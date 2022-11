La mitad de las personas carece de al menos un servicio básico

escuchar

Allí donde la larga mano del populismo no puede llegar, la Argentina exhibe sus fragilidades. Es lo que sucede en el caso de la infraestructura, que deja entrever que en los grandes conglomerados urbanos la mitad de los argentinos no accede al menos a uno de los tres servicios básicos de agua corriente, gas de red y cloacas.

El dato se desprende de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), correspondiente al primer semestre de este año, que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Allí se muestra que 50,2% de las personas en los 31 conglomerados urbanos relevados no accede a algún servicios, mientras que en el caso de los hogares esa cifra es de 44,3%.

Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), subrayó que el dato más importante de esta EPH es el que habla de infraestructura. “Ahí no se puede hacer populismo, que es fácil, porque le alcanza con dar bonos y planes sociales. En el caso de la infraestructura se necesita planificación y ejecución”, opinó el economista.

Si se afina más el foco y se analiza el acceso a cada servicio en particular, se puede ver que el 12,4% de las personas (3.600.000) no tienen acceso a agua corriente; 35,9% (10.453.000) no cuenta con gas de red, y 29,8% (8.675.000), carece de cloacas. En el caso de los hogares, esas cifras son 10,4% (1.013.000), 30,8% (2.988.000) y 26% (2.520.000), respectivamente.

Colina remarcó que estos resultados son el mejor ejemplo de lo deficiente que es la inversión social del populismo. “Se va todo en bonos, en planes sociales, en tarjetas, pero a la hora de hacer la inversión dura, que es la básica en infraestructura, se deja a la gente con una carencia”, subrayó el especialista.

Juan Luis Bour, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), coincidió en que los indicadores estructurales no mejoraron respecto de 2019. Además, agregó: “Los indicadores de pobreza (36,5%) e indigencia (8,8%) están muy influidos por los programas estatales de transferencias. Dada la caída de participación de empleos formales asalariados, hay que preguntarse cómo mejoraron los datos de 2022 respecto de 2021 si los ingresos informales (mas del 50% de los ocupados) cayeron más de 7% en términos reales este año”, analizó.

En tanto, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina (UCA), dijo que no hay cambios significativos en infraestructura básica respecto de la prepandemia. “Un cuarto de la población argentina sufre déficit estructurales que son históricos, que en términos porcentuales no aumentan, pero en términos absolutos sí; es decir, demográficamente cada vez hay más personas con esos déficits”, comentó.

Un dato muy relevante, según Salvia, es que habría una población doblemente excluida, por ingresos y por condiciones de vida, y que esa situación de privaciones múltiples da cuenta de una pobreza estructural que afecta hoy a entre 30 y 35% de la población y entre un 20% y un 25% de los hogares.

Martín Rozada, director de la Maestría en Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella, destacó que el indicador sobre acceso a agua corriente, gas en red y cloacas está en alrededor del 50% desde que se comenzó a publicar el informe de condiciones de vida en esta etapa, que arrancó en 2016. “Como todo indicador compuesto por varias dimensiones (tres en este caso) cada vez que uno agrega una dimensión, el indicador aumenta, por lo que en general la comparación se hace a lo largo del tiempo y como el darle acceso a estos servicios a los hogares demora, la cifra cambia poco en el corto plazo”, concluyó.

Características del hábitat

Asimismo, en el ítem “Características del hábitat”, el informe del Indec indicó que el 5,3% de los hogares (0,5 millones) habitan cerca de basurales. Mientras que en el caso de las personas esa cifra alcanza al 6,5%(1,9 millones).

En tanto, 7,1% de los hogares (0,7 millones) se ubican en zonas inundables. Mientras que si el análisis se hace sobre las personas que habitan en esas condiciones, el número llega a 8,1% (2,4 millones).

En cuanto a las condiciones de hacinamiento, se observa que en 76,7% de los hogares relevados viven menos de dos personas por cuarto; en el 19,1%, tres personas por cuarto, y en 4,2%, más de tres personas por cuarto (hacinamiento crítico).

