California avanza en una ley para abaratar la gasolina: qué es el combustible E85 y cuánto se puede ahorrar

En medio de una escalada en los precios de la gasolina en California y todo EE.UU., los legisladores estatales avanzaron con una propuesta que busca ofrecer una alternativa más económica para millones de conductores. El proyecto, identificado como Assembly Bill 2046, apunta a facilitar el uso de combustible E85 mediante cambios en las reglas para adaptar vehículos convencionales.

Qué propone AB 2046 en California para habilitar kits E85 certificados por la EPA

Según informó Cal Matters, la propuesta fue presentada por la asambleísta demócrata Rhodesia Ransom, representante de Stockton, y recibió el nombre de “Access to Affordable Gas Act”. El proyecto fue aprobado en la Asamblea estatal con 59 votos a favor y ninguno en contra.

Tras recibir luz verde en la Cámara Baja, el proyecto pasó formalmente al Senado de California para continuar su debate antes de llegar al despacho del gobernador Imagen ilustrativa generada con IA

La medida busca simplificar el acceso a los llamados kits de conversión E85, dispositivos que permiten modificar automóviles que funcionan con gasolina tradicional para que también puedan utilizar otro combustible.

Ese combustible E85 está compuesto por hasta un 85% de etanol y un 15% de gasolina, aunque el porcentaje del primero suele oscilar entre el 55% y el 85%.

Actualmente, las empresas que fabrican esos kits deben atravesar un proceso de aprobación de la California Air Resources Board (CARB), el principal organismo regulador ambiental del estado. El proyecto AB 2046 eliminaría esa obligación estatal y dejaría vigente únicamente la certificación federal de la Environmental Protection Agency (EPA).

Cómo funcionan los kits E85 que podrían abaratar la carga de gasolina en California

Los kits de conversión permiten que un vehículo convencional pueda utilizar tanto gasolina tradicional como combustible E85. Según el análisis legislativo citado por Cal Matters, esos dispositivos tienen un costo aproximado de entre US$800 y US$1250.

Una vez instalado el sistema, el automóvil puede operar con ambos tipos de combustible. El principal atractivo del E85 es su precio más bajo en comparación con la gasolina tradicional.

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Jeff Wilkerson, gerente de asuntos gubernamentales de Pearson Fuels, una de las principales empresas proveedoras de E85 en California y una de las impulsoras del proyecto, explicó que el combustible basado en etanol se mantiene relativamente protegido frente a las crisis internacionales del petróleo.

Según Wilkerson, durante los últimos aumentos de precios el E85 llegó a venderse por más de US$2 menos por galón que la gasolina convencional.

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El análisis legislativo citado por Cal Matters indicó que alrededor de 1,3 millones de vehículos en California ya están preparados para utilizar E85. Sin embargo, la infraestructura disponible sigue siendo limitada.

Actualmente, el combustible se comercializa en unas 640 estaciones de servicio en todo el estado, lo que representa apenas el 3% de los más de 15.000 surtidores existentes en California.

Los defensores del proyecto creen que flexibilizar las regulaciones podría incentivar tanto la instalación de más estaciones como una mayor demanda del combustible alternativo.

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En qué fase está el proyecto de ley de combustibles en California

El proyecto AB 2046 ya superó varias etapas legislativas durante 2026. Entre los avances más importantes figuran:

El 14 de mayo obtuvo aprobación en comité con 15 votos a favor y ninguno en contra.

El 21 de mayo fue aprobado por la Asamblea estatal con 59 votos afirmativos.

Ese mismo día pasó oficialmente al Senado estatal para continuar su tratamiento.

Ahora, la propuesta deberá atravesar el proceso legislativo en el Senado de California. Si recibe aprobación final, todavía necesitará la firma del gobernador Gavin Newsom para convertirse oficialmente en ley.