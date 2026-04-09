El estrecho de Ormuz, en vivo: cómo seguir la navegación de barcos en tiempo real

Desde el comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el estrecho de Ormuz cobró aún más importancia en la economía mundial. Debido a su rol en la logística global y las consecuencias de su bloqueo, miles de personas se mantienen alerta sobre su estado, que puede observarse en tiempo real mediante una página web especializada.

MarineTraffic es una popular plataforma digital que facilita el seguimiento de las embarcaciones registradas. El sistema permite monitorizar el tráfico marítimo mundial a través de mapas interactivos y distintos recursos para acceder a información de los que trasnsitan por la zona seleccionada.

Mediante la plataforma Marine Traffic se piuede seguir en tiempo real el estado del estrecho.

Los usuarios incluso pueden ver información detallada como el tipo de buque, puerto de destino, velocidad de desplazamiento y rumbo actual. El servicio opera mediante su sitio web oficial y posee aplicaciones para dispositivos móviles con sistemas operativos iOS y Android.

Para acceder, solo es necesario dirigirse al sitio de manera online, trasladar la ilustración al lugar que desee observar y zoomearlo. No se necesita iniciar sesión o estar suscrito mediante ningún abono.

En qué estado se encuentra el estrecho de Ormuz

Luego del acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Irán y Estados Unidos, este miércoles se reanudó tímidamente el movimiento de cargueros y se registraron embarcaciones que pudieron realizar el paso marítimo.

Pero este jueves Israel ejecutó bombardeos contra el grupo Hezbollah que causaron 254 muertos y 1100 heridos y, al percibir que era una ruptura del acuerdo, Irán cerró nuevamente el paso para la gran mayoría de embarcaciones.

El vicepresidente J. D. Vance afirmó al respecto: “Esto se debe a un malentendido legítimo”. El funcionario aclaró que el conflicto libanés no integró las condiciones del alto el fuego.

El estrecho de Ormuz es crucial para la logística global. Rafiq Maqbool - AP

La administración norteamericana enviará una delegación a Pakistán para dialogar con los representantes persas el próximo sábado. Donald Trump aseguró que Irán aceptó detener el enriquecimiento de uranio y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, solicitó la entrega de 440 kilos de material nuclear procesado.

Hegseth también advirtió que el Pentágono mantiene la disposición de sus fuerzas especiales para asegurar los residuos en las instalaciones bombardeadas. La Casa Blanca rechazó el plan de paz de diez puntos de Irán y la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, señaló que el documento original no tenía seriedad. El gobierno estadounidense propuso un esquema de 15 puntos para las futuras negociaciones en Islamabad.