$LIBRA: malestar en el sector cripto por el proyecto que fomentó Milei en redes

El viernes a las siete de la tarde, un mensaje de Javier Milei revolucionó la industria cripto. El Presidente salió a promocionar “Viva La Libertad Project”, una criptomoneda llamada $LIBRA que prometía buscar financiamiento para impulsar a las pequeñas y medianas empresas argentinas. En una hora, el valor se disparó y la capitalización bursátil llegó a los US$4500 millones, una valuación superior a las que tienen muchas empresas argentinas. Pero para antes de la medianoche, el precio ya se había desplomado, volvió a valer casi cero y Milei salió a despegarse del proyecto.

Para los analistas cripto, se trató de un “clásico pump and dump”, un fraude que consiste en inflar artificialmente una cotización, atraer a inversores desprevenidos (o, que son conscientes del entramado, pero que buscan sacar una ganancia) y luego retirar los fondos para que algunos pocos saquen ganancias. Esto se hace a través de las llamadas memecoins, monedas virtuales que no tienen un sustento en la economía real más que el furor y la viralidad de internet. Este hecho generó malestar en la industria. Para analistas, economistas y desarrolladores, lo que ocurrió perjudica la confianza en el mercado cripto.

“Por cómo se vio la performance, tiene toda la pinta de ser un rug pull (como también se lo denomina a este tipo de estafas), el proyecto se creó en el mismo día. La verdad es que es lamentable lo que pasó. No sé si realmente están al tanto de lo que hicieron, la falta del control de la comunicación deja bastante que desear y pone en ridículo al Presidente. Deberían cuidarlo más, me parece. Este tipo de cuestiones están diseñadas para que se comporten de esta manera, suban verticalmente y vender cuando se llega a cierto precio objetivo. Hay que ver cómo sigue el tema”, dijo Manuel Beaudroit, CEO de Belo.

Para Santiago Siri, especialista en el tema y fundador y presidente de Democracy Earth Foundation, si hubiese sido un proyecto para financiar activos regulados por el mercado se podría haber hecho un token, que tenga inversores que declaren su identidad bajo juramento frente a la Comisión Nacional de Valores (CNV). De esta manera estaría regulado, y se podría crear un instrumento de inversión que permita hacer un seguimiento sobre estos capitales.

“Ahora, una memecoin que tiene transacciones anónimas, que nadie sabe quién pone la plata, que nadie sabe quién tiene el 70% de los tokens en circulación, es opaco. Es oscuro, es turbio, es anónimo. Y no está bueno. Las memecoins florecieron en un contexto hiperregulatorio de la época de Joe Biden, en Estados Unidos, donde la SEC (Comisión de Bolsa y Valores, en español) persiguió prácticamente a todos los proyectos cripto que tenían algún tipo de pretensión de utilidad real, de financiamiento o representación financiera de activos reales. La gente salió a tradear memes, a reírnos con esto, es medio un juego. Pero nunca tienen la pretensión de financiar algo real. Lo que pasó fue absolutamente improvisado, nadie de la industria cripto conoce a esta gente”, completó.

Para Julián Colombo, director general de Bitso Argentina, desde la compañía siempre abogan por la industria regulada. Por eso, remarcaron que trabajan en conjunto con otras empresas del ecosistema con la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central, la Unidad de Información Financiera (UIF), y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), para poder adaptarse a los mecanismos regulatorios que hay en la Argentina y brindar protección a los usuarios en caso de que surjan inconvenientes.

“Por eso, nos duele que estos episodios lo único que hacen es que otra vez se hable de cripto como una estafa, que otra vez se hable de lo negativo que tiene cripto, cuando cripto es muy útil, ofrece muchas ventajas no solo para los argentinos, sino para personas de cualquier país del mundo, algo que venimos observando desde hace muchos años. Siempre tuvimos mucha expectativa desde que asumió el presidente Milei, de su posición sobre el mundo cripto, de las promesas que hizo y todavía no tuvimos el placer de poder reunirnos con él junto a los representantes de las demás empresas reguladas. Estamos expectantes, la verdad, porque vimos que se reunió con otros referentes que no conocemos, que no sabemos de dónde salieron. Nos encantaría que reciba a los representantes que estuvimos trabajando tanto tiempo en pos de esta industria regulada”, agregó.

Desde la billetera cripto Lemon dijeron que como industria no fueron consultados al respecto. Y agregaron que si se quiere innovar en criptomonedas, hay sobre la mesa propuestas “más interesantes” para promover a la Argentina como capital cripto, como la tokenización de activos argentinos que generen valor, la reducción de impuestos en monedas digitales y la fácil creación de nuevas sociedades tokenizadas.

“La primera reacción que tuvimos fue de incredulidad. Esperábamos que comunicaran que fue un hackeo porque tenía las características de lo que nosotros denunciamos habitualmente como proyectos riesgosos y alertamos a la comunidad que no se involucre. Después, cuando empezaron a llegar las primeras confirmaciones del riñón del Presidente de que era real, empezó una preocupación distinta porque realmente la Argentina cuenta con profesionales, formación y experiencia. Tenemos una comunidad superextendida que puede dar asesoría y acompañamiento al desarrollo de un proyecto serio, maduro, que realmente colabore con el desarrollo nacional e impulse los intereses de la Nación. Este proyecto desluce un poco el trabajo de todas estas comunidades y pone bajo el nombre cripto cuestiones que son simplemente proyectos especulativos, esta narrativa es dañina para la industria”, cerró Daiana Gómez Babegas, directora de MUBIT-Mujeres en Bitcoin.

