La mayor generadora eléctrica del país desembarca en Vaca Muerta y revela una ambiciosa estrategia de diversificación

Un nuevo actor se suma a Vaca Muerta. No se trata de una empresa internacional, sino de la principal generadora eléctrica del país, Central Puerto, que anunció hoy su ingreso formal al negocio de hidrocarburos.

La compañía controlada por Guillermo Reca, la familia Miguens-Bemberg y el banquero Eduardo Escasany —que entre los tres concentran alrededor del 25% del capital accionario, en una empresa que tiene más de 50.000 accionistas— compró el 100% de Patagonia Energy (PESA). La operación, informada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), convierte a Central Puerto en un nuevo actor dentro de la cuenca neuquina.

A través de un acuerdo con Patagonia Assets Limited, Central Puerto adquirió también el control de Patagonia Energy & Resources (PERL), sociedad constituida en Gran Bretaña y empresa madre de PESA. La firma es titular de la concesión de explotación de las áreas Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, con una superficie total de aproximadamente 27.181 acres —unos 110 kilómetros cuadrados—. Los bloques se encuentran actualmente dentro de la zona de yacimientos convencionales, pero la compañía apunta a reconvertirlos hacia la explotación no convencional, en línea con la tendencia dominante en la región.

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La movida en Vaca Muerta se produce en un contexto de creciente interés por los activos de la cuenca neuquina. La incorporación de Central Puerto al mapa de operadores suma un jugador con musculatura financiera, experiencia en la gestión de activos a gran escala y, ahora, apetito por los recursos primarios.

“Vaca Muerta nos interesó siempre, siempre nos interesó el no convencional”, señalaron fuentes de la compañía, que admitieron que durante años el sector de petróleo y gas estuvo en el radar pero resultaba difícil de penetrar por los costos de entrada. “Nosotros miramos todo, estamos obligados. Estamos recontra activos”, agregaron.

Interés en Metrogas y otros activos

La compra de activos en Vaca Muerta es solo la punta del iceberg de una estrategia de diversificación que Central Puerto viene ejecutando en varios frentes simultáneos.

En distribución de gas, la empresa participa en el proceso de venta de Metrogas, que inició YPF para desprenderse del 70% del capital accionario.

En minería, la compañía avanza con un proyecto de litio en el salar Tres Cruces, en Catamarca —que comparte características con el vecino Tres Quebradas y muestra concentraciones promisorias del mineral—, con el objetivo de tener la factibilidad a fin de año y arrancar la construcción de la planta de producción a partir de 2027. Además, posee casi el 10% de Diablillo, proyecto de oro y plata en Salta y Catamarca, cuya factibilidad se conocería en los próximos meses: si resulta rentable, la construcción de la planta insumiría 36 meses.

Carlos Miguens, presidente de Miguens Bemberg Holdings JUAN MABROMATA - AFP

En el sector forestal, Central Puerto planea construir en Corrientes lo que sería el mayor aserradero del mundo, con una inversión de entre US$80 y US$100 millones, con miras al segundo semestre.

En generación y almacenamiento eléctrico, la compañía ya arrancó la construcción de baterías de 210 MW en el marco del programa AlmaGBA, con equipamiento en camino y obras de ingeniería civil en marcha, apuntando a estar lista para el verano de 2027. Las baterías se instalarán en los terrenos de las centrales Puerto y Costanera (que le compraron a la italiana Enel en 2023).

Central Puerto también prepara ofertas para AlmaSADI, el programa nacional de almacenamiento de 700 MW, con presentación prevista para la primera semana de junio.

A esto se suma la renovación, en enero, de la concesión de la hidroeléctrica Piedra del Águila, el mayor complejo del Comahue con 1440 MW de capacidad instalada, por la que ofreció US$245 millones. Y un joint venture con YPF Luz para construir una línea eléctrica para la minería en Salta y Jujuy, proyecto que tomó impulso tras la decisión de Rio Tinto de ampliar sus operaciones en Hombre Nuevo.

En generación, la generadora también tiene interés en quedarse con las termoeléctricas San Martín (TSM) y Manuel Belgrano (TMB), que Enarsa deberá licitar y en las que Central Puerta es el accionista privado más relevante.