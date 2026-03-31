La pobreza habría bajado en 2025, pero el último trimestre marca un cambio de tendencia

El Gobierno celebrará un nuevo triunfo. Lo necesita más que nunca. Precisa que, luego del fallo favorable a la Argentina en EE.UU. por YPF, las buenas noticias se amontonen y alejen así los fantasmas de corrupción que acechan la base moral libertaria, el corazón del discurso de Javier Milei.

Pero, esta vez, el sabor de la victoria será ácido. A pesar de que las figuras centrales del oficialismo exageren otra “masterclass”, la disección del número de pobreza ofrecerá lecturas que pueden ser inconvenientes para la Casa Rosada.

La versión dominante será la oficial: la foto. Y es real. Dice que la pobreza, según confirman analistas, cerró 2025 en baja. Esto es lo que confirmaría el Indec. Los expertos de ExQuanti la sitúan en 28,5%; la Universidad Di Tella (UTDT), en 29,7%; la UCA cree que estará entre 29% y 30%. De esta manera, el cierre del segundo semestre del año pasado mostraría un retroceso desde el que se registró para los primeros seis meses de 2025 (31,6%).

El número que propalarán las eufóricas figuras del oficialismo en las redes sociales chocará de frente con la percepción que hoy domina las encuestas de opinión. Con lo que la gente dice que pasa en la calle. En las últimas horas publicó su informe la consultora CB. “Hoy en día, ¿cuál diría usted que es su principal preocupación con respecto a la situación actual del país?”. Un 46,6% respondió que los “bajos salarios y la pérdida de poder adquisitivo”.

La pobreza absoluta por trimestre

Pero habrá una segunda lectura, la película, que el Gobierno querrá acallar. Si en vez de mirar el semestre, se miran los números del cuarto trimestre, la pobreza habría registrado su primera suba significativa en seis trimestres. Para algunos expertos, se trata de la confirmación de una estanflación; otros son más cautos y esperan a que la tendencia se confirme en los primeros tres meses de 2026.

Vale decir que no es del todo inesperado. Es más bien la confirmación de lo que el espejo adelantaba, o sea, la ruptura de la tendencia de la pobreza a la baja con base en tres causas: una inflación reacia a seguir bajando; salarios que, desde agosto de 2025, corren por debajo de los precios; y un aumento del desempleo y de la precarización laboral. Todo en un marco de un crecimiento económico heterogéneo, que privilegia sectores generadores de dólares por sobre rubros que son intensivos en empleo.

“Seguramente, cayó en febrero y marzo”, proyectó ante la consulta de LA NACION un economista que sigue de cerca los números de salarios del Indec, cuyos informes llegan solo a enero. En el último trimestre de 2025, el organismo informó que la desocupación subió casi un punto. La economía creció el año pasado, pero cayeron la industria y el comercio. La inflación no baja hace 9 meses.

¿Qué pasó en los últimos tres meses de 2025?

Un informe de ExQuanti puso el foco en el último trimestre del año pasado. Sus técnicos proyectaron que, al final de ese período -tomando como base la estimación de la UTDT de una pobreza de 32,5% en ese período (el cuarto trimestre)- la cantidad de pobres llegaría a 15,5 millones de pobres.

El Ministerio de Capital Humano calculó en el tercer trimestre de 2025 una pobreza de 26,9%.

Para ExQuanti, esa suba es la muestra tangible de que se cortó la baja de ese flagelo por los malos resultados económicos. En la UCA son más cautos y quieren esperar una confirmación —dejando la estacionalidad atrás— en el primer trimestre de este año para sacar esa conclusión.

En ExQuanti hicieron su propio cálculo, ya no sobre la proyección de la UTDT, pero prefirieron no publicar el número final para los últimos meses de 2025. Sin embargo, dijeron que su proyección es algo “más conservadora” que la de 32,5% de la UTDT para el cuarto trimestre o la de la UCA (31%). En todos los casos, dicen, se quiebra la tendencia de baja de la pobreza. En el tercer trimestre, según ExQuanti, la cantidad de pobres llegaba a 12,8 millones.

¿Más pobres?

“La pobreza ha vuelto a crecer en la Argentina, luego de seis trimestres consecutivos en reducción”, afirmó ExQuanti en su informe y agregó: “Durante el cuarto trimestre de 2025 se interrumpió la tendencia a la baja. Entre los últimos dos trimestres de 2025, la cantidad de pobres habría aumentado en 2,7 millones de personas”.

“La tendencia todavía no afecta los resultados del segundo semestre que informa el Indec. En términos de semestres comparados, se presenta una reducción que es genuina, pero que no contempla la disparidad de comportamiento entre los trimestres comprometidos en dichos semestres”, indicaron y completaron: “A pesar de que en el segundo semestre baja la pobreza con respecto al primero de 2025, debe considerarse que lo que está ocurriendo en la actualidad es que la pobreza está creciendo, dado lo acontecido en el último trimestre del año pasado”.

La pobreza neta por período

ExQuanti reconoció que “ha existido una importante reducción de la pobreza lograda por la actual gestión”, pero –en un debate abierto con la perspectiva que propala el Gobierno sobre los pobres que el kirchnerismo metió debajo de la alfombra y dejó en “herencia” al actual gobierno-, señala que “fue precedida del más significativo aumento que se haya experimentado en el total de personas pobres en un lapso de tiempo tan corto, si se observa la serie reciente”. En el documento elaborado por los especialistas de ExQuanti se discute así el “efecto Milei” en la pobreza y, sobre todo, la exitosa consigna de que el libertario sacó a 12 millones de personas de ese flagelo.

“Debe advertirse que vino precedida (la baja de la pobreza en el mileísmo) de un incremento de 7,7 millones de personas pobres atribuible a su propia influencia”, criticaron los especialistas en pobreza de ExQuanti. “La evolución neta de pobres para la ‘Era Milei’ es de una reducción efectiva de 2,56 millones de personas”, calcularon.

[NOWCAST DE POBREZA] Mañana INDEC publica la tasa de pobreza del 2do semestre de 2025. El Nowcast proyecta una caída con respecto al 31.6% del 1er semestre. La estimación puntual es 29.7% con un IC al 95% que va desde 28.2% a 31.2%. pic.twitter.com/EQKWf5KLMS — Martin Rozada ⭐️ (@MartinGRozada) March 30, 2026

No es casual la sensación de que, para muchos argentinos, todavía la plata no alcance. Esto nace de un plan de estabilización que cambió los precios relativos e hizo que la clase media, sobre todo, derivara gran parte de sus salarios a nuevos gastos fijos (electricidad, gas, agua, transporte, etc.) A esto, además, según los datos socioeconómicos procesados por ExQuanti, se suma que hoy existen todavía en la Argentina un 41% más de pobres que en 2017.

Se trata de un número de grandes implicancias: pese a la mejora de la pobreza en tiempos de Milei, aún hay 4,5 millones más de pobres que hace 8 años. “Con el agravante de que, a partir de fines de 2025, la pobreza vuelve a subir”, cerraron. El Gobierno tiene motivos para festejar. La baja de la pobreza es genuina. Pero esa historia incompleta no alcanza para explicar lo que opinan quienes caminan la calle.