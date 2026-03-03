Cuándo se cobra la AUH de marzo 2026
La prestación ya cuenta con el calendario completo de pagos para el tercer mes del año; cuándo comienzan las acreditaciones
- 3 minutos de lectura'
Los beneficiarios de la AUH (Asignación Universal por Hijo) que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) ya pueden saber con exactitud cuándo se cobra la AUH de marzo 2026, debido a que se encuentra disponible el calendario completo del mes.
Los titulares de la AUH tienen en marzo un ajuste del 2,88%, en concordancia con la inflación registrada en enero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Cuándo se cobra la AUH de marzo 2026
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de marzo
- DNI terminados en 1: 10 de marzo
- DNI terminados en 2: 11 de marzo
- DNI terminados en 3: 12 de marzo
- DNI terminados en 4: 13 de marzo
- DNI terminados en 5: 16 de marzo
- DNI terminados en 6: 17 de marzo
- DNI terminados en 7: 18 de marzo
- DNI terminados en 8: 19 de marzo
- DNI terminados en 9: 20 de marzo
La AUH es una prestación destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.
De cuánto es la AUH en marzo 2026
Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:
|Tipo de Asignación
|Monto
Asignación Universal por Hijo
$106.250,57
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
$345.967,41
Asignación por Embarazo
$106.250,57
El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.
Cómo presentar la Libreta AUH
Cada año, los beneficiarios de esta prestación social deben hacer la presentación de la Libreta AUH, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación. Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:
- Ingresar a Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Dentro de la sección “Hijos”, seleccionar la opción “Libreta AUH”. Allí, se debe consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar que todos los datos sean correctos.
- En caso de que falte completar alguna sección, ya sea de educación, salud o vacunación, se debe seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico.
- Una vez descargado, imprimir el formulario. Es importante que la impresión se realice en una sola hoja y con buena calidad. Luego, llevarlo al centro de salud o a la escuela (según corresponda) para que sea debidamente completado y firmado por las autoridades pertinentes.
- Sacar una fotografía clara del formulario ya completo. La imagen debe tomarse sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que las cuatro esquinas marcadas en negro sean visibles. La foto debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.
- 1
“Debe ser el espejo”: en el campo celebraron la promesa de Milei sobre las retenciones, pero hubo reparos por los tiempos y dudas por semillas
- 2
Casi la mitad de los que compran electrodomésticos en cuotas tiene problemas para pagar
- 3
Al campo: Milei prometió seguir con la baja de las retenciones mientras lo permita el equilibrio fiscal y habló de un régimen para semillas
- 4
En el Silicon Valley porteño: la ciudad de Buenos Aires lanzó una fuerte apuesta por las startups