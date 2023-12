escuchar

“La diferencia con el macrismo es que esta vez somos mucho menos culposos”, se sinceró un secretario de Estado, mientras participaba de un encuentro reservado con unos pocos periodistas. Para muchos en el gabinete de Javier Milei, la gestión macrista sirvió como una curva de aprendizaje. Volvieron a la función pública, esta vez portando traje y corbata y ya no pantalones beige, zapatillas Posco y camisas celestes, como dictaba el liderazgo de entonces. Pero la osadía ya no pasa por las formas. Saben, a diferencia de la gestión anterior, que el tiempo para hacer reformas es escaso y que el poder, que guarece al principio, se escabulle fácilmente.

Por eso ninguno de ellos se escandaliza ante el afán transformador de su nuevo líder, el debutante Javier Milei. Por lo contrario, encuentran en su desparpajo político una suerte de reivindicación por todo aquello que consideran que debió hacerse en el pasado y que no pudieron por inexperiencia, puritanismo o simple falta de tiempo.

El mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) que, de no mediar ninguna traba judicial, empieza a regir hoy, y el proyecto de ley ómnibus son tal vez los ejemplos más resonantes. Quienes ya llevan algún tiempo en el Congreso creen que, en principio, el DNU podría dormir en los despachos legislativos hasta marzo, cuando comienzan las sesiones ordinarias. Salvo que, en el debate sobre la ley ómnibus, que en su artículo 654° propone ratificar el DNU, termine votándose y quedando derogado. El debate de la ley, sin embargo, podría tener entretenidos a los legisladores –que poco ejercitaron el debate en los últimos cuatro años– durante todo el verano. “La ley es algo insólito; metieron en un mismo proyecto las leyes para el equilibrio fiscal junto con la de las togas para los jueces. No veo que puedan avanzar rápido con todo el paquete”, adelanta un hombre que ya peina canas en la Cámara baja.

Con la entrada en vigencia del DNU, hay industrias que ya empiezan a movilizarse. La de tarjetas es una de ellas. El DNU elimina el tope de comisión que las tarjetas (los adquirentes) les cobran a los comercios (hoy en 3% para crédito y 1,5% para débito), y en algunos casos puntuales ya se hablaba de aplicar aumentos. Hasta ahora, el tope regía para tarjetas, pero no para facilitadores de pago, como Mercado Pago, que de hecho tenía una comisión muy superior, del 6%. Pero como las tarjetas debían retenerles impuestos a los pequeños comercios, y los facilitadores de pago no, al final del día el costo para el comercio de operar con plásticos era percibido como mayor (más cercano al 9%). La nueva norma ahora equipara las condiciones de tarjetas y de facilitadores.

También en los bancos se aprestan a competir por las cuentas sueldo de clientes con las billeteras virtuales, que hasta ahora tenían vedado el negocio. No muchos están contentos con la modificación que instauró el DNU. Hace poco más de un año, Ualá, de Pierpaolo Barbieri, compró Wilobank, el banco digital que había creado Eduardo Eurnekian y que había presidido desde sus comienzos Guillermo Francos, precisamente para poder ingresar a este tipo de negocios que era exclusivo del sector bancario. Mal timing.

El dilema de los bancos

En los bancos, sin embargo, hoy se encuentran con un dilema poco habitual, y es que hacen lo imposible por rechazar los depósitos de pesos de sus clientes. Para un banco hoy captar un depósito a plazo fijo es perder plata. Es que mientras las entidades todavía tienen una tasa mínima que deben pagarles a los depositantes, por el otro lado no logran cubrir los costos con lo que les paga el Banco Central por los pases (los préstamos a un día) o que les paga el Tesoro por los nuevos bonos que emite en reemplazo de las Leliq. La ecuación es todavía peor cuando toman plazos fijos ajustados por UVA, de ahí que ya las entidades no estén tomando depósitos ajustados por inflación por más de $1 millón. No hay llamado disuasivo del BCRA que les haga cambiar de opinión. Así, incluso, se lo hicieron saber al presidente del BCRA, Santiago Bausili, la semana pasada, en una reunión a la que asistieron banqueros y representantes de cámaras. “Le dijimos que no nos manden a la línea a pedir información de los UVA porque les vamos a decir cualquier cosa”, blanqueó un banquero. “Un plazo fijo UVA rinde 1% más CER, mientras que si compramos un bono con esos pesos, tiene una tasa negativa del orden del 50%, es todo a pérdida”, ejemplificó. Ayer, el BCRA les hizo un guiño: extendió de 90 a 180 días el plazo mínimo de los depósitos UVA. La licuación ahora operará para bancos y ahorristas.

Pero, en menor medida, algo similar les sucede con los plazos fijos tradicionales. De ahí que a las grandes empresas y a los grandes clientes de banca privada, los bancos hoy sólo les toman dinero a plazo si, a cambio, dejan una porción de pesos en una cuenta transaccional (cuenta corriente).

