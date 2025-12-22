La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y mañana no habrá paro de controladores aéreos

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) informó hoy que el paro previsto para este martes por los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) quedará sin efecto a partir del dictado de la conciliación obligatoria por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

La medida, que comenzará a regir desde las 8 del martes 23 de diciembre, se encuadra en la ley 14.786 y establece un período de conciliación obligatoria de quince días durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado anterior al inicio del conflicto.

En consecuencia, las acciones gremiales anunciadas que iban a afectar mañana los despegues de la aviación con destino nacional entre las 19 y las 22, no se llevarán a cabo. Tampoco el paro para la aviación con destino internacional previsto para el sábado 27 de diciembre ni el que iba a afectar a todos los despegues el lunes 29.

“De este modo, queda garantizado el funcionamiento normal y continuo del servicio esencial de navegación aérea en todos los aeropuertos del país, todos los días y en todas las franjas horarias”, aseguró EANA en un comunicado.

Representantes de Atepsa dijeron que acatarán la medida.

“Gracias las gestiones realizadas por el Gobierno Nacional se logró restablecer la previsibilidad y brindar tranquilidad a miles de argentinos, y a pasajeros de todo el mundo, que podrán viajar sin inconvenientes durante los últimos días del año. Cabe destacar que, en este nuevo contexto en el que no se afectarán los vuelos, EANA continuará trabajando y apostando al diálogo para alcanzar una solución definitiva del conflicto”, agregaron desde la empresa.

Trabajo convocó a las partes a retomar las instancias de diálogo en el ámbito de la Secretaría, con el objetivo de propiciar una solución consensuada que contemple los intereses de los trabajadores y garantice el normal funcionamiento del servicio.

La semana pasada hubo dos paros, el miércoles 17 y el jueves 18 de diciembre, que afectaron a unos 40.000 pasajeros.

Atepsa dijo que las medidas respondían a “la ausencia de diálogo, los incumplimientos al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), la negativa a reincorporar trabajadores despedidos y una situación salarial cada vez más crítica”.

En tanto, fuentes de EANA aseguraron que los paros perseguían “un objetivo político”. “Cabe recordar que también durante las vacaciones de invierno pretendieron llevar a cabo medidas de fuerza y ahora intentan tomar de rehenes a los argentinos durante los últimos días del año”, apuntaron.

Según esas mismas fuentes, “la intencionalidad política y de hacer daño” quedó expuesta debido a que al inicio de las medidas de acción gremial (en noviembre pasado se hicieron paros que afectaron a vuelos de carga) se encontraba en curso la ejecución del acuerdo paritario establecido oportunamente entre el gremio y la empresa, el cual finalizaba recién durante el mes de diciembre”. “Por consiguiente, todas las acciones resultan ilegítimas, debido a que el argumento sindical del no cumplimiento es falso, ya que el acuerdo se cumplió según lo acordado”, cerraron.