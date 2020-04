Deuda. La opinión de los especialistas sobre la oferta que hizo la Argentina

El ministro Guzmán presentó hoy la oferta de canje de deuda Fuente: Archivo

Después de varias semanas de expectativa, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentaron la oferta de canje de deuda a los bonistas que tienen en su poder papeles soberanos argentinos. Tal como anticipó LA NACION, la oferta "de buena fe" implica una reducción en la carga de intereses de 62% (US$37.900 millones), un alivio en el stock de capital (5,4% o sea, US$3600 millones) y un período de gracia por tres años, hasta 2023.

Según los especialistas, se trata de una propuesta menos agresiva de lo esperado, aunque sostuvieron que es clave para poder hacer estimaciones conocer los detalles que hasta ahora no difundió Guzmán.

En su presentación, el ministro dijo que con la oferta se busca "cambiar la estructura de deuda por otra que implique un período de gracia de tres años". Es decir, comenzar a pagar recién en 2023 un cupón promedio de 0,5%. "Esas tasas irían creciendo pero hasta niveles sostenibles, con un cupón promedio de 2,3%", precisó.

"Esperaba más quita de capital, pero me parece que está bien sacar valor vía intereses sincerando que el país no crece hace más de 10 años", apuntó Guido Lorenzo, director ejecutivo de la consultora LCG.

Para el economista, la propuesta es "poco agresiva" para la parte corta de la curva y "muy agresiva" para la larga. "Eso puede incentivar a que entren los bonos cortos", consideró.

Sin embargo, señaló que es difícil "hacer números" con los datos que se conocen hasta el momento. "Sacar capital o interés es lo mismo, hay que valuar lo que ofrecen y eso aún no está", sostuvo, y planteó una de tantas dudas: "¿Se van a capitalizar intereses en estos tres años?".

Para Lorenzo Sigaut Gravina, director de Ecolatina, los bonistas ya anticipaban que Guzmán avanzaría sobre esos tres ítems -período de gracia, quita de intereses y quita de capital nominal- y que, en todo caso, en la quita de capital nominal fue donde se tomó una decisión "bastante más suave de la esperada". "Sobre los otros dos puntos, la reacción dependerá de las expectativas previas. Algunos especulaban con un período de gracia incluso más largo, de cuatro o cinco años", comentó.

Sigaut Gravina consideró que, tal como fue presentada hoy, "es difícil" que la propuesta sea aceptada por los bonistas, a menos que el Gobierno ofrezca algún "endulzante". "Todavía tienen un plazo de 20 días para negociar y podría ofrecer un pago in advance, por ejemplo, aunque no es fácil de hacer, porque la Argentina tiene bajas reservas y necesitaría sumar un garante", apuntó.

"Hay pocos detalles, pero es por ahora mejor de lo esperado", apuntó Diego Falcone, head portfolio manager de fondos de Cohen. "Una quita de capital promedio del 5% es mejor para los bonos cortos. El tema es que dice 'promedio'. Puede ser nada de quita en los largos y te matan en los cortos. Y con los intereses al revés. Entonces, es malo para todos los bonos, pero viendo la reacción de los bonos es mejor a la esperada", detalló.

En el mismo sentido opinó el economista de Inversor Global, Diego Martínez Burzaco. " A priori la primera respuesta del mercado es positiva . Los bonos más cortos AY24D y AO20D están reaccionando positivamente", afirmó y consideró que la propuesta es una primera versión.

"No creo que los acreedores acepten libremente no cobrar nada durante tres años. Hay que ver si los intereses van capitalizando o no, si se reconoce algo de eso. Faltan detalles que se conocerán mañana", agregó.

En tanto, el analista financiero Christian Buteler también juzgó que se trató de una oferta menos agresiva de lo que se esperaba, sobre todo desde lo que es la quita de capital que en un momento se temió que fuese más importante, aunque hay un fuerte recorte a lo que es la quita de intereses, mientras que el plazo de gracia ya se daba por descontado.

"El mercado parece haber reaccionado bien en principio. Por lo menos así lo dicen las cotizaciones. Igualmente que se trate de una oferta menos agresiva de lo esperado no significa que vaya a ser aceptada por los bonistas. Ellos tienen sus posiciones y la realidad es que si no habían presentado la propuesta hasta ahora es porque en las charlas preliminares se encontraban lejos de esta posición", consideró.

Por último, Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asesores Económicos, dijo que el anuncio fue muy global y falta conocer bien la estructura de bonos que van a presentar. Más allá de esto, sostuvo que la tasa de interés es muy baja. "La tasa es tremendamente baja y no hablan de hacer ningún tipo de esfuerzo más que el crecimiento esperado a futuro. Es algo muy en el aire, un punto extremo, un tómalo o déjalo jugando con el contexto del mundo. Con una propuesta así me parece que va a ser muy difícil que la Argentina vuelva al mercado de capitales en los próximos años", concluyó.