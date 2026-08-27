En medio de la mora récord, el BCRA publicó recomendaciones para quienes tienen que sacar un préstamo

En pleno crecimiento de la morosidad entre las familias argentinas, el Banco Central (BCRA) difundió este jueves una serie de recomendaciones para aquellas personas que están por tomar un crédito. Aunque el Gobierno mantiene su postura de que la irregularidad en los pagos es un “tema entre privados”, la autoridad monetaria publicó un artículo de educación financiera remarcando la importancia de comparar costos, tasas y condiciones antes de asumir una nueva deuda.

“Un préstamo personal es un crédito de dinero que implica el compromiso de devolverlo en cuotas bajo ciertas condiciones. Antes de contratarlo, es clave comparar opciones y entender todos los costos”, explicó el Central.

La advertencia llega en un momento en el que la irregularidad de la cartera bancaria se mantiene en niveles elevados. En junio, la mora interrumpió la tendencia ascendente que había acumulado durante 19 meses y bajó levemente, del 7,7% al 7,6% del total de los préstamos otorgados por los bancos al sector privado. Sin embargo, el comportamiento fue diferente cuando se observa a las familias: la morosidad se mantuvo en 12,8%.

El deterioro es todavía más marcado entre los préstamos personales, uno de los principales canales de financiamiento de los hogares. La irregularidad pasó del 15,9% en mayo al 16,3% en junio y volvió a marcar un máximo en el período reciente. En las tarjetas de crédito, también se observa una situación de mayor tensión: el 12,6% de los argentinos no llegó a pagar siquiera el monto mínimo del resumen que llega a comienzos de mes.

El Central publicó una guía de recomendaciones financieras para sacar un crédito [e]MARTIN ZABALA - XinHua

En este escenario, el Central publicó una guía destinada a quienes evalúan solicitar un préstamo. El primer consejo es comparar las alternativas que ofrecen las distintas entidades y no concentrarse únicamente en el valor de la cuota. Para conocer cuánto costará realmente un crédito, uno de los principales indicadores que recomienda mirar es el Costo Financiero Total (CFT).

El CFT incorpora no solo la tasa de interés, sino también otros gastos asociados al financiamiento, como comisiones, seguros y cargos. Por eso, permite tener una referencia más completa del costo que tendrá el préstamo y facilita la comparación entre distintas propuestas. Esta cifra quedó bajo la polémica semanas atrás, ya que billeteras digitales registran un costo financiero total efectivo que supera el 1300% anual.

“Son tasas abusivas, pero no hay nada que les impida hacerlo y no creo que puedan mantener realmente un negocio cobrando tasas de ese tipo”, dijo semanas atrás el ministro de Economía, Luis Caputo, en una conferencia de prensa. Sin embargo, se encargó de repetir que se trata de un “problema entre privados” y que tasas tan elevadas son un “negocio equivocado”.

Por otro lado, el BCRA mencionó que la tasa de interés es otro elemento central. Puede ser fija, en cuyo caso permanece sin cambios durante el plazo acordado, o variable, cuando puede modificarse según la referencia establecida en el contrato (por ejemplo, por inflación). El BCRA recomienda conocer qué tipo de tasa se aplicará antes de aceptar el crédito y bajo qué condiciones puede cambiar.

Datos de mora crediticia en el sector financiero privado

Otro punto que puede modificar de manera significativa el costo final es el plazo. Una mayor cantidad de cuotas puede reducir el monto que se debe desembolsar cada mes, pero también puede hacer que el costo total del financiamiento sea más elevado. Por eso, la comparación debería contemplar tanto el valor mensual como la suma de todas las cuotas que se pagarán. Por último, mencionó las comisiones y recordó que hay cargos que los bancos no pueden cobrar, como comisiones por cancelar anticipadamente el crédito.

“Un préstamo personal es un crédito de dinero que te otorga una entidad financiera para un propósito específico, con el compromiso de devolverlo según las condiciones pactadas”, volvió a reiterar, en momentos en los que usuarios en las redes sociales recomiendan dejar de pagar la deuda e ignorar los mensajes para intentar refinanciar el saldo pendiente. Por esa razón, el BCRA también puso el foco en “la importancia del contrato” que se firma, donde quedan establecidos los derechos y obligaciones del cliente y la entidad financiera.

Antes de firmar, recomienda leer las cláusulas y verificar que estén detalladas las condiciones del préstamo, las tasas, las comisiones, las formas de pago y qué sucede si se produce una demora en el pago de una cuota. “Guardá siempre una copia del contrato”, resaltó.

Caputo habló sobre la morosidad en las familias: “No hay que confundir la empatía con las políticas públicas”

Por último, el BCRA hizo hincapié en qué puede ocurrir cuando una persona intenta acceder a un préstamo y la entidad decide rechazar la solicitud. Entre las posibles razones aparecen ingresos que el banco considera insuficientes, problemas o inconsistencias en la documentación y antecedentes registrados en la Central de Deudores del sistema financiero, donde puede consultarse la situación crediticia.

Allí, al ingresar el CUIT o CUIL, es posible conocer si existen deudas informadas, con qué entidad, por qué monto y cuál es la situación asignada. El registro permite conocer los antecedentes que las entidades financieras utilizan como parte de su evaluación crediticia. Si la información publicada es incorrecta o está desactualizada, el reclamo debe realizarse ante la entidad que informó la deuda para solicitar su corrección o actualización.