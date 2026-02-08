Pichetto cuestionó el ataque del Gobierno contra Paolo Rocca y tildó de “estúpida” la mirada de Sturzenegger

El diputado de Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto, volvió a arremeter este domingo contra la estrategia económica del gobierno. Calificó como “disparatada” la reciente confrontación del Ejecutivo con el titular del Grupo Techint, Paolo Rocca, repudió las declaraciones del ministro de economía, Luis Caputo, quien afirmó que nunca compró ropa en la Argentina, y definió como “estúpida” la mirada del libre mercado del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

“Que el Presidente ataque al principal empresario de la Argentina de la manera que lo hizo, me parece totalmente negativo”, afirmó Pichetto en una entrevista con radio Splendid.

La disputa pública entre Milei y Rocca se intensificó luego de que LA NACION informara que la empresa india Welspun se impuso a Techint en una licitación para proveer caños —con insumos de origen chino— destinados a un gasoducto de casi 500 kilómetros que transportará gas desde Vaca Muerta hasta Río Negro, para la empresa Southern Energy (SESA).

Miguel Ángel Pichetto cuestionó a Federico Sturzenegger, Javier Milei y Luis Caputo

Tras conocerse el resultado del proceso, el Presidente defendió la licitación y lanzó duras críticas contra Rocca, a quien apodó “Don Chatarrín”. También lo acusó de “llenarle el sobre a periodistas”, en un nuevo cuestionamiento a la prensa, y le dedicó una serie de alusiones durante un discurso en el evento Derecha Fest, en Mar del Plata.

Al referirse al conflicto, Pichetto sostuvo que el Gobierno “debería haber hecho un esfuerzo para ayudar” a la empresa argentina a competir en igualdad de condiciones. “Esto es lo que habría que haber procurado desde el Gobierno y no estar en una confrontación en el marco también de una licitación privada donde el Gobierno toma parte”, señaló.

En ese sentido, advirtió que este tipo de decisiones reflejan una orientación contraria al desarrollo productivo. “Marca una línea y una tendencia hacia la destrucción de la industria nacional”, afirmó.

Pichetto también cuestionó al ministro de Economía por sus declaraciones sobre la industria textil. “Me parecen exorbitantes las afirmaciones de que nunca compraron ropa argentina”, dijo, y alertó sobre la creciente presencia de productos importados. “Más del 70% de la ropa que se vende en Argentina es extranjera, china; está el fenómeno chino, las plataformas chinas, el contrabando. Es la Argentina oscura que indudablemente impacta sobre este sector donde vemos todos los días que cierran una fábrica y se pierden 200 o 300 puestos de trabajo”, sostuvo.

Por último, apuntó contra el ministro Sturzenegger y cuestionó su enfoque económico. “La mirada estúpida de Sturzenegger de libre mercado. Milei habló en Davos del libre comercio, atrasa 200 años. El mundo hoy protege a sus empresas, cuida a sus empleos, es mucho más complejo”, argumentó.

Y concluyó: “No digo en una economía cerrada pero hay que hacer acuerdos inteligentes que permitan que vos puedas vender tus productos, agregar valor y que China no te invada con todos los productos que tiene. Hay que defender la industria nacional”.