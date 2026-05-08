Los depósitos en pesos tuvieron un buen abril y cortaron tres meses de sequía

Los depósitos bancarios privados tuvieron un buen mes en abril, al subir en pesos y dólares y cortar, en el primer caso, tres meses de sequía.

Los bancos, que tenían bajo administración un total de $113.000.300 millones en moneda nacional, cerraron el mes pasado con $5,17 billones más, básicamente gracias al fuerte impulso que tuvieron las colocaciones a plazo fijo, en especial aquellas realizadas con capital protegido contra la inflación (UVA), que directamente se duplicaron, al trepar de $655.800 millones a $1,31 billones, como ya había marcado LA NACION.

El apretón monetario continúa

Sin embargo, lo que más llama la atención es el crecimiento de $3,1 billones que mostraron los plazos fijos tradicionales (al pasar de $60,3 billones a $63,4 billones), porque se verificó al cabo de un mes en el que las tasas pasivas promedio (las que los bancos pagan por estas imposiciones) “bajaron de un 25% a un 20% nominal anual”, hicieron notar desde la consultora LCG.

El fenómeno estuvo relacionado con el adecuado nivel de liquidez que las entidades manejan ahora en medio de un estancamiento en la demanda de créditos (por incidencia de la alta mora) y la necesidad que enfrentan de mejorar sus resultados. Es decir, mantuvieron su característica negativa en términos reales. Esto quiere decir que quien pactó una colocación de este tipo perdió capacidad de compra durante abril.

Menos remuneración

La explicación del crecimiento de estos depósitos en pesos fue la continuidad del carry trade, lo que equivale a decir que se trata de inversiones que se realizan —en parte— para conseguir utilidades en dólares.

“Incluso con tasas a la baja, la brecha entre el rendimiento de los depósitos en pesos y las expectativas de depreciación se amplió en abril, a partir del descenso más pronunciado en la depreciación implícita en las apuestas con el dólar futuro”, describieron desde esa consultora.

El fenómeno fue destacado incluso por el Banco Central (BCRA) en su informe monetario, al señalar que el total de depósitos a plazo fijo del sector privado presentó un crecimiento del 4,1% en términos reales el mes pasado.

Si se agregan los depósitos bancarios de Prestadoras de Servicios Financieros (PSF), relacionados con los Fondos Comunes de Inversión Money Market (FCI MM) y las billeteras virtuales, el aumento “se eleva al 5,2% en el mes, en términos reales y sin estacionalidad”. Allí explica que esto ocurrió porque las administradoras “redujeron sus colocaciones a la vista remunerada y cauciones e incrementaron sus tenencias de depósitos a plazo fijo, en un contexto en el que la Comisión Nacional de Valores (CNV) elevó el límite de inversión individual en depósitos a plazo fijo tradicionales y precancelables del 50% al 60% del patrimonio”.

Como consecuencia de estos desarrollos, el agregado monetario amplio (M3 privado), que incluye precisamente las colocaciones a plazo, exhibió un incremento del 0,5% a precios constantes, aun cuando la base monetaria disminuyó en abril un 3%, acumulando ocho meses consecutivos de contracción para ubicarse, en términos del PBI, en un 4,1%, “0,3% por debajo del registro del mismo mes de 2025”, lo que deja a la vista que se mantiene una política monetaria contractiva.

Recuperaron dinamismo

Los depósitos privados en dólares, a su vez, aumentaron en US$427 millones, tras haber mostrado un comportamiento muy magro en febrero (+US$87 millones), con lo que su stock total para un cierre de mes alcanzó un nuevo máximo al totalizar US$38.849 millones, aunque levemente por debajo del “pico” de US$39.159 millones que había alcanzado el día 14.

De este modo, “registran un aumento promedio interanual del 30,9%”, destacó el BCRA, que explicó que la suba fue esta vez traccionada “principalmente por un aumento en las colocaciones a plazo fijo y, en menor medida, de las cajas de ahorro”, algo relacionado con la mejor remuneración que algunos bancos comenzaron a ofrecer para esas colocaciones, ante el auge que mantiene la demanda de préstamos en dólares.