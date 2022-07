La llegada de Massa: un esquema de poder que deja en evidencia la debilidad del Presidente

Hace poco más de tres años, cuando Cristina Kirchner diagramó la fórmula presidencial para competir en 2019, la actual vicepresidenta leyó como nadie el paladar de los votantes de entonces. Sin embargo, aquel diseño tenía un vicio de origen a la hora de gestionar: el número uno de la fórmula, Alberto Fernández, tenía menos poder que la número dos. Pasó más de medio mandato y ahora el mandatario se apresta a dejar de ser el número dos en el vértice de poder. Lo inédito es que con la llegada de Sergio Massa al súper ministerio pasaría del dos al tres.

Semejante situación es una anomalía en el poder político argentino, caracterizado históricamente por marcados sistemas presidencialistas. El experimento de un presidente con menos poder que su compañera de fórmula no salió bien; justamente mostró sus problemas en la toma de decisiones en los momentos más críticos de la gestión.

Los tiempos cambiaron rápidamente desde el abrupto anuncio de la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, el 2 de julio pasado. Aquel fin de semana, los nombres que sonaban eran todos de economistas. Marco Lavagna, Emmanuel Álvarez Agis, Miguel Peirano o Martín Redrado fueron algunos de los que se escucharon. Massa aparecía, entonces, como un Jefe de Gabinete con poder sobre toda la gestión. Finalmente apareció Silvina Batakis y se hizo cargo del asiento pero jamás del manejo de la política económica.

A poco más de 20 días, aquel cambio de nombres ya parece devorado por la vorágine de los hechos y la receta por la que se optaría ahora es ir por un político y no por un economista. A aquella frase característica de la campaña electoral de Bill Clinton que decía “es la economía, estúpido”, habría que cambiarle una palabra. En este cuarto mandato kirchnerista, pareciera que la culpable es la política, al menos si se mira el nombramiento del exintendente de Tigre.

Como se dijo, aquel boceto originario contenía la propia falla. Claro que todo hubiese pasado desapercibido si la economía traccionaba como lo hizo en otras épocas. Todo se disimula en política cuando el dinero alcanza. Pero cuando la frazada es corta hay que decidir quién no quedará tapado. Esas decisiones necesitan de palabra firme, convicción y, sobre todo, acompañamiento. Nada de eso pudo exhibir este Gobierno cuando le tocó la mala.

Lo que Massa pidió para asumir tres carteras en una (Economía, Agricultura, Desarrollo Productivo, además del manejo de la relación con los organismos multilaterales) es, justamente, uno de los bienes más escasos que ha mostrado este Gobierno: apoyo de los propios. Sabe perfectamente que los ajenos no le pondrán palos en la rueda. Sin embargo, también conoce a ciencia cierta que se colocará segundo en ese podio del poder y que lo único que vale es la venia de la uno. Lo demás, es cotillón. Los gestos del Presidente, de los gobernadores -que permanecieron tiesos ante la pérdida de poder de Fernández- o de sus compañeros del Frente Renovador valen poco menos que cero.

La pregunta es si ese requisito no es un abstracto y si lo que se persigue no es de cumplimiento imposible ¿Alguien puede poner la firma de que la expresidenta se mantendrá callada ante medidas que le huelan a ajuste? Nadie lo puede afirmar.

Massa, político y no economista, conoce perfectamente que varias de las medidas que imagina son un torpedo bajo la línea de flotación del kirchnerismo de paladar negro. Los antecedentes están expuestos hace muy poco a cielo abierto. Guzmán terminó con fracturas expuestas cada vez que lo intentó. Para Batakis, por ahora, se optó por otra receta: el silencio incómodo.

La economía argentina ya no sólo necesita de algún cambio de nombres que puedan generar un calmante provisorio. La profundidad de la crisis hace imperiosa la necesidad de reformas fuertes que se encuadren en una hoja de ruta definida. Para eso, claro, necesitará no sólo de acuerdos en el frente gobernante sino que tendrá que negociar en el Congreso, el territorio del que se va. En esos recintos nada está dicho y, también, los reflejos del corto plazo, muestran que el Presidente no consiguió apoyo del kirchnerismo duro a la hora de aprobar su ley más importante: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si Massa logrará consolidar el frente legislativo será toda una incógnita.