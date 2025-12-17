La región cordillerana volverá a sumar usuarios de gas natural a partir de 2026

Las obras de repotenciación del sistema cordillerano patagónico avanzan de acuerdo con lo previsto y permitirán liberar, desde el 5 de enero, las factibilidades de gas natural en toda la región. Según informó la empresa, la finalización de esta obra, postergada durante años, permitirá que en el corto plazo miles de usuarios, comercios e industrias puedan acceder al gas natural, con impacto directo en el desarrollo productivo y energético de la región.

Así lo informó Camuzzi, que confirmó que los vecinos que cuenten con la aprobación técnica de sus instalaciones internas podrán solicitar el suministro a partir de esa fecha.

La habilitación de nuevas conexiones marca el fin de una restricción vigente desde julio de 2022, cuando la distribuidora debió limitar el ingreso de nuevos usuarios a la red ante la falta de obras que acompañaran el crecimiento de la demanda. La medida, que respondió a razones ajenas a la empresa, buscó priorizar el abastecimiento de los usuarios ya conectados, en línea con lo establecido por el marco regulatorio.

El reinicio y avance de las obras fue posible gracias a un trabajo articulado entre Camuzzi y las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, junto con una inversión superior a los $51.800 millones. De ese total, casi $25.000 millones fueron financiados por los bancos provinciales de Chubut y Neuquén.

La repotenciación del sistema cordillerano patagónico incluye la construcción de dos nuevas plantas compresoras, una en Alto Río Senguer y otra en la localidad de Holdich, además de la instalación de un nuevo equipo de compresión en la planta que la compañía opera en Gobernador Costa. En paralelo, se concretó un hito clave de la obra: la interconexión del Gasoducto Patagónico con el Gasoducto General San Martín.

Esta vinculación permitió dejar atrás la inyección de gas desde un único yacimiento cercano a Comodoro Rivadavia y conectar de forma directa y permanente la infraestructura regional con el sistema troncal de gasoductos del país, lo que refuerza la confiabilidad y la sostenibilidad del servicio.

El Sistema de Transporte y Distribución Cordillerano-Patagónico cuenta con casi 1500 kilómetros de gasoductos troncales y más de 200 kilómetros de loops, lo que eleva la extensión total de cañerías a más de 1.700 kilómetros, con diámetros que van de 3 a 12 pulgadas. La red abastece actualmente a 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén, entre ellas Esquel, Bariloche, El Bolsón, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.