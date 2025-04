La pregunta sobre el futuro de la Argentina que desvela a cuatro economistas

¿La Argentina podrá romper el techo de crecimiento de los últimos 12 años? ¿El Banco Central (BCRA) podrá recomponer sus reservas para lograr nuevamente el acceso al crédito? Estas fueron algunas de las preguntas que dejaron abiertas los economistas Rodolfo Santangelo (Macroview), Marina Dal Poggetto (EcoGo), Fausto Spotorno (OJF & Asociados) y Alejo Costa (Max Capital Argentina), en un panel moderado por José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, durante el evento Expo EFI 2025, organizada por la consultora Invecq.

Para los analistas, el Gobierno logró un “espaldarazo” con el préstamo de US$20.000 millones que realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI), sumado el apoyo explícito del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien viajó a Buenos Aires y dijo que, de ser necesario, EE.UU. dará una línea de crédito a la Argentina

Sin embargo, todavía hay algunas dudas acerca del programa económico entre los analistas. La principal es que el BCRA no está comprando dólares, pese a que el acuerdo del FMI dice que debe acumular reservas. Esto, a su vez, señalan los economistas, traba el regreso del país a los mercados internacionales de crédito, lo cual es necesario para financiar el crecimiento económico.

Los economistas expusieron en Expo EFI Hernán Zenteno

El primero en exponer fue Fausto Spotorno, quien se refirió al actual esquema cambiario y dijo que el tipo de cambio promedio histórico del país es $1465 y que actualmente está un poco por debajo del que había cuando Mauricio Macri liberó el cepo, que era $1340 a valores de hoy.

“El tipo de cambio apreciado puede implicar algunas dificultades para crecer. El país viene con un rezago de crecimiento muy grande, hace 10 años que no crece. Desde 2011, se generaron ciertas distorsiones que llevan a pensar que no solo para lograr crecimiento económico se requiere un esfuerzo del Gobierno; también para bajar la inflación. Más allá de eso, tenemos un problema de competitividad que es mucho más profundo que el tipo de cambio. La corrección cambiaria puede ayudar, pero el problema es mucho más grande”, señaló el titular de OJF & Asociados.

El economista dijo que la actividad económica a fin de año estará similar a los niveles máximos de 2022 y recuperará todo lo que se había perdido. Es el mismo nivel de actividad que tuvo la economía en 2017, 2015, 2013, que fueron los últimos picos de crecimiento. “Es nuestro techo de hace prácticamente más de una década. De acá a fin de año, con un crecimiento del 4,5% o 5,5%, como proyecta el FMI, lo vamos a alcanzar. Ahora, a partir de 2026, hay que romper esos techos y eso implica crecer de verdad. Para eso, se va a requerir haber solucionado el tema de la inflación, tener acceso a los mercados capitales y haber realizado inversiones en infraestructura”, agregó.

Rodolfo Santangelo, de Macroview, y Marina Dal Poggetto, de Eco GO Hernán Zenteno

Rodolfo Santangelo, en tanto, dijo que la Argentina está mejor que hace dos meses y que se requería un nuevo acuerdo con el FMI porque había que pagar deuda y no estaba el dinero. “En política fiscal estábamos bien, en política monetaria había que aclarar un poco lo que se estaba diciendo con lo que se está haciendo y el régimen cambiario había que cambiarlo, porque estaba agotado. La realidad, y el FMI como cartero, impuso una nueva situación”, señaló el director de Macroview.

En este sentido, indicó que el éxito de este programa es que el BCRA vuelva a acumular reservas para que baje el riesgo país y haya acceso a los mercados. “Hay un problema con las reservas, van 15 meses de gestión y siguen siendo negativas en torno a US$7000 millones. Si hay que esperar que el tipo de cambio llegue al piso para comprar dólares, estamos en problemas”, indicó.

Por último, dijo que hay que reducir la heterogeneidad del crecimiento económico. “Estamos con un nivel de actividad económica similar a los anteriores récords, pero con dos o tres sectores clave en la economía argentina muy degradados, como el industrial, la construcción y parte del sector de comercio. Bienvenido para la macro que la minería, Vaca Muerta y el campo crezcan, pero se necesita también reducir la dispersión de cómo le va a los sectores”, explicó.

Marina Dal Poggetto también habló sobre el crecimiento económico, dijo que hace 12 años estamos estancados y que la pregunta del millón es si se puede romper el techo.

“Para lograr este crecimiento, tuvimos una política crediticia muy expansiva, de la mano de la remonetización de la economía sin dólares. Después una política fiscal neutra, que ya no es más contractiva, y una política de ingresos muy expansiva. Los ingresos del sector formal rebotaron a casi los mismos niveles de cuando empezaron a caer, en noviembre de 2023, y el sector privado informal, que es donde estamos viendo la recuperación bastante agresiva del empleo, también crece”, dijo la titular de EcoGo.

“En 2023, cuando hablaba con un cliente, a nadie le importaba la demanda, ni los costos, lo que importaba era la relación con el regulador, si había dólares y si te dejaban fijar los costos. En 2024, cuando fue el cambio de régimen, empezaron todos a preocuparse por la demanda y por la suba de impuestos. Ya no era importante la relación con el regulador. Y hoy la pregunta, frente a una escalada en los costos, es que no hay un aumento en la productividad sistémica que la compense. Más allá de la agenda de desregulación de Federico [Sturzenegger], en la economía argentina hay que trabajar en los costos logísticos, la cultura tributaria y el mercado laboral. Es decir, hay una regla de juego, y si querés la mejor ventaja competitiva, hay que ir a la informalidad, lo cual torna insostenible el esquema. La pregunta es si esto dura seis meses, dos años o 10 años. Para que esto sea más sustentable tiene que haber acuerdos políticos que te permitan trascender un gobierno“, dijo Dal Poggetto.

Alejo Costa, de Max Capital Argentina Hernán Zenteno

Alejo Costa hizo foco en las reservas del BCRA. “El mercado buscaba ver cierta acumulación de reservas, pero el Gobierno está priorizando estabilizar el mercado cambiario y, si es posible, llevar el tipo de cambio a la banda inferior. Por ahora, el inversor necesita ver que acumulen reservas y no solo las prestadas”, indicó.

“En algún punto, el BCRA va a tener que salir a comprar reservas. Hoy están priorizando la baja de la inflación, que el tipo de cambio esté lo más bajo posible par acortar con la inercia inflacionaria. Me parece que la cuestión estará puesta en las reservas y la tensión por la inflación. Lo resumo en una frase de un fondo de inversión muy grande que me decía que lo que quería era que a la Argentina le den US$20.000 millones y que no los use. Eso es un poco lo que quiere el mercado del país”, concluyó.