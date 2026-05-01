¿Una moneda en el router? El truco que promete mejorar tu Wi-Fi pero podría arruinarlo

La conexión a Internet resulta elemental para la vida laboral actual y para la comunicación cotidiana, por lo que este recurso es primordial para los usuarios, y es importante conocer el truco viral que promete mejorar tu Wi-Fi pero podría arruinarlo.

Por qué es importante un espacio libre alrededor del router Computer

Si bien, se viralizaron algunas sugerencias que, en principio, parecen auspiciosas, es preciso conocer en detalle las consecuencias que pueden acarrear en los dispositivos y equipos conectados en el hogar.

Hasta ahora se había popularizado una consejo para potenciar la señal de Wi-Fi, que consistía en acercar al router una moneda metálica, como una manera de optimizar el alcance del Wi-Fi, sin embargo el truco carece de evidencia científica, e incluso puede representar un problema mayor.

Por qué colocar una moneda en el router puede arruinarlo

Los enrutadores modernos poseen rejillas de ventilación diseñadas para disipar el calor generado durante el funcionamiento constante. Si se coloca una moneda u otro objeto metálico sobre estas ranuras se obstruye el flujo de aire. Si el equipo sufre un sobrecalentamiento, su rendimiento cae y la vida útil del hardware disminuye de manera drástica.

En realidad, los expertos sugieren lo contrario, ya que el uso de metales sobre componentes electrónicos sensibles suele ser contraproducente debido a la sensibilidad de las antenas internas del router a las alteraciones del campo electromagnético en sus proximidades inmediatas.

Lo mejor es, entonces, prestar atención a la posición física del router y prever que haya espacio libre alrededor del aparato y evitar obstáculos físicos cercanos.

Los trucos caseros pueden empeorar el funcionamiento del router Shutterstock

Cuál es el electrodoméstico que más interfiere en el Wi-Fi

El principal responsable de la interferencia Wi-Fi suele ser el horno microondas debido a una frecuencia compartida. La mayoría de los routers Wi-Fi domésticos operan en la banda de 2.4 GHz, y casualmente, los microondas utilizan frecuencias dentro de este mismo rango para calentar los alimentos.

La heladera interfiere con el wifi, pero por una razón diferente, relacionada más con la obstrucción física que con la emisión de frecuencias. Su gran tamaño y su estructura metálica actúan como una barrera física que puede bloquear o reflejar la señal Wi-Fi, especialmente si el router está cerca del electrodoméstico o si la heladera se encuentra entre el router y otros dispositivos.