile gentileza

El volante surgido de las inferiores de Boca es consciente de todas las realidades, y alimentado por sus experiencias como futbolista profesional, concuerda en que antes era más rápido frustrarse si no tenías club o si las cosas no se daban como uno esperaba. “Hay muchos jugadores muy buenos. Quizás alguno quedó libre de Boca o de otro club, se frustra y dice no hago nada más, porque piensa que no puede jugar o que no sirve. Y no es así. Hoy por hoy hay un montón de oferta. Te podés ir a otro club, probarte, más aún siendo de inferiores. Para esos chicos la plataforma sirve un montón. A esa edad quizá no hay agentes que te vayan a buscar, más allá de que cada vez se les acercan de más chicos, pero la realidad es que hay muchos pibes que juegan muy bien y no se los conoce . Hasta que no llegás a una cierta edad no te ve nadie”.

“Aun jugando en las divisiones inferiores de Boca, nadie podía asegurarme el futuro. Ojalá hubiera tenido una herramienta como LDP para seguir mostrando mi potencial”, dice Juan Sánchez Miño, que en la actualidad defiende los colores de Colón de Santa Fe. “Yo crecí lejos de la Capital, talento hay en todos lados, solo hay que saber encontrarlo”, aporta Oscar Ruggeri como carta oficial de presentación a esta red que se resume en el eslogan: Encuentra tu oportunidad .

gentileza

Si bien la carrera de un futbolista estiró su vencimiento –José Sand sigue metiendo goles con 41– siempre llegá el momento en que el cuerpo dice basta. Frente a eso, y con el objetivo de aliarse a la arena de ese reloj que no cesa su recorrido para explotar al máximo los años dentro de un campo de juego, Gotta reflexiona: “Todos sabemos que en algún momento se termina. En mi caso fue a los 26 años, Pichi [Erbes] tiene un recorrido mucho más largo, pero si de algo somos conscientes es que en algún momento se acaba. El mercado antes era que los mejores jugadores de cada región se iban a los mejores equipos de Europa, pero hoy creció tanto que quizá chicos sin lugar en River o en un equipo de la Argentina tienen la posibilidad de irse a equipos de Asia o del Este de Europa . Como creció tanto, lo que buscamos es que puedan conectarse”.

-¿Comisionan por este servicio?

-No somos intermediarios ni queremos comisionar de lo que se genera, simplemente damos el espacio para que se puedan conectar. Los jugadores mismos cuando tienen su perfil, si el agente quiere crear su perfil dentro de la plataforma, puede vincular al del jugador y tiene todo un sistema de seguridad. Lo mismo, los clubes: pueden vincular a sus jugadores y hacer seguimientos. Lo que buscamos es que el jugador pueda potenciarse y mostrarse, porque la carrera nunca es lineal. Nosotros siempre decimos que esto es muy parecido a Linkedin. Es una herramienta donde cada uno trata de mostrarse, más allá del momento en el que esté. Uno siempre quiere estar mejor.

-¿El objetivo se cumple solo si el jugador encuentra club?

-Un caso de éxito tiene varias etapas. Cualquier jugador que antes no tenía manera de mostrarse y lo logra por intermedio de la plataforma, es un caso éxito. Hay más de 150 mil visitas dentro de la plataforma. Por otro lado, más de 20 mil conversaciones creadas entre usuarios. La primera instancia es la visión de un perfil, después el contacto, las aplicaciones en la sección Mercado, tenemos más de 30 mil aplicantes a esas publicaciones, y por otro lado está la firma del contrato. Ahí nosotros no participamos porque no somos intermediarios, pero sí sabemos de muchos jugadores que lograron cosas, porque nos han escrito.

El emprendimiento marca un antes y un después. Lo que antes eran unas pocas herramientas en muy pocas manos, hoy se multiplican con una plataforma que busca apoyar el trabajo profesional en todas partes del mundo sin restricciones ni limitaciones.