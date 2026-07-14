La low cost Jetsmart tendrá wifi de Starlink en sus aviones desde el próximo año

JetSmart anunció que incorporará Starlink, la red de internet satelital desarrollada por SpaceX, y se convertirá en la primera aerolínea low cost de Sudamérica en ofrecer este sistema de conectividad a bordo en vuelos comerciales.

El acuerdo contempla la instalación de terminales Starlink en toda la flota de aviones Airbus A320 y A321 de la compañía. El despliegue comenzará en 2027 y permitirá ofrecer acceso a internet durante todas las etapas del vuelo, desde el despegue hasta el aterrizaje, tanto en rutas domésticas como internacionales.

Según informó la empresa, el servicio estará disponible en toda su red, que actualmente supera las 90 rutas. La conectividad también será utilizada por pilotos, tripulantes de cabina, equipos de mantenimiento y personal de operaciones, con el objetivo de mejorar la coordinación operativa y la atención al cliente.

La incorporación de Starlink forma parte de un acuerdo conjunto entre las aerolíneas del portafolio de Indigo Partners. Además de JetSmart, participan Wizz Air (Europa), Volaris (México), Frontier Airlines (Estados Unidos) y Cebu Pacific (Filipinas). En conjunto, prevén equipar más de 1000 aeronaves, en lo que representa uno de los mayores despliegues mundiales de internet satelital para aviación comercial.

“Con la incorporación de Starlink, las aerolíneas de nuestro portafolio podrán ofrecer conectividad confiable y de alta velocidad a bordo, elevando la experiencia de viaje de los pasajeros”, afirmó Bill Franke, presidente del directorio de JetSmart y managing partner de Indigo Partners.

Por su parte, Estuardo Ortiz, CEO y fundador de JetSmart, sostuvo: “Hoy damos un nuevo paso al incorporar a la flota más nueva de Sudamérica el servicio de WiFi de Starlink para ofrecer conectividad a bordo y seguir elevando la experiencia de viaje. Ser la primera aerolínea ultra low cost de la región en ofrecer este servicio refleja el espíritu innovador que ha caracterizado a JetSmart desde sus inicios”.

De acuerdo con la compañía, la red de Starlink ofrecerá conexiones de alta velocidad y baja latencia, con capacidad para realizar videollamadas, utilizar aplicaciones de mensajería y redes sociales, además de reproducir contenidos en streaming.

La empresa todavía no informó si el servicio será gratuito o tendrá un costo adicional para los pasajeros. En otras aerolíneas, los sistemas de conectividad satelital basados en constelaciones de órbita terrestre baja (LEO), como Starlink, suelen ofrecerse sin cargo como parte de la propuesta comercial.

Además del servicio para los pasajeros, JetSmart destacó que la conectividad en tiempo real permitirá optimizar la comunicación entre las aeronaves y los centros de operaciones, facilitar el mantenimiento predictivo mediante transmisión de datos en vuelo y mejorar la gestión de contingencias.

Indigo Partners, con sede en Phoenix, Arizona, es un fondo de inversión especializado en el sector aerocomercial y controlador de varias aerolíneas de bajo costo en distintos mercados.