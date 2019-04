El fenómeno de la palta: por la devaluación, sube más que el dólar

Paltas

Carlos Manzoni SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de abril de 2019 • 11:48

En la Argentina, la palta no solo tiene en común con el dólar ese color verde que se descubre al pelarla: también está emparentada con la moneda estadounidense en su cotización, ya que cuando esta sube también lo hace el precio de esa baya comestible que, según se sabe, ayuda a reducir la tensión arterial, que muchas veces puede subir por efecto, justamente, de una disparada cambiaria.

Sucede que la mayor parte de la Persea Americana, conocida vulgarmente como palta o aguacate, llega desde Chile y, por lo tanto, es un producto importado que está atado al precio del dólar. Entonces, como el billete estadounidense se apreció desde principios de este año 12,3% (pasó de $36,80 el 2 de enero a $45,90 ayer), la milenaria fruta también lo hizo y, en muchos casos, en mayor magnitud (entre 15% y 30% más).

Fernando La Valle, uno de los dueños de la Frutería Libertador, fundada en 1969 y ubicada en Juan F. Seguí 4434, cuenta que su hermano ayer volvió con la noticia del Mercado Central: el cajón de 70 paltas, que en enero estaba a $1700, pasó a costar $2200. Eso no es todo: ya le avisaron que hoy estaría a $2400. "La palta que viene de Chile, que se llama Hass (etiqueta amarilla), se rige por el valor del dólar, así que la cuenta es muy simple", comenta el comerciante.

Claro que el precio de $2400 por cajón es lo que paga el comerciante, que luego debe tener un margen de ganancia. Así que, según cuenta La Valle, el precio unitario de la palta es hoy de $31,40, pero él lo vende al público a $50 (casi un dólar); expresado en kilos sería: $157,15 en el Mercado Central y $250 en el comercio final. "Hace 20 días, esa misma palta la cobraba $35", agrega el comerciante, que destaca que la que el trabaja es la mejor; es decir, la Hass chilena (etiqueta amarilla). Destaca un punto: su producto es de primerísima calidad.

Paltas

Es decir que en este caso, el precio del fruto en cuestión aumentó 30%. Hay que tener en cuenta, como explica La Valle, que el frutero no siempre utiliza el 100% de un cajón, ya que muchas unidades se estropean en el traslado o bien son muy manoseadas o golpeadas por los consumidores que van a comprar.

Francisco Zoroza, director de Comunicaciones de Carrefour, dice que esta cadena de supermercados también tiene actualmente la palta chilena; algo que cambia en invierno, cuando empiezan a incluir a la variedad nacional (que es más grande, pero también más aguachenta, por lo que muchos la descartan). "Como el tipo de cambio evolucionó el precio de la palta también. Evidentemente, hay una cuestión estacional que se cruza con un salto del tipo de cambio. Lo compramos en dólares así que la transferencia es directa", afirma el ejecutivo.

Zoroza precisa que el kilo de palta en los supermercados de Carrefour costaba $199 en enero de este año y después del último salto del dólar se remarcó a $129. Al igual que en la frutería, acá también el aumento fue mayor que la apreciación del dólar: 15% se encareció la palta y 12,3%, la moneda estadounidense.

Ahora, como se dijo, se empezará a ver un poco más de palta nacional, que viene de Salta , que no solo es verde por dentro, sino también por fuera. "Esa es mucho más barata, porque es tres veces más grande y puede valer $45 o $55. Pero no es lo mismo que la que viene de Chile, aunque hay gente a la que le gusta", señala La Valle.

Si la escalada del dólar continua, habrá que buscar algún sustituto de la palta (así como se hace con el pollo, en tiempos en que la carne de vaca se va por las nubes). La tarea no es imposible, pero sí difícil: esta fruta originada en Mesoamérica hace unos 10.000 años aporta el 25% del requerimiento diario de vitamina K, el 20% del de ácido fólico, el 17% del de vitamina C, el 14% del de Potasio, el 14% del de vitamina B5, el 13% del de vitamina B6 y el 10% de vitamina E. No por nada integra la lista de los tan buscados "superalimentos".