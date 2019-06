"Poner a Alberto Fernández es un suicidio político", dijo en Terapia de Noticias, por LN+ 15:38

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de junio de 2019 • 01:29

Antonio Sola, conocido como "el Durán Barba español", es asesor político y también amigo del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. El consultor participó esta noche de Terapia de noticias, el programa que se emite a través de LN+, y opinó sobre la actualidad de la Argentina a una semana de que se cierren las inscripciones de alianzas electorales.

"Creo que Mauricio Macri ha cometido muchos errores en estos cuatro años y tiene un liderazgo muy diluido", opinó Sola, que comparó al Presidente con Mariano Rajoy y los calificó como "malos candidatos" .

Sostuvo que Macri debería ser el candidato de Cambiemos y que la idea de "plan V" afloja su capacidad de liderazgo. En cuanto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, Sola opinó: "Que busque las colectoras. Si la ley lo permite, que lo haga. Está bien que ensanche su espacio electoral".

Sobre Alberto Fernandez y la fórmula con Cristina Kirchner, el invitado consideró: "Poner a Alberto Fernández es un suicidio político. Me parece que Cristina es la que gobierna ese espacio y que no va a dejar de ser kirchnerismo". Y agregó: "Creo, sobre datos de la realidad, que Alberto es un gran armador político, pero va a ser un mal candidato presidencial y va a estar gobernado por una señora que va a estar moviendo al tipo".

El consultor dio algunas recomendaciones y sugerencias: que Sergio Massa "deje de saltar de un lado al otro y se quede en Alternativa"; que el espacio Alternativa Federal "crezca como marca en medio de los dos polos de la grieta"; y que Urtubey saque "pecho" y tome ventaja el día de mañana por "haber sido leal", entre otros análisis.

Aunque trascendió que el trabaja como asesor político de Urtubey, Sola contó que son amigos y que solo se reúne a tomar mates con el gobernador de Salta.

Por último, analizó la grieta: "Creo que los argentinos están muy cansados y eso puede dar lugar a un tercer país". Y más adelante, concluyó: "Argentina no es la peor grieta del mundo, hay otras. Pero aquí no es solo política, es del empleado con el empleador, es cuando no te alcanza la plata para comprar un kilo de carne en este país productor de carne, está cuando te subes al subte... La grieta es mucho más amplia por eso también las familias se dividen".

LN+, ahora también en Cablevisión (19 analógico y digital, 618 HD y Flow), Telered, DirecTV, TDA, Telecentro Digital, Antina y Supercanal