La pregunta que inquieta: ¿pueden volver a estar los fondos buitre?

Analistas temen que algunos de esos estudios ya hayan comprado deuda argentina, que llegó a cotizar por debajo del 40%; podrían bloquear la oferta

La Argentina iniciará hoy de manera formal una nueva reestructuración de su deuda para evitar el default, y en ese sentido, será clave que los títulos no caigan en manos de acreedores pocos amigables para negociar, como son los fondos litigiosos o buitre. Sin embargo, nadie asegura que, con un riesgo país que llegó a los 4000 puntos, algunos de estos fondos ya hayan comprado deuda argentina.

A diferencia de las renegociaciones pasadas, la mayoría de los bonos (17 de los 21 que se busca reestructurar) fueron emitidos bajo cláusulas de acción colectiva (CAC), que pueden beneficiar o perjudicar a los holdouts: o les reduce el poder de negociación o les permite bloquear un posible acuerdo. Estas cláusulas señalan que si se llega a un entendimiento con entre el 60 y el 75% de los tenedores de bonos (difiere según el título), el resto de los acreedores deben aceptar la oferta presentada.

Los fondos buitre compran deuda cuando está muy barata para ganar mucho después demandando el pago ante los tribunales. Generalmente, el precio techo para entrar es cuando los títulos cotizan en niveles cercanos al 40%, como llegaron a estar los bonos argentinos en los últimos meses.

"Los fondos buitre viven de comprar bonos de empresas, de países o de provincias que están a precios de liquidación, cerca de los 35, 30 o 25 centavos. Generalmente, cuando los títulos cotizan por debajo de 40, tarde o temprano el país defaultea o las empresas quiebran. El que ya quiso entrar, entró, porque los precios de los bonos argentinos llegaron a ese nivel. Son duros para negociar y nunca quieren aceptar la primera propuesta; quieren mejorarla y rara vez llegan a un acuerdo satisfactorio sin hacer ruido", explica Sebastián Maril, director de la consultora Fin Guru.

Además, recuerda que la Argentina aún está litigando con unos pocos bonistas que no entraron en los canjes anteriores. "Son menos del 1% y tienen US$550 millones. Pero si ahora no consigue la aprobación de los acreedores actuales, la Argentina puede empezar una nueva ronda de juicios".

Fausto Spotorno, director de OJF & Asociados, advierte que la situación actual de incertidumbre por el coronavirus hace más probable que los títulos argentinos caigan en manos de holdouts. "Con la crisis por las hipotecas de 2008 pasó lo mismo: todos los activos a nivel mundial se vuelven más riesgosos y los fondos quieren vender. Primero se sacan de encima los más riesgosos, que suelen ser los argentinos. Hoy tenemos distressed funds, que son la previa a los buitre. Son fondos que invierten en activos muy riesgosos e intentan negociar el valor presente neto. Es un negocio que busca sacar ganancia rápida y si no les cierra, se van. El fondo buitre es un estudio de abogados, no es un fondo de inversión, que compra en default para litigar", indicó.

El economista Mariano Flores Vidal dice que "los fondos aparecen cuando saben que no se llegará a la mayoría dispuesta por las CAC, por eso depende de la oferta que se haga. Si es muy agresiva, lo más probable es que no haya acuerdo". Sin embargo, señaló que la oferta le pareció "agresiva, pero totalmente lógica. No veo que termine en fondos buitre", comentó.

Lorenzo Sigaut Gravina, director de Ecolatina, advierte que "no se puede descartar que los fondos ya estén adentro". "Cuando el riesgo país llegó a los 4000 puntos, los fondos pudieron haber entrado, pero no lo sabemos. Con poco volumen, podrían bloquear la negociación. No hace falta que lleguen al 20% de la tenencia. Con la oferta, no quedó del todo claro en qué medida el Gobierno puede mejorar la oferta. Si los acreedores lo ven inflexible, seguramente iremos a juicio", opinó.

Finalmente, Esteban Domecq, director de Invecq, dijo que habrá que ver qué pasa con el FMI. "Si hay un acuerdo para postergar los pagos con los organismos multilaterales, la Argentina puede continuar pagando los vencimientos bajo deuda extranjera y darse un tiempo más para negociar. Eso te resguardaría de posibles fondos buitres, aunque posiblemente, con estos precios, ya hayan comprado títulos de argentinos", concluyó.