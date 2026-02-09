“La ruptura del multilateralismo puede conducir a más comercio”: Sturzenegger defendió la apertura y el acuerdo con EE.UU. en Arabia Saudita

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió este domingo el acuerdo comercial que la Argentina acaba de firmar con Estados Unidos y trazó un panorama optimista sobre el nuevo orden global. Durante la Conferencia para Economías de Mercados Emergentes (ACEME) que se desarrolló en la ciudad de Al-Ula, Arabia Saudita, y ante una audiencia de banqueros centrales y ministros de finanzas convocados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el funcionario afirmó que las tensiones geopolíticas actuales, lejos de ser un obstáculo, estaban abriendo “avenidas colaterales” que la Argentina había comenzado a capitalizar.

Sturzenegger reveló detalles del reciente acuerdo comercial con Estados Unidos, al que calificó como un “gran negocio” para el país y un “acierto geopolítico” para la administración norteamericana. El ministro insisitió en que la estrategia de friend-shoring (abastecimiento en países aliados) permitiría que unos 2000 productos argentinos ingresaran ahora en el mercado nortemericano con arancel cero.

Federico Sturzenegger en el Foro Económico de Davos 2026 Boris Baldinger - World Economic Forum / Boris Baldinger

La metodología de Hausmann

Para alcanzar este resultado, explicó que la Argentina estaba aplicando la metodología del “espacio de productos” desarrollada por el economista de Harvard Ricardo Hausmann. “Identificamos qué bienes estaban cerca de aquellos en los que la Argentina ya tiene ventajas comparativas”, señaló.

Este enfoque técnico permitió abrir sectores estratégicos como la industria aeronáutica y la farmacéutica. Sobre esta última, Sturzenegger lanzó una definición con lectura política: destacó que la apertura del mercado farmacéutico norteamericano se daba en un contexto en que el gobierno de EE.UU. buscaba alternativas frente a “sus propios desafíos domésticos” de costos.

El fin del multilateralismo

Uno de los puntos más salientes de su exposición fue el cuestionamiento a la parálisis de los organismos multilaterales de comercio. Para el ministro, el hecho de que se haya destrabado el acuerdo Mercosur-Unión Europea después de 26 años de negociaciones, sumado al tratado con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, en sus siglas en inglés), demuestra que el mundo se está moviendo hacia acuerdos bilaterales o en bloque más dinámicos.

“¿Puede la ruptura del multilateralismo conducir finalmente a más comercio y no a menos?”, se preguntó Sturzenegger.

En su visión, los estándares, certificaciones y requisitos sanitarios actúan hoy como “aranceles infinitos”. Por eso, destacó que el acuerdo con EE.UU. incluía el reconocimiento recíproco de certificaciones, lo que eliminaba trabas burocráticas más dañinas que los propios impuestos aduaneros.

Respeto a la propiedad

El ministro volvió a remarcar que la Argentina estaba recuperando la confianza internacional a través de dos pilares, la disciplina fiscal y la desregulación. Estas fueron sus principales definiciones al respecto:

Sturzenegger ilustró el impacto de estas reglas con cifras del sector extractivo. Mencionó que las exportaciones de minerales se duplicaron en un año, aunque aclaró que el potencial es vasto: “Todavía exportamos solo una décima parte de lo que exporta Chile”. Energía: Respecto a Vaca Muerta, pronosticó que el sector de petróleo y gas sumará otros US$50.000 millones en exportaciones en los próximos cinco años.

El encuentro con Georgieva y la agenda 2026

Tras su exposición, el ministro mantuvo un encuentro bilateral con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, para trabajar en la agenda 2026 del Comité Asesor sobre Crecimiento Económico. Georgieva calificó el intercambio de “excelente” en sus redes sociales, destacando que el Fondo busca trasladar las experiencias argentinas en desregulación a otros países miembros.

Hoy me reuní en Alula con @KGeorgieva para trabajar la agenda 2026 del Comité asesor sobre crecimiento económico. Los avances en desregulación del gobierno de @JMilei son ejemplo para otros países. VLLC! https://t.co/HXjKD6LPZz — Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 8, 2026

La gira de Sturzenegger continuará en los próximos días en Miami, donde se unirá al presidente Javier Milei para participar en la cumbre del Council of the Americas, antes de la feria de negocios “Argentina Week” prevista para marzo en Nueva York.

