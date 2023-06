La oposición pide citar a Massa y a Pesce para que expliquen los detalles de la renovación del swap con China

escuchar

Las sonrisas de Sergio Massa y Miguel Pesce en su paso por China pueden volverse una mueca de preocupación cuando regresen al país. Es que la oposición pidió a la Cámara de Diputados que cite a ambos en su carácter de Ministro de Economía y presidente del Banco Central, respectivamente, para que informen de manera detallada y verbal diversos puntos vinculados con los acuerdos económicos firmados con el Banco Popular de China como, entre otros, la renovación por un total de US$19.000 millones del swap con ese país.

En concreto, en un proyecto de resolución firmado por Martín Tetaz, diputado nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se cita a ambos funcionarios para que indiquen si se ha renovado el préstamo con el Banco Popular de China por un total de US$19.000 millones de dólares, cuál es el plazo de la renovación de ese préstamo, cuál es la tasa de interés y las condiciones nuevas para la renovación de dicho empréstito, y cuáles serían las condiciones que el organismo requiere para llevar adelante el contrato de renovación.

Además, en la misma citación se señala que también se les pedirá lo siguiente: que indiquen si existe un acuerdo extendido de US$5000 millones adicionales, que expliquen los términos en que se amorticen ambos montos y un detalle con los vencimientos futuros; que indiquen si es cierto que los importes de los desembolsos adicionales o preexistentes son de libre disponibilidad o bien son de afectaciones específicas. Asimismo, se solicita que se haga público el contrato del swap con yuanes realizado con el Banco Popular de China.

Según informó hoy LA NACION, Massa cerró un acuerdo con el Banco Popular de China (PBoC) para renovar por tres años el swap que tiene con ese país –vencía en agosto– y además amplió los fondos de “libre disponibilidad”. A partir de ahora, podría usar los US$5000 millones que ya tenía en las cuentas del Banco Central (BCRA), supuestamente intactos, y, luego, sumar el uso de otros US$5000 millones, precisaron fuentes del Palacio de Hacienda.

Esto quiere decir que el Gobierno podría utilizar US$10.000 millones para intervenir sobre el mercado cambiario en medio de las tensiones que enfrenta con el dólar. Pero, en vistas de la inquietud que se plantea en la Cámara de Diputados, quedará por ver si efectivamente eso puede llegar a hacerse realidad y de qué modo.

En principio, al ser consultados por LA NACION sobre si es posible o no usar esos yuanes para comprar dólares, tanto en el Banco Central (BCRA) como en el Ministerio de Economía aseguraron que ese aval está en el contrato. Sin embargo, especialistas que conocen el BCRA desde dentro desconfían. “Te tienen que autorizar a convertir yuanes a dólares. No es automático. La conversión la hacen en Hong Kong. No pueden contar la tasa que pagan porque nunca se lo dieron”, cuestionaron.

En tal sentido, el economista Miguel Kiguel, señaló en Twitter: “Las cosas claras. Primero, que de los US$10.000 millones del swap se entiende que ya se usaron casi US$5000 millones, con lo cual el dinero fresco es la mitad. Segundo, para que el swap sea efectivo tiene que haber acuerdo con el FMI. Eso se está negociando”.

Por su parte, Diego Guelar, exembajador argentino en China, escribió en Twitter: “La Argentina renovó el swap con el Banco Central de China y el BCRA dispondrá del equivalente a US$10.000 millones en yuanes para pagar insumos chinos, que deberá pagar el próximo gobierno en dólares… otra estirada de la mecha de la bomba”.

