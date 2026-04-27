Adiós a Shein y Temu: esta es la nueva plataforma para comprar productos en el exterior

Las plataformas para compras en el exterior, como Shein o Temu, son furor. Sin embargo, se popularizó un nuevo e-commerce que amplía la oferta de productos traídos del exterior: Shopee. Esta plataforma ahora opera en la Argentina y permite que los usuarios del país puedan adquirir productos dentro de esta tienda virtual.

Otra plataforma de e-commerce es furor Freepik

Ni Shein ni Temu: apareció otra plataforma para compras en el exterior que es furor

Shopee es una plataforma originaria de Singapur que se volvió furor en la Argentina hace algunas semanas. Opera trayendo productos desde el exterior, que van desde muebles hasta ropa.

Funciona de forma similar a otras plataformas, como Shein o Temu. Tiene productos de entrega rápida, ofertas “súper baratas” y monedas de puntos, que se consiguen con el uso de la aplicación.

Cómo hacer compras online con Shopee

Shopee: la plataforma que es furor para comprar cosas en el exterior

Estos son los pasos a seguir para realizar compras por Shopee desde la Argentina:

1 Acceso a la plataforma

El primer paso es ingresar al sitio oficial de Shopee o abrir la aplicación en tu dispositivo móvil. Una vez dentro, podés navegar por las categorías o usar la barra de búsqueda para encontrar los productos que deseás.

2 Selección de productos

Cuando encuentres un artículo de tu interés, hacé clic en el botón “Añadir al carrito”. Asegurate de seleccionar correctamente las variantes disponibles, como el talle, el color o la cantidad, según sea necesario antes de continuar.

3 Revisión del pedido

Para verificar tu selección, hacé clic en el ícono del carrito de compras (ubicado en la parte superior derecha de la pantalla) y luego seleccioná “Ver mi carrito”. En esta sección podés revisar los artículos, hacer modificaciones de último momento o eliminar lo que ya no quieras. Si el pedido es correcto, presioná “Pagar y salir”.

4 Registro o inicio de sesión

Para procesar la compra, deberás entrar a tu cuenta de Shopee con tu usuario y contraseña. Si todavía no tenés una, podés crearla en el momento seleccionando la opción para generar una cuenta nueva asociada a tu correo electrónico o número de teléfono.

Cómo comprar por Shopee Freepik

5 Configuración de envío y pago

Finalmente, deberás ingresar la información completa de envío y facturación. Completá el formulario con tu dirección, elegí el método de pago y la opción de envío preferida.

Es importante recordar que ese momento es en el que se aplican los cupones de descuento o monedas Shopee para reducir el costo. Una vez revisado todo, hacé clic en “Comprar” para finalizar el proceso.