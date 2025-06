La nueva vida de Daniel Herrero en Mercedes-Benz: “La ecuación hoy es tener que vender más para ganar lo mismo”

Daniel Herrero luce en la solapa izquierda del traje gris un pequeño pin con el logo de Mercedes-Benz. No deja de resultar extraño verlo con la estrella en lugar del símbolo de Toyota, la marca de la que fue presidente entre fines de 2010 y abril de 2022 y en la que construyó toda su carrera en el sector. Tras retirarse de la automotriz japonesa a mitad del año último, Herrero se tomó solo un mes de descanso: en agosto recibió la propuesta del empresario de los seguros Pablo Peralta, dueño del Grupo ST, para hacerse cargo de la filial local de autos y vans de Mercedes-Benz si cerraba la adquisición por la que estaba pujando. Finalmente, el 5 de febrero de este año, Mercedes-Benz informó que había vendido su operación industrial local y el negocio de importación de autos premium a Open Cars, la sociedad que encabeza Peralta y a la que se sumaron como accionistas el propio Herrero y el ex ministro de Economía Alfonso Prat-Gay.

El próximo martes 17 de junio, concluido el período de transición, los nuevos dueños se harán cargo formalmente de la compañía, que pasará a llamarse Prestige Auto. Antes de retomar su función de CEO (Chief Executive Officer) en la industria automotriz, Herrero habló con LA NACION sobre los planes para la fábrica de Mercedes-Benz en Virrey del Pino, La Matanza, la situación sectorial y las motivaciones personales para volver al ruedo luego de su experiencia exitosa en Toyota.

– La primera pregunta es personal: ¿por qué volvió? Otro ejecutivo estaría disfrutando del retiro luego de tantos años…

– El tema sería por qué no. La explicación la encuentro en la pasión. La pasión siempre vence al miedo. A veces, cuando uno mira la historia, decís: ¿qué fue lo mejor? ¿El puesto, los logros o la satisfacción personal de haber desafiado los límites? El querer hacer algo, tener un sueño, ver si algo se puede hacer un poquito mejor mañana a la mañana. Eso es lo que me divierte y si, obviamente, está cerca de un auto y de la producción argentina, ese lío lo compro.

– ¿Cómo fue la oferta para conducir la nueva empresa?

–Yo conocía a Pablo Peralta desde la época en que trabajaba en Gatic [antes de Toyota] y él estaba en el Banco Río. Me salvó más de una vez aprobando un crédito en ese momento. Me llamó para hablarme sobre el proyecto [de comprar Mercedes-Benz] y después me ofreció liderarlo y sumarme como accionista. Acá estamos, ya firmando el 17 [de junio].

–Lo ayudó a moldear la idea, entonces.

–Exactamente. Lo que empezamos a ver eran los números de la compañía y los números que podíamos hacer nosotros poniéndole nuestra impronta, un poco de inversión y viendo cómo está el mercado y qué era lo que podíamos hacer.

–¿Veía viable el desafío?

–Yo lo veía viable. Soy de los que piensan que todos podemos hacer cumplir nuestros sueños, lo único, hay que trabajar duro. El desafío me gustaba desde lo profesional y la marca me gustaba, cualquiera quiere estar cerca de esta marca.

–¿Y el aspecto industrial? Estuvo en Toyota, que está radicada en Zárate, en un lugar pensado para exportar. La fábrica de Virrey del Pino de Mercedes es antigua y fue levantada en un lugar donde hoy no se haría una planta automotriz por temas logísticos…

–Hay ciertas similitudes de la planta de Mercedes con los que había en Toyota antes del proyecto de expansión. Es una planta que hay que mejorarla y hacerla eficiente. Sí comparto que tiene una desventaja logística que entre todo el equipo deberemos compensar en eficiencia y competitividad para hacerla posible. Tampoco es un determinante 100% la logística, habrá que absorberla en otras reducciones. Si abren el puerto de La Plata [para exportar], la situación cambia. Lo mismo cuando se habilite la autopista de la ruta 6.

– ¿Cuáles son los planes de producción para este año?

–Sobre el plan original, que era producir 14.000 unidades [del utilitario Sprinter], queremos superar las 16.000 para tratar de superar las 20.000 en 2026. ¿Cómo se sustenta eso? En función de las previsiones que estamos haciendo con concesionarios locales y distribuidores de todo Latinoamérica. Hay pedidos nuestros en Alemania para que nos den otros destinos fuera de la región, y no es alocado, porque la planta argentina le llegó a exportar a Estados Unidos hasta 2023. Es Alemania el que tiene que aprobar eso y trataremos de convencerlos.

–¿Cómo es el mix actual entre exportación y mercado interno?

–De lo que se fabrica, el 60% es exportación. Es un proyecto sustentable porque tiene una pata muy fuerte de exportación. Hay que mantenerlo, hacerlo crecer y pensar en qué otro proyecto se suma a la planta. Hoy exportamos a toda Latinoamérica. Brasil es el país más fuerte, lógico, pero después tenemos Perú, Paraguay, Uruguay…

–Para mejorar la productividad en la planta, ¿qué están pensando?

