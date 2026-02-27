Los argentinos volvieron a comprar fuerte en enero y demandaron US$2730 millones

Ya sea para cubrir gastos por vacaciones en el exterior o para aprovechar la leve baja que registró el precio de la divisa al público (cerró el mes a $1465, tras haber tocado un “pico” de $1495 a comienzos de año), lo cierto es que los argentinos volvieron a lanzarse con fuerza en enero a comprar dólares para atesoramiento o para realizar pagos.

Publicamos el Informe de Evolución del Mercado de Cambios y #BalanceCambiario, que analiza la evolución de las compras y ventas de moneda extranjera en el mercado de cambios.

En total, se alzaron con US$2730 millones netos, de los cuales US$2613 millones (US$2203 millones netos) fueron adquiridos por 1,6 millones de personas humanas.

Se trata de un número comparable al registrado en octubre y no muy alejado del máximo de 1,8 millones de compradores anotado en septiembre, en plena etapa preelectoral, cuando la tendencia a la dolarización era récord y el Gobierno debió recurrir a la asistencia del Tesoro de Estados Unidos para evitar un evento cambiario disruptivo.

De este modo, desde la flexibilización del mercado cambiario para la demanda de personas —se mantiene el cepo para empresas— los argentinos ya demandaron US$35.600 millones, lo que implica compras netas promedio por US$3560 millones mensuales en ese período.

Si se considera exclusivamente la demanda de billetes, esa cifra desciende a US$29.005 millones, y baja a US$24.917 millones al computarse que, en ese lapso, se vendieron US$4088 millones (de los cuales US$410 millones correspondieron a enero).

Los datos corresponden al Balance Cambiario de enero prublicado hoy por el Banco Central (BCRA). Allí la entidad aclara que “parte de los fondos adquiridos y registrados en la cuenta billetes quedan depositados en cuentas locales y son utilizados posteriormente para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera, por lo que no constituyen en su totalidad formación de activos externos. De forma similar, en cuanto a los egresos por divisas, en parte son destinados a la cancelación de pasivos con el exterior (por ejemplo, para pagos de deuda comercial y financiera externa o utilidades y dividendos)”.

La vinculación de este incremento de la demanda con el turismo queda en evidencia al observar que la cuenta de servicios registró un déficit de US$946 millones en enero, muestran las cifras oficiales. En un 87%, ese rojo se explicó por “egresos netos en concepto de consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales)” por US$829 millones, detalla el informe.

Los "egresos netos en concepto de consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales)" representaron US$829 millones

Aun así, este déficit resultó 20% menor al registrado en enero de 2025, cuando el saldo negativo de la cuenta de servicios había sido de US$1187 millones y las personas humanas habían acumulado egresos netos por US$917 millones, principalmente para cubrir gastos en viajes, pasajes y consumos con tarjetas con proveedores no residentes.

Los saldos por sector

En cuanto a la cuenta financiera cambiaria, el resultado de enero fue un superávit de US$3147 millones, explicado por los aportes positivos del sector financiero, otros movimientos netos y el Gobierno nacional junto al Banco Central, con saldos a favor de US$1668 millones, US$1363 millones y US$584 millones, respectivamente. Estos resultados fueron parcialmente compensados por salidas netas del sector privado no financiero por US$469 millones.

A su vez, las operaciones del sector financiero mostraron un superávit de US$1668 millones, principalmente gracias a la baja en la tenencia de activos en moneda extranjera por parte de las entidades, que se redujo en US$1742 millones. “Este efecto fue compensado parcialmente por salidas netas en préstamos financieros y líneas de crédito, por US$38 millones, y por la compra neta de títulos valores en moneda extranjera, por US$35 millones”, detalló el informe oficial.

Otro dato relevante que deja el informe oficial es que la cuenta corriente cambiaria —que refleja el movimiento total de divisas en el país— volvió a cerrar con déficit por cuarto mes consecutivo, esta vez por US$919 millones. Ese rojo, empero, fue 29% inferior al registrado en enero del año anterior, cuando el tipo de cambio estaba más atrasado.

El resultado se dio pese a que la cuenta de bienes fue superavitaria en US$2014 millones (casi cinco veces más que en enero 2025), lo que evidencia que el país continúa consumiendo más divisas de las que genera por el conjunto de sus operaciones externas.