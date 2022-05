La lógica y las presiones que trae el racionamiento cambiario

En todos los países del mundo, la demanda de órganos trasplantables supera a la oferta. En la mayoría de los países no existe el respectivo mercado, sino que el orden en el cual los diferentes pacientes reciben los órganos se establece sobre la base de criterios de racionamiento.

Seguramente que esos criterios fueron diseñados por médicos, lo cual no quiere decir que no estén exentos de críticas y que no existan presiones para “colarse” en la fila. En el segmento oficial del mercado de cambios ocurre lo mismo.

Al respecto consulté al economista inglés John Harold Williamson (1937-2021), a quien la profesión conoce por sus aportes al análisis del tipo de cambio reptante, o tipo de cambio frecuentemente ajustable (en inglés, crawling peg), y el resto de la humanidad por su protagonismo en el denominado Consenso de Washington.

–Su padre le inculcó su eterno amor por observar los pájaros, hobby que abrazó con pasión.

–Así es. Con frecuencia elegí las conferencias a las cuales asistí, por las posibilidades ornitológicas que ofrecían los lugares en los cuales tenían lugar. Identifiqué a más de 4000 especies en los 104 países que visité. A usted le consta, porque apuré nuestro almuerzo en un restaurante en la vieja Costanera, me remangué los pantalones y me metí en el yuyaje para observar algunos. No recuerdo qué comimos, pero sí lo que pasó después.

–En política económica usted diferencia entre las adecuadas en períodos normales, y las diseñadas para enfrentar una crisis.

–Efectivamente. Los países en crisis tienen que seguir 12 reglas: 1) reconocer que la crisis estalló y que hay que introducir cambios importantes; 2) cambiar a los líderes; 3) diseñar nuevos y claros principios; 4) los nuevos líderes se tienen que concentrar en las cuestiones claves; 5) quizás haya que modificar la constitución y las instituciones; 6) hay que diseñar rápidamente un programa global, consistente y creíble; 7) no pierda el tiempo buscando consensos; 8) la transparencia es vital; 9) se necesita apoyo internacional; 10) hay que financiar un programa anticrisis; 11) el programa anticrisis debe ser implementado lo antes posible y de manera decisiva; 12) la reforma tiene que concentrarse en reducir gastos, más que en aumentar los impuestos, pero hay que cuidar la equidad en el ajuste.

–Por haber organizado en noviembre de 1989 una conferencia conocida como el Consenso de Washington, su mamá es una de las mujeres más citadas en la Argentina.

–Más de una vez aclaré que, si hubiera sabido que el término sería tan vivificado, hubiera utilizado una palabra distinta a Washington. El Consenso de Washington escapó a mi control y terminó siendo lo que a cada uno le parece. En 2003 publiqué mi evaluación, en un libro editado con Pedro Pablo Kuczynski.

–Usted es considerado un experto en crawling peg, pero sobre dónde y quién lo inventó me permito discrepar.

–Yo no inventé el concepto, sino que creé el término. La primera propuesta fue realizada por Roy Forbes Harrod, en 1933. La cuestión se discutió seriamente recién alrededor de 1966. Fue aplicado en Chile desde 1965, a raíz de una recomendación efectuada por Ricardo Ffrench-Davis; también fue puesto en práctica en Colombia desde 1967, en Brasil desde 1968 y en la Argentina a partir de 1975. La idea es muy simple: el tipo de cambio tiene que modificarse, con cierta frecuencia, en función de la diferencia entre la tasa de inflación del país que lo practica y la tasa de inflación internacional. El esquema funciona apropiadamente cuando los movimientos financieros de corto plazo no son significativos, lo cual, lamentablemente, es cada vez menos cierto en los últimos tiempos.

–Disculpe, pero en la Argentina fue aplicado desde abril de 1964. Presumo que el mérito le corresponde a Félix Gilberto Elizalde, presidente del Banco Central durante la presidencia de Arturo Humberto Illia.

–Tomo nota.

–La Argentina raciona la venta de divisas en el segmento oficial del mercado de cambios.

–Menudo desafío. Porque no es fácil elaborar criterios objetivos para fijar prioridades en la asignación administrativa de un bien escaso. En las aulas ilustramos con casos extremos: cuando el mercado de cambios está segmentado, el Banco Central les debe vender divisas al tipo de cambio oficial a quienes necesitan insumos importados que no se pueden sustituir, y no a quienes las demandan para ir a tomar sol al Caribe. Pero en la práctica la situación no es tan simple; de la misma manera que sería muy fácil clasificar a los seres humanos en altos y bajos, y algunos midieran menos de 1,60 metros, y otros más de 1,90.

–¿Algunos ejemplos?

–¿Debe el Banco Central vender divisas solo para el pago de insumos, o también de bienes de capital? De las categorías aprobadas, ¿debe vender la cantidad que le demanden, o solo la misma que le vendió el año anterior? ¿Qué pasa con la empresa que el año pasado estuvo cerrada; tampoco este año podrá importar? ¿Según qué indicador algunos sectores son más importantes que otros? Está claro que en todos los países del mundo algunos sectores tienen mejor prensa y mejor acceso a quienes confeccionan las listas de racionamiento que otros. Y como si esto fuera poco…

–¿Más todavía?

–Entre los demandantes de divisas a precio oficial, están quienes importan gas a precios muy superiores a los previstos antes de la invasión rusa a Ucrania. Compras que claramente tendrán prioridad y que por, consiguiente, desplazarán en la lista al resto de los demandantes. Solo Dios sabe si esta mayor demanda de divisas se podrá financiar con el aumento del valor de las exportaciones, producto también del conflicto.

–Es lógico que cada demandante presione como puede.

–Lo entiendo, pero aclaremos que las presiones por comprar dólares no aumentan la oferta, sino que cambian el destinatario.

–¿Presionan o coimean?

–No lo puedo descartar, porque cada restricción abre, potencialmente, la posibilidad de modificar los listados “teniendo una atención” con el funcionario.

–¿Por qué dijo potencialmente?

–Porque no necesariamente ocurre. Los contratos petroleros fueron negociados de forma discrecional, y entre gallos y medianoche, entre Alturo Frondizi, Rogelio Julio Frigerio y Arturo Sábato. Y fueron recontrainvestigados a partir de 1962. ¿Qué encontraron los investigadores? Nada. ¡Porqué no había nada!

–Todo esto se debe a la existencia del cepo cambiario.

–Así es, pero no se apresure a proponer, aquí y ahora, su eliminación para solucionar el problema que motivó esta conversación; porque un gobierno políticamente no creíble, que carece de un equipo económico idóneo, no está en condiciones de hacerlo. Tendrán que convivir con esto hasta, por lo menos, el 10 de diciembre de 2023.

–Recordado John, muchas gracias.