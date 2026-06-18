La venta de Telefónica: cómo hará Telecom para desprenderse de 6 millones de usuarios

Después de que ayer el Gobierno se expidiera sobre la compra de Telefónica por parte de Telecom y condicionará la aprobación de la fusión a que la empresa lleve a cabo una serie de remediaciones, el próximo paso sería la designación de un agente de desinversión y de cumplimiento de las medidas impuestas. Una de las más resonantes es que debe ceder 6 millones de clientes de telefonía celular.

Según informaron fuentes al tanto de las tratativas, Telecom tendría que proponer una terna de agentes provenientes de consultoras nacionales o internacionales. La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) elegiría uno y, luego, la compañía también debería suscribir potenciales adquirentes para los usuarios de los que tendría que desprenderse. Esas propuestas serían evaluadas por la ANC, que tiene la última palabra.

Según la resolución difundida hoy, la ANC prohibió expresamente que los seis millones de usuarios de telefonía móvil que Telecom tendría que ceder sean adquiridos por Claro, el otro gran operador nacional del mercado móvil. De ese total, cuatro millones corresponderán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y dos millones al resto del país, sin distinción geográfica.

La ANC prohibió expresamente que los seis millones de usuarios de telefonía móvil que Telecom debería ceder sean adquiridos por Claro Shutterstock - Shutterstock

En cuanto a los usuarios de banda ancha fija que deberían ser transferidos en aquellas localidades donde la participación minorista de la empresa resultante supere el 50%, la resolución es menos restrictiva y habilita la venta a múltiples operadores.

Telecom tiene 60 días hábiles para presentar los potenciales compradores. Luego, el tribunal deberá aprobar o rechazar cada propuesta, previo dictamen del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Hasta el momento no trascendió quiénes podrían adquirir esos activos. La desinversión, según los plazos previstos, se concretaría en un período de hasta dos años.

En un comunicado publicado en LinkedIn, la ANC sostuvo que los condicionamientos impuestos “permitirán que una adquisición que podría haber dejado aproximadamente el 70% de los servicios de telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico represente finalmente cerca del 50% del mercado”.

“La operación solo será viable si se implementan estas medidas que evitan la consolidación de posiciones dominantes y garantizan que no se reduzcan las opciones disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores. El objetivo final es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, libre de posiciones dominantes que puedan perjudicar a los usuarios y al desarrollo del país”, agregó el organismo.

En junio del año pasado, la entonces Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), antecesora de la ANC, había objetado la operación al advertir “riesgos significativos por los potenciales efectos sobre la competencia”. En particular, había señalado que el segmento móvil quedaría “altamente concentrado”, con una participación estimada del 58% para Telecom y del 42% para AMX, la controlante de Claro.

Desde Telecom afirmaron que la decisión del Gobierno constituye una aprobación en los términos del artículo 14 de la Ley de Defensa de la Competencia, aunque consideraron “excesivas” las medidas de remediación impuestas.

Roberto Nóbile, CEO de Telecom, dijo en varias oportunidades que el negocio de las telecomunicaciones necesita escala Prensa AmCham

“Habíamos ofrecido alternativas más alineadas con las tendencias internacionales y con la necesidad de ganar escala en una industria que requiere inversiones de capital crecientes. Nuestra propuesta contemplaba la cesión de tres millones de abonados móviles y 100.000 clientes de banda ancha fija”, señalaron.