La UTA llegó a un acuerdo por los salarios y no habrá paro de colectivos

En medio de la advertencia que habían lanzado desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) sobre la posibilidad impulsar un paro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el gremio llegó a un acuerdo salarial con las empresas de transporte, por lo que se desestimó la medida de fuerza.

El ministerio de Capital Humano, que comanda Sandra Pettovello, difundió esta tarde un comunicado con el que anunció el pacto alcanzado este viernes luego de una reunión llevada adelante en la cartera de Trabajo, de la que participaron representantes de la UTA y de las empresas de transporte.

Allí, terminó de pactarse un incremento salarial para el personal del transporte público del 4%, en línea con el reclamo de los propios choferes de colectivo, pero que será otorgado en tres tramos: un 1,4% en enero, 1,3% para febrero y finalmente un aumento del 1,3% destinado al mes de marzo.

Los detalles del acuerdo

De esta manera, el salario básico de los conductores pasará en enero a $1.389.180 y en febrero percibirán $1.407.239. En marzo, los ingresos ascenderán a $1.425.533,45, mientras que en abril el sueldo será de $1.545.278.

A estos montos se sumará una gratificación no remunerativa correspondiente a los meses de diciembre pasado, enero, febrero, marzo y abril, por un total de $320.000, que será abonada en tres cuotas.

La primera será de $100.000 y podrá abonarse hasta el 12 de febrero de 2026. La segunda, por el mismo monto, tendrá como fecha límite de pago el 12 de marzo de 2026.

En tanto, con el sueldo de abril se otorgará la tercera cuota, de $120.000, la cual, según lo acordado esta mañana entre las partes, pasará a tener carácter remunerativo a partir de los haberes correspondientes a abril de 2026.

El acuerdo se alcanzó esta mañana, alrededor de las 11, durante una audiencia que resultó clave para desactivar una medida de fuerza del sector, luego de varias negociaciones que se encontraban trabadas.

Del encuentro, encabezado por el ministro Julio Cordero, participaron además representantes de las cámaras empresarias del transporte, entre ellas la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AEETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

Según destacó el Ministerio de Capital Humano en un comunicado, el acuerdo alcanzado “permite garantizar la normal prestación del servicio de transporte automotor de pasajeros, evitando afectaciones a miles de usuarios del AMBA y asegurando la continuidad de un servicio esencial”.

En diciembre del año pasado, la UTA ya había amenazado con un paro de colectivos luego que las cámaras empresarias de transporte notificaron su intención de abonar los salarios y el aguinaldo en cuotas. En aquella oportunidad, el Gobierno nacional logró destrabar la situación por medio de un aumento del 15% en los subsidios.