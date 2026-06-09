Las acciones argentinas suben hasta casi 7% en Wall Street y el riesgo país perfora los 490 puntos

Este martes, las acciones argentinas presentan subas de hasta casi 7% en Wall Street, impulsadas por el contexto internacional y las promesas de una desescalada en la guerra de Medio Oriente. Por su parte, el riesgo país vuelve a bajar y queda a tan solo unos puntos de su valor más bajo en la gestión de Javier Milei.

Los papeles que operan en la Bolsa de Nueva York (ADR) se mueven mayormente en territorio positivo, en sintonía con los principales índices de Wall Street. BBVA lidera el tablero con una suba de 6,8%, seguidos por Banco Supervielle (+5,9%), Banco Macro (+5,5%) y Loma Negra (+5,3%).

La Bolsa porteña también tiende al alza: el Merval sube 1,7% y cotiza a 3.166.145,04 unidades, lo que equivale a US$2089,33 al ajustar por el dólar contado con liquidación (+2,5%). Aumentan principalmente Loma Negra (+5,3%), Banco Macro (+5,1%) y BBVA (+5%).

Por su parte, los bonos soberanos operan en verde. Los títulos bajo ley local suben hasta 0,5% (AL41D), mientras que los Globales se mueven hasta 0,3% (GD30D).

En ese sentido, el riesgo país cede seis unidades (-1,2%) y se ubica en los 488 puntos básicos, de acuerdo a las pantallas de Rava Bursátil. De esa forma, mantiene la tendencia bajista de la primera rueda de la semana y queda a tan solo cuatro unidades de su valor más bajo que alcanzó durante la gestión de Milei, cuando el indicador elaborado por JP Morgan tocó los 484 puntos a fines de enero.

El contexto internacional impulsa a las acciones argentinas (AP Photo/Richard Drew) Richard Drew - AP

Fernando Marull, economista de FMyA, evaluó que el rendimiento de las acciones argentinas y los bonos es consecuencia del contexto internacional. En las últimas ruedas se pudo ver que los mercados emergentes estaban presentando caídas, pero las noticias sobre los avances en la guerra del Medio Oriente hicieron que se “diera vuelta todo y que rebote la Argentina”.

Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras, estuvo de acuerdo con este diagnóstico. Observó que “el mercado está recuperando optimismo” tras la desescalada bélica entre Israel e Irán. Y agregó: “El crudo vuelve a ceder y también los rendimientos de bonos del Tesoro americano, lo que lleva a que los mercados emergentes, incluyendo Brasil y Argentina, reboten y el dólar se debilite”.

Dólar hoy

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista no presenta cambios y se mantiene a $1465 para la venta en el Banco Nación. El precio promedio en todos los bancos fue de $1511,39, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el BCRA. Se trata del valor nominal más elevado desde comienzos de febrero, el cual alcanzó tras la suba que registró este lunes.

La cotización del dólar este martes 9 de junio Shutterstock

Por su parte, la cotización mayorista también se encuentra estable y cotiza en los $1446,70. El tipo de cambio se encuentra un 18% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1774,75.

Los dólares financieros tienden a la baja. El dólar MEP cede $4,09 (-0,3%) y figura en las pantallas a $1463. El contado con liquidación (CCL) cotiza a $1516,71, $9,86 menos que su cierre anterior (-0,6%).

En contramano, en el mercado cambiario informal de las cuevas y arbolitos que operan en el microcentro porteño, el dólar blue se negocia a $1455. Se trata de una suba de $10 frente al lunes (+0,7%) y tocó el valor más alto desde principios de febrero.