Licitación de deuda: Luis Caputo fija límite a la suscripción de Lecaps más cortas frente a vencimientos

El Gobierno intentará este miércoles renovar gran parte de los $15 billones que vencen esta semana, luego de haber asumido directamente una porción considerable de los pasivos remunerados que antes estaban en manos de los bancos.

La situación se desarrolla en un marco de escasez de liquidez en las entidades financieras, consecuencia de la fuerte suba de encajes aplicada a comienzos de mes para contener al dólar, y de las altas tasas de corto plazo que derivaron de esa medida.

Para afrontar el vencimiento, el Gobierno pondrá a disposición del mercado once instrumentos en pesos: seis Letras Capitalizables (Lecap), uno atado a la evolución del dólar oficial (dollar-linked) y un bono con capital ajustado por inflación (Boncer). Una hora después del anuncio inicial, se sumaron tres bonos a tasa variable (TAMAR) con vencimientos previstos para el 10 de noviembre y el 16 de enero y febrero de 2026. “La idea fue ampliar las alternativas para los inversores”, indicaron fuentes oficiales.

Como hecho inusual, se estableció un límite para los títulos más cortos —con plazos de 30, 60 y 90 días—, que el propio Gobierno decidió incorporar en las licitaciones del Tesoro como reemplazo de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), que vencían en plazos de entre 1 y 7 días.

La Secretaría de Finanzas anuncia una licitación para este próximo Miércoles 13 de Agosto.



✅ LECAP/BONCAP a:



12/09/25 (S12S5) - Monto máximo $3 billones



30/09/25 (S30S5) - Monto máximo $4 billones



31/10/25 (S31O5)

10/11/25 (S10N5)

16/01/26 (S16E6)

13/02/26 (T13F6)



✅ Dólar… — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 11, 2025

Según lo anticipado por el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en un posteo en la red X, el llamado a suscribir la Lecap más corta -con vencimiento el 12 de septiembre, es decir, 25 días después de adquirida- estará limitado a $3 billones. La siguiente, con vencimiento el 30 de septiembre -en 43 días- tendrá un tope de $4 billones.

Los inversores que se animen a plazos más largos (71 y 84 días) podrán optar por Lecap con vencimiento el 31 de octubre o el 10 de noviembre o, si creen que un salto del dólar podría empujar al alza la inflación, por el Boncer también a 71 días. Claro que, en este tramo —y el que sigue, que ofrece instrumentos de 120 a 180 días—, se trata de colocaciones que vencen después de las elecciones nacionales de medio término, a celebrarse el domingo 26 de octubre.

el menú que ofrece Finanzas al mercado

En el mercado se interpreta que el objetivo de los topes no es solo comenzar a limitar la oferta cortoplacista, sino también favorecer una posible puja entre inversores por acceder a esos papeles, lo que ayudaría a bajar el costo de la colocación.

Esto sucede luego de que, a fines de julio, el Tesoro convalidara tasas de hasta el 65,3% nominal anual para este tipo de instrumentos, es decir, hasta 2,25 veces más que el 29% que pagaba por las LEFI.

“Evidentemente, están buscando comenzar a reacomodar la curva de tasas que, tras los desbarajustes del último mes y pico, no solo quedó alta, sino muy empinada en el corto plazo”, comentó a LA NACION un operador de mercado apenas conocida la convocatoria.

Se estima que es un paso necesario para el Gobierno, que busca achicar el riesgo de que el marcado encarecimiento del costo del dinero frene el apalancamiento que había retomado la actividad económica vía crédito. Hasta aquí, el único compromiso público oficial fue asegurar una “política monetaria que evite los excedentes de pesos”, como repitió incluso Quirno hace unos días.

En la Repo las tasas siguen operando en torno al 70%. Caución opera en torno al 45%. USD mayorista cerró vendedor, último operado en 1322, con un volumen de 558MM de USD. pic.twitter.com/IXuW6V7Q8D — Target 🎯 (@TargetDeMercado) August 11, 2025

Lo mismo había posteado Federico Furiase, director del BCRA y miembro activo del equipo económico: “La política fiscal, monetaria, cambiaria y financiera, coordinadas para que NO haya excedente de pesos en NINGÚN punto del tiempo”.

“No queda claro cuál es la medición para determinar si faltan o no pesos, pero es llamativo que las declaraciones del Gobierno sean únicamente contra el excedente de pesos, y no contra el faltante. Es decir, estamos ante un equipo económico que nos dice que pondrán piso a las tasas, pero no techo. No parecen buscar un punto de equilibrio”, había observado el analista Tomás Tagle, de Bull Market.

La definición tomada en el diseño de la subasta conocida hoy sugiere que el equipo económico está recalculando los impactos, o que se permitiría ser menos ortodoxo ahora que el dólar lleva seis ruedas moviéndose lentamente a la baja.

La difusión del menú era muy esperada por el mercado, algo que se reflejó en el poco movimiento de la curva en pesos en la jornada.

Curva de $ empinada e invertida

“Nadie quiso comprar por secundario un título que tal vez podría conseguir con premio en la licitación. De allí que las tasas se mantienen elevadas: la caución sigue en la zona del 45%, y esto tira para abajo al resto de la curva. Veremos si, cuando venza la Lecap S15G5, los bancos pueden recuperar liquidez y la caución vuelve a niveles del 30%”, observó Nicolás Cappella, de Invertir en Bolsa (IEB).

Por lo pronto, se espera que mañana sea otra rueda de tasas altas, algo que sólo podría comenzar a cambiar levemente desde el miércoles o, en todo caso, desde el lunes, ya que la liquidación se hará recién al comienzo de la siguiente semana, por el feriado del viernes.