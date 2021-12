La nueva “bicicleta” de la nafta: se compra a precio oficial en Argentina y se vende a valor “blue” a brasileños y paraguayos

POSADAS.- La semana pasada se viralizó una imagen en la localidad de Bernardo de Irigoyen que mostraba a vendedores ambulantes de nafta en bidones en la avenida Internacional, que separa en esa localidad a la Argentina de Brasil.

Decenas de personas acomodaban bidones de distintos tamaños cargados con nafta en las estaciones de servicio de Irigoyen.

La nafta en Brasil cotiza a más del doble y algunos argentinos tardaron muy poco en “avivarse” del negocio de comprar ellos mismos la nafta y vendérsela a los brasileños, en lugar de quedarse mirando cómo los vecinos literalmente dejan “secas” las estaciones de servicio.

Cargan los tanques de sus autos que luego “ordeñan” y también van con bidones. La nafta se paga a 95 o 97 pesos la súper y se vende a 130 o 140 pesos, que para los brasileños sigue siendo mucho más barata que en sus surtidores. En Brasil, la súper sale 7 reales, que equivale a 1,25 dólares (250 pesos al valor “blue”).

En la Argentina el valor de la nafta, además de estar congelado, está vinculado al tipo de cambio oficial. Mientras que brasileños y paraguayos cobran la nafta en reales y guaraníes al valor libre, que es como el valor del dólar “blue”.

Por eso se puede decir que es una nueva “bicicleta” similar a la que se hacía cuando se podía comprar dólares al valor oficial en las casas de cambio y venderlos en las cuevas al valor “blue”. Lo que en la city porteña se denominaba “puré”.

Comercio en la frontera entre Argentina y Paraguay, en las ciudades de Posadas y Encarnación Emiliano Lasalvia /Enviado especial - LA NACION

Solo que aquí se hace con combustible y puede resultar peligroso manipularlo de manera clandestina, advierten los especialistas.

“Esta semana se empezó a controlar más y ya no se ven esos puestos. La venta sigue pero de manera más acotada. Acá lo peligroso es la manipulación de nafta por los gases que genera”, explicó a LA NACIÓN, Faruk Jalaf, titular de la CESANE, que aglutina a las estaciones de servicio del Nordeste.

Las distintas cámaras que aglutinan a las estaciones de servicio de todo el país advirtieron la semana pasada que en estos últimos días del año podrían producirse faltantes de combustibles.

Alquiler de patentes

Desde que se abrieron las fronteras en octubre pasado y a medida que se fueron ampliando los cupos diarios de cantidad de personas que pueden cruzar desde las ciudades vecinas, la demanda de nafta explotó en las localidades de Iguazú y Bernardo de Irigoyen, fronterizas con Brasil.

Uno de los grandes problemas es que las estaciones de servicio no tienen nafta de manera ilimitada, ya que las petroleras les imponen cupos muy rígidos que se calculan sobre la base de lo que vendían en el año 2019.

“Ellos no mandan más porque dicen que no pueden producir más, pero en realidad no quieren ganar menos, a este precio congelado de la nafta” , explicó Jalaf, un médico de 76 años que tiene su estación de servicio en la localidad de Eldorado.

“Esto del diferencial en los precios de la nafta en la frontera ya lo vimos varias veces, por ejemplo en la crisis del año 2001. Al final terminará acomodándose”, dice Jalaf.

Las estaciones de servicio de fronteras como Iguazú o Irigoyen implementaron algunas restricciones que no siempre se cumplen. Por ejemplo, colas separadas para brasileños o argentinos o cupos de hasta 20 litros.

Esto llevó a otro negocio: algunos argentinos le alquilan la chapa patente a los brasileños para que puedan cargar el tanque lleno.

En Posadas, el negocio lo hacen paraguayos

Algo similar sucede en Posadas, donde cada vez más paraguayos cruzan el puente Roque González de Santa Cruz a cargar el tanque de sus automóviles.

En Encarnación la nafta vale 7.800 guaraníes o 1,10 dólares y la nafta premium llega a 9.500 guaraníes o 1,40 dólares. En la YPF del ACA de Posadas, la súper cotiza a 95 pesos.

“Pueden hacer una diferencia de 3000 o 4000 pesos por tanque que para ellos es buen dinero, cruzan con el tanque vacío, cargan tanque lleno, cruzan el puente y ordeñan el auto con una bomba de 12 voltios y vuelven a cruzar todas las veces que puedan”, explicó Arturo, un argentino que cruza todos los días a Paraguay por cuestiones laborales y participa de un grupo de WhatsApp donde se intercambia información sobre las condiciones del la frontera.