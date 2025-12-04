¿Paro de colectivos? Qué se sabe de la advertencia de la UTA

El Gobierno nacional oficializó un aumento del 15% en los subsidios destinados a las líneas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una medida que busca desactivar la amenaza de paro lanzada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La decisión, formalizada este jueves en una resolución publicada en el Boletín Oficial, llega en un momento crítico con el gremio de choferes, que advirtió esta semana que paralizará los servicios durante toda la jornada de este viernes 5 de diciembre si las empresas no liquidan los salarios de noviembre de manera completa.

La advertencia de la UTA se da luego de que las cámaras empresarias de transporte, que agrupan a las compañías que prestan servicio en el AMBA notificaran su intención de abonar los sueldos de noviembre en dos tramos. Desde una de las cámaras, señalaron en declaraciones televisivas que “se pagarán los salarios en dos cuotas” y que “hoy se abonará la primera”.

Los choferes de colectivos amenazaron con un paro para el 5 de diciembre si no se abona el sueldo en su totalidad Ricardo Pristupluk

Esta situación, según los empresarios, es consecuencia de una problemática que ya expusieron en una carta enviada al Gobierno en noviembre, donde argumentaron que el sector opera “con ingresos insuficientes, crecientes costos, distorsiones tarifarias y ausencia de actualización de fondos compensadores”, lo que llevó a “numerosas empresas asociadas al borde de la paralización operativa”.

Ante el escenario de pago fraccionado, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no tardó en reaccionar y emitió un comunicado en el que amenazó con un nuevo paro de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El sindicato fue contundente al responsabilizar al Ejecutivo: “El Gobierno será responsable que los trabajadores realicen un paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado y que constituyen el sustento de sus familias, ante la amenaza de las Cámaras Empresarias de pagar los salarios en dos partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo”. Esto elevó la tensión ante la posibilidad de una interrupción masiva del transporte.

La posición del Gobierno y de las empresas

Sin embargo, desde el Gobierno aseguraron que no tienen que dar ningún subsidio adicional para que las empresas paguen los sueldos. Al respecto, tildaron el reclamo de la UTA como “político y producto de una interna sindical”.

Según dejaron trascender, Nación no tiene ningún incumplimiento ni responsabilidad por lo que podría pasar con el pago de haberes.

Además, recordaron que este jueves se publicó en Boletín Oficial la actualización de la estructura de costos, en la cual Nación determina mayores compensaciones para que las empresas cubran los costos del sistema. “En las próximas horas se estarán completando los pagos mensuales correspondientes, en los tiempos que habitualmente se realizan”, apuntaron y destacaron que “no es competencia de la Secretaría de Transporte cómo se gestionan las empresas privadas con el pago de sus haberes”. “En caso de haber paros de algunas líneas colectivos son las empresas las responsables de gestionar los reclamos de sus empleados”, informaron.

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) indicó que el plazo límite para abonar la totalidad de los salarios vencía este jueves a las 18 horas. Pese al incremento del 15% en los subsidios, que la Secretaría de Transporte actualizó mediante la resolución 86 del Boletín Oficial en la estructura de costos del sector, la incertidumbre persistía. Desde las cámaras empresarias sostuvieron que el aumento debería contribuir a evitar el conflicto, pero se mostraban cautelosos respecto a la implementación inmediata de los pagos. La Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) ratificó que este jueves liquidarían la primera cuota de las remuneraciones.

Las cámaras empresarias no definieron si podrán cumplir con los plazos establecidos Alessia Maccioni - LA NACION

Sin embargo, la inminencia del plazo y la complejidad operativa generaron dudas sobre la capacidad de las empresas para cumplir a tiempo. “Hay que ver cuando se paga. Estamos muy sobre la hora. De no llegar se demorarán un par de días”, reconocieron desde AAETA y agregaron que solicitarán “tolerancia” a la UTA, liderada por el sindicalista Roberto Fernández.

Este panorama mantiene en vilo a millones de usuarios del transporte público en vísperas de un nuevo fin de semana largo, con el feriado del 8 de diciembre. Con la amenaza de pago en cuotas aún latente para algunas operaciones y la dificultad para liquidar en el corto plazo, se estima que diversas líneas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires podrían efectivamente paralizar sus servicios este viernes 5 de diciembre, afectando gravemente la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.