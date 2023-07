La mirada sobre el país de algunos de los argentinos más exitosos del mundo

escuchar

De por sí, emprender es una tarea desafiante en cualquier parte del mundo, pero hacerlo en la Argentina se convierte casi en una proeza. Entre un constante cambio en las reglas del juego, una inflación que marca tres cifras y una carga impositiva pocas veces vista en otras latitudes, los emprendedores locales coinciden en que hacer negocios en el país se vuelve una tarea “difícil” en el día a día. Pero, irónicamente, también consideran que estos condimentos terminaron por forjar el talento local y, en parte, los llevó a tener éxito a nivel global.

Con la participación de líderes de unicornios y empresas argentinas galardonadas internacionalmente, el jueves pasado se llevó a cabo una nueva edición de Experiencia Endeavor en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Más de 4500 personas, 40 fondos de inversión y 70 compañías participaron del evento, descrito por los asistentes como el “último rincón de la Argentina para potenciar a los emprendedores” y “una bocanada de aire” entre tantos obstáculos.

“Todos sabemos las dificultades que tiene el país y que se le presentan a cualquiera que quiera emprender. Reglas de juego poco estables, poca transparencia en un montón de procesos, mucha burocracia, una altísima carga impositiva, la imposibilidad de tener acceso a los mercados de manera ágil. Creo que el Estado tiene que entender que nosotros, los emprendedores, vamos a estar ahí para ayudar al país a ir hacia delante. Pero nuestra labor no debería ser hackear las complicaciones que la Argentina nos presenta, sino generar compañías que sean ultra competitivas a escala global”, dijo Guibert Englebienne, cofundador de Globant y presidente de Endeavor Argentina, en diálogo con LA NACION.

A diferencia de los emprendedores estadounidenses o brasileños, por nombrar algunos ejemplos, el ejecutivo del unicornio tecnológico consideró que el talento local está siempre en la búsqueda de expandirse más allá de la frontera. En parte, porque el mercado es pequeño. Otro tanto, porque el país “es inestable”. Fue el caso de Globant.

“Cuando fundamos la compañía, tomamos decisiones contraintuitivas. Siendo argentinos, nos obligamos a vender fuera de la Argentina y de América Latina, a pesar de que en ese entonces teníamos un tipo de cambio competitivo. Eso nos posicionó como una organización que, posiblemente, sea la más global que haya creado el país”, agregó.

La falta de apoyo técnico y económico es una de las tareas pendientes que tiene que realizar el país para allanarle el camino a los futuros emprendedores, según consideró Guillermo Pepe, fundador y CEO de Mamotest. La compañía, que se enfoca en democratizar la detección temprana del cáncer de mama, fue galardonada el año pasado como una de las 100 ideas con mayor impacto del mundo.

“Esto podría hacer que crezcan exponencialmente el número de startups que salgan a competir al mundo. Pero sin apoyo, se vuelve difícil, uno se siente muy solo. Hoy el Estado está prácticamente desaparecido y los fondos de inversión no quieren desarrollar negocios acá porque no hay reglas claras, la política monetaria cambia, no se sabe qué va a ocurrir desde el punto de vista financiero. Esa falta de imprevisibilidad, ya de por sí la tienen las startups”, completó.

Más optimista fue la visión de Máximo Cavazzani, fundador de Etermax y creador de Preguntados, juego que batió récords de descargas en todo el mundo. Para el empresario, el espíritu emprendedor está “a flor de piel en todos nosotros” y el país cuenta con la ventaja de que tiene una sociedad joven, contrario en lo que sucede en lugares como Europa. Eso podría convertirse en una ventana de oportunidad en rubros como el tecnológico, permitiendo crear empleo privado de calidad y desarrollar industrias que “antes no existían”.

“Por razones históricas, el emprendedor argentino siempre tuvo que estar muy pendiente de la importancia de salir del país con su compañía, de hacer cosas a nivel global. Eso, al tener buena educación y ser gente muy comprometida con el trabajo, hizo que tengamos una oleada de emprendimientos a principios de este siglo. Hoy vemos que los jóvenes nacieron con esos ejemplos, como Mercado Libre, Globant o Etermax. Eso hace que tengamos una ventaja competitiva, porque las nuevas generaciones vieron que se puede y se inspiran hacia el futuro”, alentó.

En el mismo sentido, apuntó Valentina Aragona, cofundadora & COO de Alkemy, quien resaltó que los grandes unicornios argentinos se convirtieron en un ejemplo para los emprendedores locales. Demostraron que, apelando a la innovación, flexibilizándose ante los obstáculos y “buscándole la vuelta” a las situaciones, las compañías pueden seguir creciendo “aun en un mercado que en muchas situaciones no te favorece”.

“Más allá de los desafíos que presenta la Argentina, al final termina por convertirse en una oportunidad. Los argentinos desarrollamos una habilidad de resiliencia y una creatividad para resolver problemas que no tiene ninguna otra persona en el mundo. Y esto también se ve mucho cuando salís a trabajar en otros contextos, donde te das cuenta de que somos capaces de atravesar dificultades que en otros países no saben o no tienen las herramientas para hacerlo porque no se enfrentaron a un sinfín de trabas, que es un poco lo que nos pasa acá”, reflexionó.

“Resiliencia” también fue la definición que utilizó María Cayre, cofundadora y co-CEO de Klozer, para referirse al talento local. El tener que resolver todo el tiempo “un montón de problemas que quizás no deberíamos estar resolviendo” terminó por constituir parte de esa mentalidad emprendedora.

“Los emprendedores somos resilientes de por sí, pero creo que la Argentina abona un poco más de ese condimento. Es un poco en consecuencia del país. Pero ojalá logremos allanar el camino a los emprendedores que se vienen, para que todo ese talento genere mucho más valor de lo que produce actualmente. Tengo fe de que así va a ser. Para eso me parece importantísimo nutrir el diálogo entre el sector público y privado, para que la política escuche las necesidades de nuestra agenda y simplemente podamos hacer lo que hacemos todos los días: crecer, agregar valor y crear empleo”, concluyó.

