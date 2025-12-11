Los titulares de las PNC (Pensiones NO Contributivas) que mensualmente distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) ya pueden consultar la fecha de cobro de su prestación, correspondiente al mes de diciembre, de acuerdo a la terminación de su DNI.

Las PNC habitualmente se acreditan en la segunda semana de cada mes y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH, dan inicio al cronograma de pagos del organismo previsional.

En diciembre, las PNC tienen un reajuste del 2,34%, en concordancia con la inflación registrada en octubre, que fue del 2,3%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

En el último mes del año, a las PNC se les añade el bono extraordinario para jubilados y pensionados, que se entrega de manera completa a quienes perciben los haberes mínimos y el cobro de la segunda cuota del aguinaldo.

Cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas en diciembre de 2025

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Los beneficiarios que deseen consultar su fecha y lugar de cobro pueden hacerlo a través de la página oficial de la Anses. Para ello, deben ingresar a la sección correspondiente, completar el formulario con su número de beneficio o CUIL, y el sistema les informará el período en el que podrán percibir su prestación.

Cuál es el monto de las PNC y otras jubilaciones de diciembre con el bono y el aguinaldo

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo= $427.923,56

Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo= $581.319,38

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo= $479.055,5

Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo= $581.319,38

Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo= $3.440.695,38

Cuándo cobran el aguinaldo los titulares de las PNC

Cabe aclarar que la segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario) para titulares de Pensiones No Contributivas se entrega en la misma fecha de cobro que la prestación principal, por lo que se toma de referencia el calendario de pagos de diciembre que publica Anses.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.