Las canastas básicas aumentaron menos que la inflación en 2025, pero solo en diciembre se encarecieron 4,1%

La canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT) aumentaron menos que la inflación en 2025. Frente a una suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 31,5%, la CBA aumentó 31,2% y la CBT, 27,7%.

Sin embargo, en diciembre ambas canastas subieron un 4,1%, mientras que el índice promedio se incrementó un 2,8%. Esta tendencia de aumentar mensualmente por encima de la inflación no fue habitual a lo largo de 2025. De hecho, entre abril y septiembre ocurrió lo contrario. Habían registrado un alza de 1,4%; en agosto, 1%; en julio, 1,9% en junio, 1,1% en el caso de la CBA y 1,6% en el de la CBT; y en mayo la CBA reflejó una deflación del 0,4%, mientras que la CBT subió 0,1%. Ninguna de estas cifras superó al IPC de sus respectivos meses.

Estos datos, que fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), son mirados con atención por el Gobierno, puesto que la CBA se utiliza para establecer la línea de indigencia y, la CBT, para determinar el umbral de pobreza.

Más allá de la comparación del costo de las canastas con la evolución de los precios, delos datos del Indec también surge que la suma necesaria para no ser indigente o pobre sigue siendo difícil de alcanzar para los hogares. Según el Indec, una familia tipo (de cuatro integrantes) necesitó en diciembre $1.308.713 para no caer en la pobreza y $589.510 para no ser considerada indigente.

En el caso de un individuo adulto,la suma necesaria para no caer por debajo de la línea de pobreza fue el mes pasado de $423.532, mientras que el monto requerido para no ser catalogado como indigente ascendió a $190.780.

El economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), tuvo una mirada positiva respecto de la variación anual de la CBT y del impacto que puede tener en el nivel de pobreza. “Finalmente, la canasta básica total cierra 2025 con un incremento que está bastante por debajo del aumento del ingreso de los informales, que subió más de 70% en el año. Esto va ser de que la de la tasa de pobreza en 2025 posiblemente se ubique por debajo de 30 por ciento”, destacó.

Colina estimó que la pobreza podría incluso llegar a estar entre 25% y 30%. “Ese sería un valor asimilable al que había antes de que se desatara la crisis cambiaria de 2018. En 2017, la tasa de pobreza estuvo en el orden del 25%; o sea, que, de concretarse esta baja, se volvería a ese nivel luego de casi diez años”, analizó el especialista.

En contraste, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina (UCA), opinó que, si bien estadísticamente se puede ver una caída de la pobreza, debido a que se están registrando mejor los datos de los hogares, este dato de diciembre hace prever que podría aumentar.

Según Salvia, “en términos estadísticos, se podría hablar de un baja de la pobreza, pero en términos reales, es posible que diciembre mantenga para los sectores populares una sensación de empobrecimiento”.

Para Salvia, la CBT no refleja los cambios de precios relativos que se agravaron en los últimos meses. “Se pronostica una resignación en la capacidad de consumo de los segmentos bajos y populares, y una vez más se ve que, sin aumento del empleo y mayor productividad, la situación seguirá estancada. En este contexto, no podrá bajarse del umbral de 30% de pobreza”, explicó Salvia.