En los últimos 30 días, los depósitos a plazo del sector privado se mantuvieron estables en términos nominales, en $16.490.386 millones, lo que significa que, en términos reales (descontada la inflación), caen por lo menos a un ritmo de dos dígitos.

Si algo no podrán endilgarle a Milei en estos primeros meses es que el modelo favorece al sistema financiero. “Si no fuera por la revaluación de los bonos que tenemos en cartera, estaríamos déle perder plata –reconoció un banquero–. Con el peronismo, las acciones de los bancos siempre pierden valor, pero ganamos buena plata. Acá pasa lo contrario”, ironizó.

Muchos miembros de la Unión Industrial Argentina (UIA) también hicieron llegar en los últimos días su descontento a miembros del equipo económico. Los reclamos por una inminente apertura de importaciones no se hicieron esperar. La Argentina, no obstante, es hoy tal vez uno de los países con mayor carga impositiva para quienes traen bienes del exterior. Muchos productos con el sello de importación tienen que pagar 35% de arancel, 3% de tasa de estadística, 21% de IVA, 20% de IVA adicional, 6% de Ganancias, 2,5% de Ingresos Brutos y 17,5% de Impuesto país. No parece un país que facilite el ingreso de productos.

Todavía la incertidumbre que existe entre quienes importaron bienes y adeudan pagos al exterior es enorme. Ayer, la licitación de bonos en dólares, los Bopreal, que ideó el Gobierno para satisfacer la demanda acumulada de dólares de los importadores recibió ofertas por apenas US$ 68 millones. La realidad es que la mayoría de los bancos no habían llegado siquiera a instrumentar los trámites necesarios. Se cree, no obstante, que el bono será atractivo para las grandes empresas, responsables del 90% del stock de deuda del sector importador. Hoy no hay muchas alternativas en moneda dura para quienes tienen pesos, y las grandes empresas tienen margen para esperarlo al vencimiento. Para las pymes, el BCRA les da la posibilidad de venderlo en el mercado secundario para hacerse de los dólares, mientras que por la diferencia (porque se supone que el bono cotizará con un descuento) ayer los habilitó a acceder al dólar “contado con liqui” a partir del 1° de abril, sin por eso ser excluidos del mercado único y libre de cambios, mejor conocido como el MULC. Era un pedido que le habían hecho las cámaras empresarias durante la semana. El BCRA espera, para entonces, con la cosecha de soja ingresando, tener solucionado el problema de la escasez de dólares (¿y el cepo?).

En el equipo económico, con todo, creen que la eliminación de los permisos de importación, las SIRA, terminará redundando en el corto plazo en una baja de precios en sectores protegidos como el textil, el calzado, la línea blanca y el de juguetes. También en los insumos difundidos, como el hierro y la chapa. “Los insumos difundidos tienen un precio que está dado por la paridad de importación y antes tenía el plus del peaje, que se terminó”, explicaron, con ironía. Ya en la construcción hay productos con bajas de hasta un 30%. Por un lado, la previsibilidad en la importación de insumos y la eliminación de los peajes no declarados les permitirá tener mayor certidumbre a la hora de calcular los valores de reposición. Por el otro, hay muchos comerciantes sobre estoqueados, y en estos casos, la recesión hará el resto del trabajo sucio. En diciembre, en los shoppings notaron una caída en las ventas del orden del 3% versus el mismo mes del año pasado, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dijo que en Navidad se vendió un 2,8% menos, y en los supermercados hay rubros como el de gaseosas que, pese a la mayor demanda estacional de las fiestas, caen hasta un 25%. “No hay plata”, reafirmaría el Presidente.

Salarios atrasados

Es imposible que algún salario alcance siquiera a equiparar la inflación de diciembre, que según las estimaciones privadas se ubicará entre el 25% y hasta el 30%. Con el sinceramiento en los costos de las prepagas, la telefonía móvil, el transporte y, pronto, la electricidad y el gas, parece difícil pensar que en enero el IPC marque un número menor a las dos cifras. Los gremios, muchos de los cuales negocian paritarias entre este mes y enero, planean negociaciones bimestrales y con cláusula gatillo. Pese al anuncio de la CGT de un paro con movilización para el 24 de enero, la realidad es que, con la excepción de Héctor Daer, no hay jefe sindical que no mantenga contactos o puentes con funcionarios del Gobierno. Armando Cavalieri fue el primero en blanquearlo con la foto y la firma de su adhesión al nuevo fondo de cese laboral, incluido en el DNU 70. Según adelantan algunas fuentes, los gastronómicos, tanto Luis Barrionuevo como Dante Camaño, también darían su aval al fondo de cese.

El éxito del paquete de medidas que está aplicando el Gobierno para sentar las bases de un plan de estabilización más adelante, sin embargo, va mucho más allá de lo que vaya a suceder con las resonantes ley ómnibus y DNU. En el mercado, hay un sólo termómetro que miran todos: la brecha cambiaria. Por ahora, el marcador está a favor del Gobierno. Pero el mercado alerta que, en enero, a medida que se reactive la importación y se profundice el sinceramento de precios, algunos podrían volver a mirar al dólar como refugio.

