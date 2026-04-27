Adiós a Shein y Temu: esta es la nueva plataforma para comprar productos en el exterior

Entre las aplicaciones para comprar por internet en el exterior, hay una nueva plataforma que es furor en la Argentina
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Las plataformas para compras en el exterior, como Shein o Temu, son furor. Sin embargo, se popularizó un nuevo e-commerce que amplía la oferta de productos traídos del exterior: Shopee. Esta plataforma ahora opera en la Argentina y permite que los usuarios del país puedan adquirir productos dentro de esta tienda virtual.
Ni Shein ni Temu: apareció otra plataforma para compras en el exterior que es furor
Shopee es una plataforma originaria de Singapur que se volvió furor en la Argentina hace algunas semanas. Opera trayendo productos desde el exterior, que van desde muebles hasta ropa.
Funciona de forma similar a otras plataformas, como Shein o Temu. Tiene productos de entrega rápida, ofertas “súper baratas” y monedas de puntos, que se consiguen con el uso de la aplicación.
Cómo hacer compras online con Shopee
Estos son los pasos a seguir para realizar compras por Shopee desde la Argentina:
Acceso a la plataforma
El primer paso es ingresar al sitio oficial de Shopee o abrir la aplicación en tu dispositivo móvil. Una vez dentro, podés navegar por las categorías o usar la barra de búsqueda para encontrar los productos que deseás.
Selección de productos
Cuando encuentres un artículo de tu interés, hacé clic en el botón “Añadir al carrito”. Asegurate de seleccionar correctamente las variantes disponibles, como el talle, el color o la cantidad, según sea necesario antes de continuar.
Revisión del pedido
Para verificar tu selección, hacé clic en el ícono del carrito de compras (ubicado en la parte superior derecha de la pantalla) y luego seleccioná “Ver mi carrito”. En esta sección podés revisar los artículos, hacer modificaciones de último momento o eliminar lo que ya no quieras. Si el pedido es correcto, presioná “Pagar y salir”.
Registro o inicio de sesión
Para procesar la compra, deberás entrar a tu cuenta de Shopee con tu usuario y contraseña. Si todavía no tenés una, podés crearla en el momento seleccionando la opción para generar una cuenta nueva asociada a tu correo electrónico o número de teléfono.
Configuración de envío y pago
Finalmente, deberás ingresar la información completa de envío y facturación. Completá el formulario con tu dirección, elegí el método de pago y la opción de envío preferida.
Es importante recordar que ese momento es en el que se aplican los cupones de descuento o monedas Shopee para reducir el costo. Una vez revisado todo, hacé clic en “Comprar” para finalizar el proceso.
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