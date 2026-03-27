Natura designó a Christian Coone como gerente general en la Argentina

Natura le dio forma a una nueva estructura. La compañía brasileña, enfocada en la industria de belleza y venta directa, integró bajo una misma gestión las operaciones de la Argentina, Chile y Uruguay, y puso a su frente a Christian Coone.

El movimiento responde a una reorganización regional que busca ganar agilidad, unificar decisiones estratégicas y profundizar el foco en los consumidores en un contexto de mercados cada vez más desafiantes. La compañía avanza así hacia un modelo de gestión por mercados, pensado para coordinar operaciones con dinámicas complementarias y acelerar la innovación.

Graduado de contador público (UBA), Coone forma parte de la empresa desde hace 14 años. Ingresó como gerente de Finanzas para la Argentina y luego ocupó cargos regionales y corporativos. En 2021 asumió la gerencia general de Natura Perú y, cuatro años más tarde, también la de Centroamérica.

Verónica Marcelo lideró la operación local desde 2020

“Somos una compañía con una fuerte presencia en el mercado, por lo que asumir el desafío de seguir posicionando a marcas icónicas como Natura y Avon y seguir construyendo sus trayectorias y credenciales en este nuevo rol, es un orgullo para mí”, aseguró Coone, ya instalado en su nuevo rol de gerente general de Mercados del Sur.

Su hoja de ruta tiene un eje claro: potenciar la red de consultoras de belleza -el histórico corazón del modelo de negocio- y conectar con consumidores, llegar a nuevos hogares y ampliar nuestro impacto. “Tenemos una propuesta robusta para hacerlo: una Natura que impulsa la cosmética regenerativa y una Avon que se reinventa en su 140º aniversario, acercando belleza para todos con los más altos estándares tecnológicos», agregó.

El movimiento también marca el cierre de una etapa para Verónica Marcelo, quien lideró la operación local desde 2020 y acompañó el proceso de transición durante marzo. Con más de 22 años en la compañía -y habiendo conducido la filial argentina en uno de los períodos de mayor incertidumbre económica- la ejecutiva deja su posición para emprender nuevos desafíos profesionales.

Natura vendió el negocio internacional de Avon

En septiembre del año pasado, Natura dio dos pasos clave en su proceso de simplificación corporativa, con el que busca concentrar su estrategia en América Latina, su mercado más rentable. La compañía brasileña anunció la venta de las operaciones de Avon en América Central y el Caribe y de su negocio internacional.

Por un lado, la firma cerró un acuerdo con el grupo de origen guatemalteco PDC- enfocado en bienes de consumo con presencia en Centroamérica y Perú- por US$22 millones. Este incluye la venta de su negocio en Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador y República Dominicana.

Por el otro, la compañía también firmó un acuerdo con Regent -firma estadounidense de capital privado multisectorial- para transferirle el negocio de Avon International. Este incluye las operaciones en Europa, África y Asia, con excepción de Rusia, que permanece “reservada para la venta”.