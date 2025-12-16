Ya hay cancelaciones y reprogramaciones: mañana arrancan las medidas de fuerza de los controladores aéreos que afectarán vuelos domésticos e internacionales

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), gremio que nuclea a los controladores aéreos, comenzará mañana a implementar el cronograma de medidas de fuerza que afectarán a vuelos domésticos e internacionales durante las fiestas de fin de año.

“Por ahora las medidas siguen en pie igual que fueron notificadas”, informó a LA NACION Julián Gaday, portavoz de Atepsa. De esta forma, habrá un paro entre las 8 y las 11 que afectará a los despegues de la aviación con destino nacional.

El jueves 18 también se prevén complicaciones en los vuelos de cabotaje, ya que el gremio anunció una medida igual entre las 16 y las 19.

A raíz de esto, Flybondi ya comunicó que la compañía modificará la programación del miércoles 17 y el jueves 18 de diciembre. “Esto implica cancelar seis vuelos, reprogramar 69 y realizar cambios de aeropuertos. Toda esa afectación puede tener impacto de demoras también en el resto de los vuelos. Solo con esta adecuación de dos días de paro gremial, se estará afectando a 13.000 pasajeros en el comienzo de la temporada de verano“, graficaron.

En tanto, fuentes de Aerolíneas Argentinas explicaron que mañana habrá demoras y cambios de horarios, pero que se van a ir realizando en función de cómo se vaya desarrollando la jornada. “En principio, no se prevé que haya cancelaciones de vuelos”, agregaron.

Para mañana a las 10 está prevista una audiencia en la Secretaría de Trabajo entre los controladores y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) pero, tanto desde el gremio como desde el Gobierno, reconocieron que no tendría impacto en las medidas por lo menos previstas para esta semana.

Según el cronograma que publicó Atepsa, los paros continuarían el martes 23 de diciembre, antes de Nochebuena, cuando se verían afectados los despegues de la aviación con destino nacional entre las 19 y las 22, mientras que el sábado 27 sería la primera medida en la aviación con destino internacional, entre las 14 y las 17.

Finalmente, el lunes 29 de diciembre, antes de la llegada del fin de año, se verían afectados todos los despegues desde las 8 hasta las 11. En todos los casos quedarán exceptuadas únicamente las operaciones en situación de emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de Estado o de búsqueda y salvamento.

El gremio dice que las medidas de acción sindical son legítimas y responden a “la ausencia de diálogo, los incumplimientos al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), la negativa a reincorporar trabajadores despedidos y una situación salarial cada vez más crítica”.

En tanto, fuentes oficiales aseguran que los paros "persiguen un claro objetivo político”. “Este accionar del gremio no responde a cuestiones de índole paritaria o laboral, sino que está motivado por intereses netamente políticos personales de la cúpula gremial”, apuntaron.

Según esas mismas fuentes, en la audiencia virtual que se celebró el viernes pasado, Atepsa intentó dar por finalizada de manera unilateral la instancia de negociación que se está llevando adelante, lo que evidencia una “falta de voluntad para alcanzar un acuerdo paritario” y la intención de ir directamente a la implementación de las medidas de fuerza y “tomar de rehenes a todos los argentinos de bien en plena época de fiestas de fin de año”.