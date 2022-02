Las dudas dicen presente entre los inversores y los bonos siguen en caída

El rebote de los bonos que hubo por el principio de acuerdo con el FMI se esfumó rápidamente. La euforia duró dos ruedas y el 31 de enero se retomó el camino descendente. La paridad promedio ponderada cayó de 34 a 32,8 (-3,5%). El correlato fue un riesgo país que bajó a 1724 puntos aquel día y rebotó hasta 1780 puntos, renuncia de Máximo Kirchner a presidir su bloque mediante. El principal driver de este comportamiento errático es la falta de cohesión del oficialismo para encolumnarse detrás del acuerdo. El boceto de fragmentación presentado, que solo quitaría subsidios al 4% de los usuarios, es una muestra de las inconsistencias internas que hay en el Frente de Todos. No obstante, la firma del deal reduciría la incertidumbre y nos pone en el horizonte como primer objetivo las paridades de 34,7 de diciembre de 2021.

Los dólares financieros, en baja

Los dólares CCL y MEP profundizaron su baja hasta $215 y $208 y acumularon una caída de entre 6% y 8% desde los máximos nominales del 27 de enero. La brecha del CCL quedó cerca de quebrar la barrera de 100%. Sin embargo, la abundante liquidez (solo superada por la del tercer trimestre de 2020 en los últimos seis años) y la anunciada caída de la demanda de dinero en un febrero que aún no terminó, nos hace ser cautos con la caída. Los valores récord de octubre 2020, $286 el dólar MEP y $308 el CCL, a pesos de hoy, nos hacen pensar que podemos estar cerca del piso, dado este enfoque de política económica.

La puja entre el dólar oficial y las tasas

El Banco Central sigue imprimiéndole velocidad al crawling peg (suba del dólar oficial). El aumento del dólar trepó esta semana a una TNA de 35% (TEA 42%), con picos que llegaron al 42% (51,7%). Esta alza ha reducido considerablemente el spread con la tasa Badlar (37%). Cuanto más se acerque el crawling peg a la tasa en pesos, menores los incentivos de exportadores a liquidar y mayores los estímulos a importadores a anticipar compras. No sería descabellado que el Central opte por subir la tasa para volver a ampliar el spread y evitar que el MULC termine de trabajarse. De todas maneras, somos escépticos con respecto a que el Banco Central iguale la suba del dólar con el la inflación, ya que sería un canal muy efectivo para retroalimentarla.

¿Cómo se llega al comienzo del otoño?

El Gobierno tiene en mente llegar al 21 de marzo con el acuerdo con el FMI cerrado. Como no hay forma de afrontar el pago US$2800 millones con reservas negativas, eso evitaría entrar en atrasos. A similitud de lo ocurrido en 2021, la idea sería que el Banco Central acumule reservas con la cosecha gruesa para administrar luego ese colchón. Las diferencias con 2021 no son menores: brecha actual de 100% vs 75%, tipo de cambio real 17% más bajo y reservas netas negativas en US$130 millones vs positivas en US$2800 millones. La concepción del plan será desafiada por una liquidez más abundante este año que, al no poder ser “absorbida” contra reservas, podría presionar la brecha cambiaria.

El autor es Team Leader de Macroeconomía de PPI