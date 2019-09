En un panel del evento "Negocios con el mundo", representantes de Newsan Food, Havanna, Rizobacter y Catena Zapata hablaron sobre sus experiencias al salir al mundo Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavota

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de septiembre de 2019 • 12:56

Ya sea porque se cuenta con un diferencial o por prueba y error, hay productos argentinos que lograron posicionarse en distintos países y crearon negocios que generan divisas, algo necesario para el país y para las empresas, ya que les permite crecer y desmarcarse de las vicisitudes locales en materia económica.

Si hay un caso notable, es el del langostino argentino y la empresa Newsan Food. Según contó Miguel Glikman en el evento "Negocios con el mundo", organizado por LA NACION, la unidad de negocios nació en 2012 por la exigencia de que las empresas exportaran los mismos dólares que importaban. En el medio, la firma descubrió que multiplicó la cantidad de langostinos que se pueden extraer.

"El total exportado en pesca son US$2100 millones. Es un sector poco regulado en comparación con la carne y orientado al mundo. Consumimos solo un 5% de lo que producimos y exportamos a 76 países. Tenemos 250 clientes y hay un mundo por explorar", afirmó.

En tanto, el camino de Havanna y los alfajores fue más a prueba y error con locales que no funcionaron como el de los Estados Unidos, cerca de Miami, y otros que sí prendieron como el de Brasil donde la empresa ya tiene 100. En la Argentina, la compañía tiene 240 locales.

"Los locales nos permiten independizarnos de lo que sucede en la Argentina y operar con una lógica local en la cual el alfajor y el dulce de leche son un plus. No es fácil, porque tenemos que explicar dos cosas: qué es el alfajor y qué es el dulce de leche", explicó Alan Aurich, CEO de Havanna.

"En España tenemos tres locales, decidimos ir a El Corte Inglés con promotoras y vendimos un montón. Pero cuando las sacamos y no estaba la instancia de probar el producto, no anduvo. Es difícil construir algo sin un brazo publicitario", relató.

Yapur (Rizobacter) y Aurich (Havanna) Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavota

En el caso de Rizobacter, el desembarco en el exterior se produjo por casualidad hace 33 años por un argentino que se acordó de sus productos para la soja estando en Ecuador. "Vimos que allí había productos de los Estados Unidos con los que podíamos competir porque éramos mas flexibles. En el mundo hay más soja que en la Argentina", detalló Ricardo Yapur, CEO de la empresa.

Siguió: "Tuvimos muchos fracasos: básicamente en Brasil, donde perdimos 15 años de plata, pero hoy tenemos una empresa rentable con constancia, buenos productos y tecnología. Nuestra competencia son grandes compañías. Hay empresas con mucho poderío tecnológico, pero lentas de movimiento y esa es nuestra gran ventaja". Rizobacter fue fundada en Pergamino, Buenos Aires, hace 42 años y les vende sus productos a 30 países del mundo.

Por último, el CEO de la bodega Catena Zapata, Gastón Pérez Izquierdo, dijo que, en su caso, para llegar a China con vinos argentinos la firma compite con los vinos españoles, franceses, australianos y chilenos. Consultado por las diferencias con el país vecino, dijo que Chile tiene políticas de largo plazo y acuerdos de libre comercio, además de que no tiene los " stop and go" argentinos.

"La exportación industrial está en todas las plataformas electorales, pero después se olvidan. Un dólar alto te hace competitivo, pero después tenés el catch up de la inflación. Lo que faltan son leyes laborales e infraestructura. El tipo de cambio no es la solución", aseguró, y dijo que el transporte desde Mendoza a Buenos Aires sale lo mismo que el buque de Buenos Aires a China. "Necesitamos reformas laborales, infraestructura y menor presión impositiva. No subsidios ni reintegros, sino que la iniciativa privada se desarrolle", concluyó.