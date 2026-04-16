La privatización de Intercargo: el Gobierno extendió un mes el plazo para recibir ofertas y dejó afuera una parte clave del servicio

A través de la resolución 521/2026, el Gobierno modificó hoy el pliego de la licitación para la venta del 100% del paquete accionario de Intercargo S.A.U., hoy en manos del Estado nacional, y extendió en un mes el plazo para la recepción de ofertas.

Hasta ahora, estaba previsto que las propuestas se presentaran mediante plataforma online hasta el 7 de mayo próximo. Ese período se amplió ahora hasta el 10 de junio. A su vez, los interesados en consultar los pliegos podrán hacerlo hasta el 26 de mayo (antes, el plazo límite era el 27 de abril).

Además de este cambio, el anexo de la resolución eliminó del segundo párrafo del inciso 2.1 “Venta de acciones” del Pliego Único de Bases y Condiciones (PLIEG-2026-23163876-APN-ST#MEC) la conexión de la aeronave con pasarelas telescópicas como operación a cargo de Intercargo S.A.U.

En la práctica, esto implica que quien adquiera la empresa no contará con el negocio de las mangas aeroportuarias.

Según pudo saber LA NACION, la inclusión de las pasarelas de embarque en la resolución original 282/2026 respondió a un error, ya que ese servicio estaba previsto que quedara a cargo del concesionario Aeropuertos Argentina, que incluso cuenta con un cronograma de traspaso con Intercargo.

De este modo, el texto quedó redactado de la siguiente manera: “Intercargo S.A.U. opera los servicios terrestres de remolque de aeronaves, señaleros, calzas y conos de seguridad, embarque y desembarque de pasajeros, conexión de la aeronave con escaleras motorizadas o de remolque, carga y descarga de equipaje, correo y carga, clasificación y carga de equipaje en contenedores, suministro de energía eléctrica a la aeronave en tierra, aire acondicionado para la aeronave en tierra, arranque neumático de aeronave en tierra, carga de agua potable a las aeronaves, desagote de baños, servicios especiales para aeronaves cargueras —carga y descarga de piezas de gran porte como motores, turbinas y satélites—, limpieza de aeronaves (de cabina, tránsito, terminal e intensiva, entre otros), deshielo en aeropuertos con nevadas en temporada invernal, retiro y tratamiento de residuos orgánicos provenientes del exterior, y transporte de pasajeros y tripulaciones en plataforma operativa, así como vehículos para el embarque y desembarque de personas con necesidades especiales”.

La licitación tiene un precio base de US$45 millones. La venta contempla “la transferencia integral de la compañía, la salida total del Estado de su participación societaria —sin reserva de acciones ni presencia en el directorio— y la continuidad de la empresa como unidad operativa, manteniendo sus contratos, licencias y funcionamiento en los distintos aeropuertos donde presta servicio”.

Antes de la política de desregulación del sector impulsada por el gobierno de Javier Milei, Intercargo tenía el monopolio de los servicios de rampa en el país, ya que todas las líneas aéreas estaban obligadas a contratarla, salvo que se autoprestaran el servicio. La compañía cuenta actualmente con una planta de 1560 empleados.

Hoy ya son 12 las empresas habilitadas, aunque casi ninguna presta el servicio . A fines de 2024 se aprobó, además, un nuevo reglamento para facilitar la asignación de espacios a operadores de rampa en las terminales aéreas de todo el país.

Los paros en la compañía, cuando era la única operadora en su rubro, afectaron fuertemente la actividad en los aeropuertos, un argumento que la actual gestión utilizó para impulsar tanto la apertura a otras firmas como el proceso de venta.