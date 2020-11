Laura Di Marco: "Macri no tuvo narrativa y el peronismo es maestro en eso"

"El kirchnerismo, o la coalición kirchnerista-peronista, tiene una maestría en narrativa, cosa que Macri nunca entendió. Una cosa es relato, otra la narrativa, que es contar dónde estás y a dónde vas. Él no la tuvo y el peronismo es maestro en eso", dijo la periodista y escritora, Laura Di Marco, que habló de la situación dentro del Gobierno que podría repercutir en la economía del país y cómo fue la infancia de Cristina en la localidad de Tolosa, La Plata.

"Hay que ver la pelea entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, hay una relación tensa. Está el tema del procurador Daniel Rafecas. No van a romper, pero no sabemos qué va a pasar si eso se tensa, cómo va a repercutir en la economía. La situación es compleja", agregó en el programa Comunidad de Negocios que conduce José Del Rio.

Según indicó la periodista, hay una gran cantidad de gente que cree que la narrativa peronista es "trucha". En tanto, mencionó que la relación entre el Presidente y la Vicepresidenta todavía "sigue siendo una incógnita", que no se va a poder develar ahora, pero que se tendría que seguir de cerca conforme a como evoluciona la economía del país.

Señaló que el expresidente Mauricio Macri vive una situación de ingratitud con respecto a quienes él promovió y enumeró algunas de las situaciones como el artefacto de explosión cerca de la casa del exmandatario, y una foto en la casa de Elisa Carrió que fue en respuesta al expresidente que se lo ve aislado de Juntos por el Cambio. "Tiene una relación muy cercana con Miguel Angel Pichetto, es una especie de nuevo Durán Barba, pero político, y lo que dice me parece que está bueno", amplió.

"Todo lo que no se nombra no existe: si no nombrás la palabra ajuste parece que no existe, pero el déficit de la oposición es la dificultad de construir una narrativa. Ellos te ponen no solo a la gente que los vota, sino a los que nos los votan. Si escuchas al peronismo, muchas veces hablando de cosas que tienen que ver con la narrativa y lo que pasa en la realidad es todo lo contrario, los jubilados van a perder. La teníamos Mirta Tundis llorando con 14 toneladas de piedras convocada por el kirchnerismo-peronista ante un Congreso que estaba votando una fórmula mucho más beneficiosa para los jubilados que la que está proponiendo el Gobierno hoy. La oposición debe revisar qué es lo que hace con su narrativa o la batalla cultural", apuntó.

"En una reunión reservada, el economista Emmanuel Álvarez Agis hablaba de la pérdida de 4 millones de empleos, esa realidad va a pegar sí o sí. Tenemos casi un 50% de pobres, va a haber cortes de energía. La dimensión de la crisis todavía no llegó y tampoco se vio en su máxima expresión", aseguró.

Además, se refirió a las declaraciones del expresidente donde manifiesta que el 41% que lo votó hoy pasaría al 47%, y a los ajustes que promueve el Gobierno para los jubilados, pese al discurso durante la campaña presidencial. "Esto no le pasó a otros gobiernos peronistas", aseguró.

"Macri es un niño rico malcriado que va a gobernar para ricos, que va a favorecer a sus amigos; no es que la Argentina está quebrada, sino que él tiene un modelo neoliberal egoísta de un país para pocos, pero la realidad es que el Estado argentino está quebrado. Ahora, el peronismo como no tiene plata tiene que hacer un ajuste y esto desmonta la narrativa y hay que hacer una innovación histórica", dijo.

Di Marco, autora de libros como Cristina Fernández. La verdadera historia; La Cámpora. Origen e historia de la agrupación política juvenil que nació como apoyo a los gobiernos del matrimonio Kirchner, también se refirió a la biografía no autorizada por la expresidenta.

"Cuando Cristina se enteró que yo estaba haciendo la biografía empezó a bloquear fuentes, fue un trabajo muy arduo. Me contacté con compañeras de la secundaria y me encontré con una Cristina diferente: no hablaba y era vergonzosa, pero hay que situarse en la época. El colectivero no era su papá biológico, y ella era muy distinta a sus amigas que tenían papás profesionales, de la aristocracia local. Ella lo padecía mucho. Había como un mix cool que era ir al colegio privado y rugby. Y Cristina no podía pagar la cuota del colegio porque su familia era de clase media baja, también le copiaba a una de las chicas del grupo que fue novia de Carlos Bettini (embajador del Gobierno de Cristina Kirchner en España) y que después fue una desaparecida", contó.

"Cristina tiene heridas muy profundas de su infancia que no las sanó y eso le hubiese hecho un enorme favor al país si se hubiese metido con ellas, de las que fue víctima después fue victimaria: le hacían bullying. En una situación muy difícil llega Néstor que le ofrece una familia, la militancia y el poder. Néstor militaba muy superficialmente, pero lo que le ofrece es todo lo que a ella la podía reparar. Eso los complementó, porque él se autopercibía como un perdedor y de repente conoce a una chica muy linda que es Cristina, le ofrece el paraíso y hacer plata para ser presidente él", describió.

