El FMI celebró los “avances notables” de Milei, pero ve riesgos ante las elecciones de 2027

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró los “avances notables” del gobierno de Javier Milei, pero aseguró que los riesgos que atravesará el programa de la Argentina —aún con fragilidades— siguen siendo “elevados” a corto plazo y los justificó en el marco de un contexto internacional convulsionado y las tensiones geopolíticas, y ante la incertidumbre política que generará la elección presidencial de 2027.

El organismo destacó además que la fuerte dolarización del año pasado respondió, además de a la incertidumbre electoral, a la decisión del Gobierno de no comprar reservas, lo que le hizo incumplir su meta. Destacó el cambio, en ese sentido, que impulsó el oficialismo este año. Además, remarcó el compromiso de la gestión libertaria con “el fuerte ancla fiscal” y señaló que la transformación del país en un exportador de energía le permitió capear de mejor manera la crisis en Medio Oriente, aún sin resolución.

Además, el Fondo celebró los triunfos legislativos del Gobierno y los acuerdos comerciales sellados, y dijo que se cumplieron la mayoría de las metas estructurales. “Las autoridades continúan progresando”, se afirmó.

El FMI señaló que el Gobierno argentino mantiene como prioridad el equilibrio fiscal, mediante reducción de subsidios, mejor focalización de la asistencia social y priorización del gasto en infraestructura. También consideró necesarias futuras reformas tributarias, previsionales y fiscales para sostener el ajuste y garantizar la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo.

Destacó que el Gobierno busca cubrir sus necesidades a través de varias fuentes: mayor acceso al mercado local, venta de activos, préstamos y acuerdos financieros, con el objetivo de recuperar acceso estable a los mercados internacionales y reducir la dependencia del FMI. Sobre política monetaria y cambiaria, afirmó que el Gobierno está comprometido con la acumulación de reservas y la baja de la inflación. El tipo de cambio seguirá siendo flexible dentro de bandas cambiarias, indicaron.

Los riesgos del programa

“Los riesgos a corto plazo para las perspectivas están más equilibrados, pero siguen siendo elevados, ya que las condiciones financieras globales más restrictivas debido al aumento de las tensiones geopolíticas y las incertidumbres políticas antes de las elecciones presidenciales de 2027 podrían pesar sobre la implementación del programa”, advirtió el organismo multilateral, que presentó esta noche el llamado staff report, la letra chica del informe elaborado por el equipo encargado del caso argentino.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había dicho que, para él, el llamado “riesgo kuka” era cero. Sin embargo, reconoció -ante la evidencia de un freno en la baja del riesgo país- que el mercado asignaba una probabilidad de que el kirchnerismo pudiera volver a dirigir el país. El funcionario además había anticipado que los comicios del año que viene serían “un paseo por el parque” y que Javier Milei ganaría “por paliza” en primera vuelta.

Más allá del respaldo al rumbo económico, el FMI dejó claro que sigue viendo fragilidades estructurales significativas en la Argentina. El staff report sostuvo que las vulnerabilidades “siguen siendo elevadas” debido a que la inflación continúa alta, los “colchones” de reservas siguen siendo reducidos y el acceso a los mercados internacionales todavía no está consolidado.

El organismo también señaló que persisten dudas sobre la continuidad de las políticas económicas hacia adelante y advirtió que el sistema tributario sigue siendo “pesado e ineficiente”, que el mercado de capitales continúa poco desarrollado y que todavía existe una gran cantidad de activos de residentes fuera del sistema financiero.

Aun así, el Fondo destacó que la administración Milei está logrando “avances notables” en la construcción de una economía “más abierta y orientada al mercado”, con una cartera de inversiones ya en marcha en sectores como energía, minería, agroindustria y economía del conocimiento.

La segunda revisión del acuerdo

El jueves pasado, el directorio había anunciado la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina y destrabó un desembolso inmediato de US$1000 millones. Con ese giro, los desembolsos acumulados bajo el acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) alcanzaron unos US$15.800 millones, sobre un total previsto de US$20.000 millones aprobado en abril de 2025.

Entonces, en un comunicado, el organismo que dirige Kristalina Georgieva, pero con apreciaciones directas del board, había destacado la necesidad de acelerar la acumulación de reservas para afrontar con mayor margen eventuales shocks y reiterado un pedido para que el país recupere acceso a los mercados para comenzar a reducir la elevada exposición del organismo.

Más allá de las dudas planteadas, el Fondo fue elogioso con el programa de estabilización que lleva adelante la Argentina, aunque puso peros. “Las autoridades continúan progresando en la estabilización de la economía, aunque las incertidumbres políticas durante 2025 ralentizaron temporalmente el crecimiento y el proceso de desinflación”, dijeron.

En el FMI afirmaron que la estabilidad sigue estando apuntalada por “el fuerte ancla fiscal”, junto con nuevos ”refinamientos del marco monetario y cambiario", que también están ayudando a la Argentina". Recalcaron que, siendo ahora un exportador neto de energía, pudo “capear el impacto de la guerra en Medio Oriente”. Además, también se reconoció la capacidad, luego del triunfo electoral de octubre pasado, de obtener triunfos legislativos para sacar adelante el presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Modernización Laboral", y celebró la desregulación, la apertura y los acuerdos comerciales con los Estados Unidos y la Unión Europea. “Estos esfuerzos resultaron en una reciente mejora de la calificación crediticia”, indicaron.

“El desempeño del programa fue mixto hasta finales de 2025, con retrasos en la recomposición de reservas que, al interactuar con la incertidumbre política, pesaron sobre la posición externa de la Argentina”, destacaron en el staff report los técnicos del Fondo, que rescataron, como en el comunicado del jueves, que se cumplieron las metas fiscales de 2025, pero que se incumplió la de acumulación de reservas —por lo que se pidió un waiver—, “lo que reflejó en gran medida un aumento en la dolarización antes de las elecciones”. Se trata de una interpretación distinta a la del Gobierno.

“Los ajustes posteriores al marco monetario y cambiario, incluyendo la introducción de un programa de compra diaria de reservas, están comenzando a corregir las desviaciones anteriores, con el BCRA comprando alrededor de US$7500 millones desde el inicio de 2026. Se cumplieron la mayoría de los objetivos estructurales, y dos se retrasaron por razones técnicas", indicaron.

El staff report también dejó entrever la preocupación del Fondo por la calidad de las reservas internacionales. Aunque evitó cuestionamientos directos, el organismo remarcó que parte importante de la posición bruta del BCRA sigue dependiendo de líneas de financiamiento extraordinarias —como el swap con China, operaciones con el BIS, repos y créditos garantizados—, lo que explica la insistencia en reconstruir “colchones externos” y recuperar acceso duradero a los mercados internacionales.

El Fondo proyectó que la economía se expandirá aproximadamente un 3,5% en 2026 y que el año terminará con una inflación “cayendo a alrededor del 25%. Si bien es un descenso frente al año pasado, se trata de un nivel general de precio que más que duplica a la inflación prevista en el presupuesto que elaboró Economía para 2026 (10,1%).

El equipo técnico del Fondo afirmó que se espera que el déficit de cuenta corriente se reduzca este año gracias a los términos de intercambio (precios del petróleo más altos) y mejoras en las exportaciones de energía, minería y el campo. “Mientras tanto, se espera que las entradas de capital se recuperen, impulsadas por la Inversión Extranjera Directa (IED) y un acceso al mercado más estable, apoyando una mejora gradual y duradera en la cobertura de reservas”, agregaron en el resumen ejecutivo del staff report.