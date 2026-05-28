La venta de combustibles cayó en abril por tercer mes consecutivo

La venta de combustibles al público cayó en abril y acumuló su tercer mes consecutivo de retroceso en la comparación interanual. La dinámica se dio además en el marco de la continuidad de los acuerdos de precios de las petroleras para evitar trasladar a los surtidores la disparada en el precio internacional del barril por el conflicto en Medio Oriente.

Según datos de la Secretaría de Energía relevados por el portal especializado Surtidores y la consultora Politikon Chaco, en el cuarto mes del año se comercializaron 1.333.298 metros cúbicos entre naftas y gasoil, lo que implicó una baja del 2,4% respecto de abril de 2025.

La contracción también se observó en la comparación mensual: frente a marzo, el volumen vendido cayó 5,1%, aunque abril tuvo un día menos de actividad, lo que impactó en la estadística.

El retroceso se explicó principalmente por el deterioro en las ventas de los combustibles de mayor consumo masivo. La nafta súper cayó 1,6% interanual, mientras que el gasoil común registró una baja mucho más pronunciada, de 10%. En contraste, las variedades premium continuaron mostrando números positivos: la nafta premium avanzó 0,8% y el gasoil Grado 3 creció 5,9%.

Las ventas de combustibles al público cayeron 2,4% interanual en abril y acumularon su tercer mes consecutivo en baja; también retrocedieron 5,1% frente a marzo, según Politikon Chaco sobre datos de la Secretaría de Energía.

El fenómeno viene consolidándose desde hace meses y refleja un cambio en la composición del consumo. Mientras los usuarios más sensibles al precio reducen carga o migran hacia opciones más económicas, los segmentos de mayores ingresos mantienen demanda en productos premium, aunque con un ritmo de crecimiento menor al observado en meses anteriores.

El informe de Politikon Chaco mostró además que el gasoil continúa siendo el segmento más afectado. En abril, las ventas totales de ese combustible retrocedieron 4,1% interanual, contra una baja de 1% en naftas. La dinámica es seguida de cerca por las petroleras y estaciones de servicio porque el diésel suele funcionar como termómetro de la actividad económica, especialmente del transporte y la producción agroindustrial.

En el análisis por empresas, YPF volvió a consolidar su liderazgo y fue la única gran petrolera con crecimiento interanual. La compañía controlada por el Estado alcanzó una participación de mercado de 56% y vendió 746.648 metros cúbicos, con una mejora de 1,8% frente a abril del año pasado.

Detrás se ubicó Shell, con el 22,1% del mercado y una caída del 8,6% en sus ventas, mientras que Axion Energy explicó el 11,9% del total y registró un retroceso del 3,9%. Puma Energy, en tanto, mostró una baja del 10,6%, una de las más pronunciadas entre las principales compañías.

La caída volvió a concentrarse en los combustibles más masivos: el gasoil retrocedió 4,1% interanual y las naftas 1%, mientras las versiones premium mantuvieron subas.

La evolución fue heterogénea entre provincias. Solo cuatro distritos mostraron mejoras interanuales en abril: San Juan lideró con un alza de 4,1%, seguida por Neuquén (+3,1%), Tucumán (+2,9%) y Catamarca (+0,9%). Santa Fe prácticamente quedó estable, con una variación neutra.

En el otro extremo aparecieron Corrientes, con una caída del 10%, Formosa (-9,8%) y Santa Cruz (-8,9%). Córdoba, uno de los principales mercados del país, registró una merma de 5,7%, mientras que la provincia de Buenos Aires —que concentra más de un tercio de las ventas nacionales— cayó 1,9%.

Los datos acumulados del primer cuatrimestre también reflejan un escenario de debilidad. Entre enero y abril, las ventas de combustibles al público retrocedieron 1,2% frente al mismo período de 2025, arrastradas principalmente por el gasoil (-2,4%), aunque también hubo una leve baja en naftas (-0,4%).

Según el relevamiento, solo cuatro provincias lograron cerrar el primer cuatrimestre con crecimiento: San Juan, Río Negro, Santa Fe y Buenos Aires. En cambio, Corrientes acumuló un desplome del 11,6%, seguida por Misiones y Santa Cruz.