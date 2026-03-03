Los beneficiarios de la AUH (Asignación Universal por Hijo) que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) ya pueden saber con exactitud cuándo se cobra la AUH de marzo 2026, debido a que se encuentra disponible el calendario completo del mes.

La Anses difundió el calendario de pagos de la AUH

Los titulares de la AUH tienen en marzo un ajuste del 2,88%, en concordancia con la inflación registrada en enero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuándo se cobra la AUH de marzo 2026

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Los beneficiarios de la AUH reciben un aumento en marzo

La AUH es una prestación destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.

De cuánto es la AUH en marzo 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:

Tipo de Asignación Monto Asignación Universal por Hijo $106.250,57 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $345.967,41 Asignación por Embarazo $106.250,57

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Los montos de marzo de la AUH

Cómo presentar la Libreta AUH

Cada año, los beneficiarios de esta prestación social deben hacer la presentación de la Libreta AUH, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación. Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH