Reforma laboral: desde la CGT apuntan contra Sturzenegger y no descartan elevar la tensión

El secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT), Cristian Jerónimo, apuntó este sábado contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los principales autores del proyecto de reforma laboral que se debatirá el próximo miércoles 11 de febrero en el Senado. Confiado el Gobierno de obtener los votos para la media sanción, el dirigente sindical no descartó elevar la tensión y anticipó movilizaciones en todo el país.

Sin consenso para activar un paro, la mesa chica de la central obrera definió que marchará el próximo miércoles a la Plaza de los Dos Congresos mientras se debata el proyecto en la Cámara alta. “El objetivo es mostrar el repudio y el rechazo a este proyecto, como venimos haciendo desde el principio, porque es regresivo y tiene un efecto negativo en el mundo laboral. Cualquier proyecto de modernización laboral tendría que incluir más derechos, no menos", indicó Jerónimo.

En diálogo con radio Mitre, el secretario general de la CGT insistió en que está dispuesto a discutir una reforma laboral con el gobierno de Javier Milei pero aseguró que los sindicatos no fueron convocados. “Es de gravedad institucional lo que está pasando. Ellos tienen que generar el ámbito (de diálogo). Sturzenegger dice públicamente que hay que desfinanciar los sindicatos, que hay que hacerlos desaparecer. Todos los días se pierden puestos de trabajo en la Argentina”, expresó.

Sobre el proyecto, Jerónimo compartió sus críticas a lo que el Gobierno quiere implementar en el mundo laboral. “Tiene una carga maliciosa e ideológica y sabemos de quién, de Sturzenegger. Plantea prácticamente la transformación de horas extras a un banco de horas, queda a disposición del empleador hacer lo que quiera, mismo que un empleado se quede 12 horas. Hay artículos que son gravísimos”, enumeró.

“Si es una cuestión de sentarnos a discutir un régimen nuevo, nunca se nos ha convocado a hablar algo que realmente tenga un impacto real. Discutamos todo pero que se sienten todos, no ellos con la famosa mentira del Concejo de Mayo. Queda a la luz que no es un proyecto que incentive el mundo laboral”, sumó.

Al ser consultado sobre la falta de consenso en la mesa chica para convocar a un paro general, Jerónimo consideró: “La CGT está conformada por organizaciones sindicales y un concejo directivo, ahí se toman las decisiones. Nosotros respetamos lo que vota la mayoría”. Y luego advirtió: “Pero no descartamos que a medida que no se escuchen nuestro pedidos pueda escalar la conflictividad”.

En otro tramo de la entrevista, el sindicalista sostuvo que “el Gobierno no la tendrá fácil para aprobar el proyecto” a pesar de que se muestra confiado con los votos. “También lo decían en diciembre, que iba a ser un trámite exprés. Nosotros confiamos en la relación con distintos sectores. En el último caso discutiremos artículo por artículo”, dijo.

La movilización en el centro porteño comenzará a las 15 del miércoles. “Se marchará en todas las provincias repudiando el proyecto y apelando a la reflexión a los gobernadores para que no manden a sus senadores para votar a favor”, anticipó también.

La propuesta de la administración libertaria es calificada por la CGT de “regresiva” y acusada de quitar derechos colectivos e individuales al flexibilizar las contrataciones y despidos, restringir el derecho a huelga y recortar la fortaleza de las organizaciones sindicales. Entre los puntos que generan mayor rechazo, están la ampliación de las actividades consideradas “esenciales”, el fin de “la ultraactividad”, las restricciones de acciones sindicales en los espacios de trabajo, la posibilidad de la ampliación de jornadas de hasta 12 horas y el llamado Fondo de Cese Laboral (FAL) para reemplazar a las indemnizaciones tradicionales con financiamiento de Anses.