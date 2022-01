La pelea por los controladores fiscales: se acerca un vencimiento clave para los comerciantes

Tras años de haberse pospuesto su obligatoriedad, los comerciantes deberán correr contrarreloj para renovar los controladores fiscales de sus locales por otros de “nueva tecnología”. A regañadientes, ya que esta normativa implica un desembolso de dinero que arranca en los $73.000, tendrán que hacer el recambio de los equipos entre el 31 de enero y el 30 de abril, según la categoría a la que permanezcan.

Se trata de una resolución que viene de marzo de 2019, tres meses después de que Alberto Fernández haya asumido su cargo como presidente. Sin embargo, entre pandemias y crisis, los plazos se fueron prorrogando a lo largo de estos tres años. Ahora, con una nueva fecha límite, los comerciantes vuelven a solicitar la prórroga, e incluso piden que el recambio sea a medida que a las máquinas se les venza la memoria fiscal.

“¿Por qué cambiar por controladores de nueva tecnología si los equipos funcionan? No estamos en Dinamarca, los comerciantes estamos viviendo el día a día, es un momento de anormalidad como para poder adaptarnos a esto. Estamos comenzando el año, la mayoría de los comerciantes toma deuda para comprar mercadería. El Estado tiene que estar preocupado para que los más chicos no caigan del sistema y empiecen a vender en negro a través de las redes sociales, porque eso terminar siendo menor recaudación de impuestos”, sostuvo Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comerciantes e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) y vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

Como consecuencia del tire y afloje entre la AFIP y los comerciantes, la semana pasada la entidad que dirige Mercedes Marcó del Pont anunció la creación de una línea de créditos en el Banco Nación que será destinada exclusivamente al recambio de los controladores fiscales. El monto máximo de los préstamos será de $100.000 por equipo, con una tasa de interés del 30% nominal anual fija y un plazo de hasta 60 meses, para aquellos clientes que tengan una cuenta comercio en la entidad financiera.

El financiamiento estará vigente hasta el 30 de junio, destinado a Mipymes inscriptas bajo cualquier forma societaria o unipersonal, y a personas humanas del segmento “micro”, sociedades de hecho segmento “micro” y monotributistas. En cuanto al plazo que tendrán los contribuyentes para el recambio de equipos, es hasta el lunes 31 de enero para quienes posean entre tres y cuatro máquinas, y hasta el 30 de abril quienes tengan entre uno y dos.

“Una tasa de interés del 30% con la inflación actual no es cara, pero de todas formas es una carga que se suma a fin de mes. ¿Quién se puede meter hoy en un crédito? Los controladores fiscales funcionan como para tener que estar haciendo este recambio, lo lógico sería que el cambio se haga a medida que venza la memoria fiscal y no funcionen más. Falta trabajar en la cogestión público-privada, las decisiones se tienen que tomar con los responsables de subir las persianas todos los días. El 90% de la producción nacional es pyme, el 70% del trabajo real lo generamos nosotras, tienen que entender cuáles son las necesidades de quienes contribuimos al sistema”, agregó Castillo.

¿Por qué se sustituyen los equipos?

El recambio de los controladores consiste en la sustitución de los equipos de “vieja tecnología”, que son del año 1996, por otros más modernos que salieron al mercado luego de la normativa de 2013. Entre sus ventajas, mencionan que son más económicos, más rápidos y silenciosos, permiten reemplazar las cintas testigo en papel por las digitales, admite configuraciones personalizadas, trabajan con firma digital, se emiten notas de crédito y emite reportes electrónicos para presentar ante la AFIP.

“El objetivo de la AFIP es obtener más y mejor información. Los controladores de vieja tecnología sacan el ticket, pero el ente recaudador no recibe esa información online como sí lo hacen las facturas electrónicas. En cambio, estos controladores están conectados con la AFIP y mandan la información de la facturación; tendrá todos los datos”, explicó Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, quien agregó que dispondría una prórroga hasta, por lo menos, finales de junio 2022 para los pequeños comerciantes.

La última prórroga data de diciembre pasado. En ese entonces se oficializó, a través de la Resolución General N° 5115, la extensión por un mes frente al plazo anterior “en función del contexto generado por la emergencia sanitaria”.

“Los adelantos tecnológicos sirven como herramienta para que el fisco pueda mejorar su fiscalización. Es importante que la AFIP esté a la vanguardia de la tecnología que se requiera, pero poniéndonos en el lugar del contribuyente, es verdad que se trata de una inversión muy importante. Por esa razón, tal vez sería apropiado que la inversión se pueda tomar como pago a cuenta de IVA o Ganancias, teniendo en cuenta que esta nueva tecnología le va a capitalizar la AFIP en sus planes de fiscalización”, consideró el tributarista César Litvin, de Lisicki, Litvin & Asociados.