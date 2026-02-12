Las canastas de pobreza e indigencia subieron por encima de la inflación por cuarto mes consecutivo

Las canastas que determinan los umbrales de indigencia y pobreza volvieron a crecer en enero por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y consolidaron así el cuarto mes consecutivo en el que su variación supera a la inflación general. Mientras el IPC nacional marcó un alza mensual de 2,9%, la canasta básica alimentaria (CBA) avanzó 5,8% y la canasta básica total (CBT) 3,9%, según informó este jueves el Indec.

La CBA —que define la línea de indigencia— mide el costo de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos. El mes pasado, ese umbral se ubicó en $201.939 para un adulto equivalente. Tomando como referencia el hogar tipo de cuatro integrantes (una pareja de 35 y 31 años con dos hijos de 6 y 8), la canasta alimentaria ascendió a $623.990. Por lo tanto, una familia con esa composición necesitó ese ingreso mensual para no ser considerada indigente.

En tanto, la CBT —que establece la línea de pobreza al incorporar bienes y servicios no alimentarios mediante el coeficiente de Engel— alcanzó los $440.226 para el adulto equivalente, con una suba de 3,9% mensual. Para el mismo hogar tipo de cuatro integrantes, la canasta básica total trepó a $1.360.299. Es decir, ese fue el ingreso mínimo que necesitó esa familia en enero para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

Una familia tipo necesitó en enero $1.360.299 para no ser considera pobre JUAN MABROMATA - AFP

El informe también detalla los valores para otros tipos de hogares. En el caso de un hogar de tres integrantes (una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61), la CBA ascendió a $496.769 y la CBT a $1.082.956. Para un hogar de cinco integrantes (dos adultos de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años), la canasta alimentaria fue de $656.301 y la total de $1.430.735.

En términos interanuales, la CBA acumuló un aumento de 37,6% y la CBT de 31,6%. La inflación de los últimos doce meses fue del 32,4%, según el Indec. La dinámica mensual de las canastas en enero confirmó una tendencia que se arrastra desde octubre: las canastas vienen creciendo por encima del nivel general de precios, lo que implica que el costo de cubrir las necesidades básicas se encarece a mayor ritmo que el promedio de bienes y servicios de la economía.

En términos prácticos, esto supone una mayor presión sobre los ingresos de los hogares más vulnerables, ya que el umbral para no ser considerado pobre o indigente se ajusta más rápido que la inflación promedio.

El dato de las canastas se conoció en un contexto de tensión institucional. Luego del portazo que dio Marco Lavagna tras la decisión del Gobierno de frenar la publicación del índice de precios actualizado y en medio de cuestionamientos sobre el impacto que podría tener esa medida en la credibilidad del Indec, el organismo informó que el IPC de enero fue de 2,9%. El registro estuvo por encima del 2,8% de diciembre —quinta aceleración consecutiva— y también superó el 2,4% que esperaba el REM del Banco Central.

Los factores estacionales jugaron fuerte, especialmente las verduras, con subas de 5,7%. La inflación núcleo avanzó 2,6%, cuatro décimas menos que en diciembre. Los mayores aumentos se dieron en Alimentos y bebidas (4,7%) y Restaurantes y hoteles (4,1%), mientras que la ropa mostró deflación (-0,5%).