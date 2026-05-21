Crisis en Bolivia: en medio de largas filas, marcan a la gente para venderle nafta, huevos y pollo

En medio de la crisis que azota a Bolivia y las crecientes manifestaciones de sindicatos, mineros, trabajadores del transporte y grupos rurales que se dieron en las últimas semanas - y que presionan al presidente centrista Rodrigo Paz-, los ciudadanos de La Paz se enfrentan a un importante desabastecimiento de combustible que provocó caos en la capital.

En este marco, desde la madrugada de este jueves se reportaron largas filas en las principales estaciones de servicio que, hasta ahora, siguen sin vender gas ni combustible. “Las filas son inmensas, hay cuatro o cinco horas para cargar combustible. Esperé cinco horas para conseguir 1 litro de combustible”, contó una mujer en diálogo con LN+.

Las protestas también provocaron bloqueos generalizados de rutas, dejaron camiones varados y contribuyeron a la escasez de alimentos, suministros médicos y combustible. Esto, a su vez, desabasteció a locales de alimentos como huevos y pollo.

Las manifestaciones de sindicatos, mineros, trabajadores del transporte y grupos rurales incrementaron en las últimas semanas en Bolivia AIZAR RALDES - AFP

Para organizar a la multitud, las autoridades comenzaron a marcar con una cruz en el brazo a las personas que estaban en la fila para identificarlas y evitar disturbios o intentos de adelantamiento

“No nos quieren vender gas y el gas ya ha llegado. Ha llegado y dice que tenemos que esperar dos horas. ¿Si ha llegado, por qué no nos venden?“, cuestionó otra de las vecinas de La Paz que hacía fila desde hace horas.

Por otro lado, mientras que el gobierno y la Policía activaron este martes un operativo reforzado en La Paz y El Alto ante reportes de inteligencia que anticipan nuevas movilizaciones de sectores alineados con el expresidente Evo Morales —un día después de la jornada que dejó destrozos en espacios públicos y privados, agresiones a civiles, periodistas y al menos 11 policías heridos— varios ciudadanos apuntaron contra la gestión anterior.

“Las personas que bloquean la entrada a la ciudad son allegados al anterior gobierno, quieren que salga este y llamar a nuevas elecciones. Están en contra de la democracia. En seis meses el presidente no puede ejercer“, consideró un hombre al ser entrevistado por LN+. Otro coincidió: “Nos guste o no, el presidente fue electo constitucionalmente. Eso hay que respetarlo, hay que respetar el voto de los bolivianos. Evo Morales está detrás de las marchas y los agites".

Los policías durante una protesta que exigía la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz AIZAR RALDES - AFP

Cambios en el gabinete

Tras más de dos semanas de intensas protestas en el país, el presidente Paz anunció este miércoles una reorganización de su gabinete, en un cambio de estrategia a fin de desactivar el conflicto.

“Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha (porque) el presidente no puede estar en todas partes, el presidente no podrá resolver todos los problemas”, afirmó el presidente boliviano en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, si bien aclaró que no dialogará con “vándalos” pero que “las puertas estarán abiertas” a “quienes respetan la democracia”.

El mandatario dijo que busca tener un gabinete “más ágil y más cercano” a la gente, y subrayó que se está “conformando un consejo económico y social”, a donde se convocará “a todos aquellos que quieran participar”.