–La fábrica tiene cosas muy buenas, que pocas terminales tienen, como por ejemplo robots de soldadura láser. Eso es algo súper tecnológico. Pero después existe como contrapartida que la cabina de pintura es manual. Ahí, con inversión se puede llegar a mejorar muchísimo la eficiencia y la calidad.

Manuel Mantilla, presidente y CEO de Mercedes-Benz Argentina; Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto; Ricardo Pignanelli, secretario general del SMATA y Francesco Ciancia, responsable de la operación productiva a nivel mundial para Vans en Mercedes-Benz, en febrero, luego del anuncio de la venta de la compañía

– ¿Qué monto de inversión está previsto?

– Dentro del plan estimamos que en los primeros tres años se van a invertir US$100 millones en mantenimiento, eficiencia y tecnologías nuevas para ser más competitivos.

– Respecto de sumar otro modelo a la fábrica, ¿qué se puede adelantar?

– Tenemos la idea de que todo lo que sea conversiones [del utilitario], llámese motorhomes, ambulancia, furgones de frío, todo lo que le da valor agregado, podamos hacerlo en la planta. Y después, sí, tenemos el proyecto de sumar otro modelo.

– ¿En un plazo cercano?

– Sí, tiene que ser menor a un año. Es otro modelo dentro de la línea de vans. Ya está cerrado.

– El contrato de venta con Mercedes-Benz contempla que Prestige tiene la licencia para seguir haciendo la Sprinter hasta 2029, ¿y después?

– No, el contrato es hasta 2030. Ahí cambia el modelo de Sprinter a una plataforma nueva que va a albergar la opción electrificada y convencional. No hay ninguna restricción a que nosotros no podamos seguir con eso, pero hay que tener en consideración que cuando se cambia una plataforma hay que invertir entre US$300 millones y US$400 millones para producirla en la Argentina. Si nosotros de acá a 2030 seguimos creciendo de manera sustentable y tenemos un volumen sólido invertiremos y seguiremos produciendo. Si hacemos todo bien, el acuerdo se renueva.

– En el segmento de autos premium, ¿cuáles son las proyecciones para este año?

– El plan es crecer sobre un volumen original de alrededor de 1500 unidades. Vamos a intentar llegar a los 3000 autos y darle al cliente de Mercedes la tranquilidad de que se va a manejar con la misma calidad de la marca de toda la vida. De hecho, uno de los pedidos que hicimos en producción para la planta, más allá de dejar a toda la gente que trabaja en calidad, es una auditoría alemana para que certifique que seguimos con los mismos parámetros. Obviamente, al ser una filial local, podemos tener la flexibilidad de atender de manera diferencial al cliente, que tenga un número de teléfono para darle una solución rápida. No vender productos, sino la experiencia. En esa línea vamos a trabajar para el cliente que quiere la marca Mercedes-Benz.

– ¿Cómo ve el mercado en general? Las terminales subieron sus expectativas originales de ventas.

– El año pasado gané un asado porque dije que se iba a repetir el volumen del año anterior [2023], y este año aposté a mínimamente 600.000 unidades, con lo cual voy a volver a ganar un asado. Creo que todavía no estamos midiendo el impacto que pueden tener dos factores: uno es el crédito, hace muchos años que no había. Y el otro, que existe una demanda insatisfecha. Se ve, por ejemplo, en el mercado de camiones, donde el parque hace rato que no se renueva y hay negocios nuevos, petroleros, mineros. Creo que todo eso va a tirar el mercado para arriba y apuesto a que en 2026 se sostenga.

– ¿En qué situación está la competitividad para exportar hoy?

– Tenemos impuestos que son distorsivos y van arriba del producto al exportar, como ingresos brutos, impuesto al cheque, las tasas de seguridad e higiene. Es ilógico decir “bájenme los impuestos ya” cuando hay otras prioridades, como puede ser los jubilados o mejorar las reservas. Creo que hay que tener un tiempo de transición y luego tiene que venir una reforma impositiva que adecúe los impuestos que son distorsivos. Dentro de la planta, tenemos que trabajar en productividad para incrementar los volúmenes y absorber costos fijos. La ecuación es tener que vender más para ganar lo mismo. Uno tiene que trabajar puertas adentro para producir más y bajar costos fijos, y el Gobierno tendrá que trabajar si quiere tener una apertura de ponerte en igualdad de condiciones con un vehículo como puede ser un chino donde, lejos de pagar impuestos, tienen una subvención para exportar.

– En Virrey del Pino podrían fabricar un modelo de otra marca, ¿está en los planes?

– No hay ninguna restricción. Serían proyectos independientes. Dentro de la fábrica de Mercedes tendría que ser un modelo homologado por Mercedes, pero dentro del predio, si queremos traer un proveedor u otra marca se puede.

– ¿Es una posibilidad avanzada?

– Es una opción. Hoy la prioridad es Mercedes y lo primero que queremos hacer es estabilizar lo que está, hacerlo competitivo, rentable y de ahí iremos al segundo pasito.