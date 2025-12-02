Llegó H&M a la Argentina: estos son los precios de la ropa
Las prendas de la marca sueca se pueden encontrar en algunas sucursales de la cadena de supermercados Coto
Coto empezó a comercializar a principios de diciembre, en algunas de sus sucursales, ropa de la marca sueca H&M, conocida internacionalmente por su calidad y bajos precios. En ese sentido, muchas personas se preguntan cuánto sale la ropa en la Argentina.
La popular marca de fast fashion desembarca en el país con cápsula exclusiva de su última colección de verano. Eso quiere decir que, al menos en una primera etapa, el acuerdo entre ambas empresas contempla la comercialización de estos productos por esta temporada.
No es la primera vez que la H&M hace un acuerdo como este para comercializar su ropa en territorio argentino: hace seis años se asoció con el empresario Arturo Alacahan para vender una colección en el centro comercial Luján Walk Shopping Center.
En las redes sociales, varios usuarios compartieron varios videos que muestran la variedad y valores de las prendas que la cadena de supermercados vende de H&M.
Según pudo saber LA NACION, los precios de la ropa de H&M que vende Coto van desde remeras a $19.000, vestidos por $46.000 o jeans a $40.000.
De acuerdo a la creadora de contenidos Jefa del Ahorro, estos son algunos de los precios de la ropa de la empresa sueca que se pueden acceder en nuestro país, que es principalmente de mujer:
- Remera: $19.000
- Top: $24.999
- Blusa: $30.999
- Pollera: $39.999
- Camisa: $45.999
- Pantalón: $45.999
- Vestido: $45.999
Dónde se puede comprar la ropa de H&M en la Argentina
Esta cápsula exclusiva de H&M no está disponible en todas las sucursales de Coto, sino que se vende exclusivamente en seis hipermercados de Coto. A continuación, estos son los sitios en que se puede conseguir la ropa de la empresa sueca en la Argentina:
- Abasto (Agüero 616).
- Nordelta (Agustín M. García 5858).
- Tortugas (Panamericana Km 36,5).
- Moreno (Victorica 660).
- Ciudadela (Comesaña 4056).
- Mar del Plata (Av. Jorge Newbery 4750).
